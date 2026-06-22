Galatasaray'dan Samet Akaydin bombası

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Süper Lig devi Galatasaray'da, savunma hattı için oldukça konuşulacak sürpriz bir isim gündeme geldi.

GALATASARAY'DAN SAVUNMAYA SÜRPRİZ

Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor'a veda eden ve şu anda boşta olan milli stoper Samet Akaydin'i transfer listesine ekledi.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Savunma rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un, bu transfer için kararını hemen verdiği, milli futbolcunun transferine dair olumlu görüşünü yönetimle vakit kaybetmeden paylaştığı belirtildi.

RESMİ ADIM ATILABİLİR

Takımdaki yerli rotasyonunu derinleştirmek ve defans hattına direnç katmak isteyen sarı-kırmızılı yönetimin, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda önümüzdeki günlerde resmi adımları atıp atmayacağı ise merak konusu oldu.