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Karnı burnunda Melike Şahin konserlerine oturarak devam ediyor

Karnı burnunda Melike Şahin konserlerine oturarak devam ediyor Haber Videosunu İzle
Karnı burnunda Melike Şahin konserlerine oturarak devam ediyor
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Hamileliğinin ilerleyen aylarına giriş yapan ve "Artık dinlenmeli" eleştirilerine kulak asmayarak hamileliği boyunca sahnelerden inmeyen Melike Şahin, Denizli konserinde de geleneği bozmadı. Eleştirilere meydan okurcasına konser maratonuna devam eden ünlü sanatçı, "Firuze" şarkısını yine oturarak seslendirdi. Belirginleşen karnını gözler önüne seren gökyüzü mavisi parıltılı elbisesi ve aynı renkteki kapüşonuyla sahnede zarafet rüzgarları estiren Şahin, tarzıyla tam not aldı.

  • Melike Şahin, hamileliği sırasında konserlerine oturarak devam ediyor.
  • Antalya ve Denizli konserlerinde Sezen Aksu'nun 'Firuze' şarkısını bar taburesinde oturarak seslendirdi.
  • Denizli konserinde gökyüzü mavisi, parıltılı bir elbise ve başörtüsüyle sahne aldı.

Şarkıcı Melike Şahin, karnı burnunda sürdürdüğü yoğun konser maratonuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. "Artık dinlenmesi gerekiyor" diyen eleştirilere hiç kulak asmayan ünlü sanatçı, sahnede bildiğini okumaya ve dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.

ANTALYA'DAN SONRA DENİZLİ'DE DE FİRUZE KLASİĞİ 

Geçtiğimiz günlerde Antalya konserinde Sezen Aksu klasiği "Firuze"yi yüksek bir bar taburesine oturarak seslendiren Melike Şahin, aynı performansı Denizli sahnesinde de tekrarladı. 

Hamileliğinin getirdiği fiziksel zorluklara rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmeyen ünlü şarkıcı, şarkılarını oturarak söylese de güçlü vokali ve sahne hakimiyetiyle hayranlarından tam not aldı.

SAHNE TARZI DA DİKKAT ÇEKTİ 

Melike Şahin, Denizli konserinde yalnızca performansıyla değil, büyüleyici sahne kostümüyle de gecenin en çok konuşulan ismi oldu. 

Belirginleşen karnını zarifçe ortaya çıkaran gökyüzü mavisi, parıltılı ve vücuda oturan bir elbise tercih eden Şahin, şıklığıyla göz kamaştırdı. 

Tarzını aynı renkteki modern başörtüsü/şal detayıyla tamamlayan ünlü şarkıcı, hem asil hem de mistik bir rüzgar estirdi. 

Hamilelik şıklığını zarafetle harmanlayan Melike Şahin, hayranları tarafından "Sahnelerin en güzel anne adayı" yorumlarıyla göklere çıkarıldı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısağlık kanalı:

Ya Hu Bazı bebeklerde anne karnındayken Kur'an ve zikir sesleri ile şifa bularak büyüyorlar. Yazık o bebeğe

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Haber YorumlarıTevabil Arslan:

Giriş sadece on kağıt olsa bı Dünya para eder.

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