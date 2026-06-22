Karnı burnunda Melike Şahin konserlerine oturarak devam ediyor

Şarkıcı Melike Şahin, karnı burnunda sürdürdüğü yoğun konser maratonuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. "Artık dinlenmesi gerekiyor" diyen eleştirilere hiç kulak asmayan ünlü sanatçı, sahnede bildiğini okumaya ve dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.

ANTALYA'DAN SONRA DENİZLİ'DE DE FİRUZE KLASİĞİ

Geçtiğimiz günlerde Antalya konserinde Sezen Aksu klasiği "Firuze"yi yüksek bir bar taburesine oturarak seslendiren Melike Şahin, aynı performansı Denizli sahnesinde de tekrarladı.

Hamileliğinin getirdiği fiziksel zorluklara rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmeyen ünlü şarkıcı, şarkılarını oturarak söylese de güçlü vokali ve sahne hakimiyetiyle hayranlarından tam not aldı.

SAHNE TARZI DA DİKKAT ÇEKTİ

Melike Şahin, Denizli konserinde yalnızca performansıyla değil, büyüleyici sahne kostümüyle de gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

Belirginleşen karnını zarifçe ortaya çıkaran gökyüzü mavisi, parıltılı ve vücuda oturan bir elbise tercih eden Şahin, şıklığıyla göz kamaştırdı.

Tarzını aynı renkteki modern başörtüsü/şal detayıyla tamamlayan ünlü şarkıcı, hem asil hem de mistik bir rüzgar estirdi.

Hamilelik şıklığını zarafetle harmanlayan Melike Şahin, hayranları tarafından "Sahnelerin en güzel anne adayı" yorumlarıyla göklere çıkarıldı.