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Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi öldü

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Nijerya'nın Plateau eyaletinde silahlı çete üyeleri tarafından düzenlenen saldırıda 18 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Güvenlik güçleri bölgede kontrolü sağladı.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi yaşamını yitirdi.

Bokkos Gençlik Birliği Başkanı Christopher Luka, yaptığı açıklamada, silahlı çete üyelerinin, Plateau eyaletinin Bokkos bölgesine bağlı Kawel ve Kopkon köylerinde saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 18 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Luka, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Luka, saldırıya ilişkin haberleri aldıktan sonra derhal güvenlik birimlerini uyardığını ifade etti.

Plateau Polis Sözcüsü Alabo Alfred ise bölgedeki durumun "kontrol altına alındığını" belirterek, polis ekiplerinin saldırıdan etkilenen bölge sakinleriyle birlikte çalıştığını belirtti.

Plateau eyaletinde zaman zaman silahlı saldırılar düzenleyen bazı çete üyeleri, 17 Haziran'da da 9 kişiyi öldürmüştü.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
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