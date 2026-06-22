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Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin

Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin Haber Videosunu İzle
Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin
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Küresel piyasalarda güvenli liman altının ons fiyatı, Fed'in yüksek faiz politikası ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle 5.500 dolarlık tarihi zirvesinden 4.200 dolar seviyelerine geriledi. Dev yatırım bankası Morgan Stanley, altında 5.200 dolar hedefinin giderek zorlaştığını açıklayarak yatırımcıları uyardı.

  • Morgan Stanley, altının ons fiyatında 5.200 dolar hedefinin zorlaştığını duyurdu.
  • Fed'in sıkı faiz politikası, altının fırsat maliyetini artırarak fiyatını baskılıyor.
  • Gümüşün ons fiyatı 2025 başında 30 dolardan Haziran'da 75 dolara yükseldi; 2030'a kadar 100 doları aşması bekleniyor.

Küresel piyasalarda gözlerin çevrildiği değerli metaller cephesinde dengeler radikal bir şekilde değişiyor. Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Morgan Stanley, altın fiyatlarında uzun süredir konuşulan rekor hedeflerin zorlaştığını açıklayarak yatırımcıları uyardı.

ALTINDA REKOR HEDEFLERİ ZORLAŞTI

Yatırımcıların her dönem güvenli liman olarak sığındığı altın için dev bankadan dikkat çeken bir analiz geldi. Morgan Stanley, altının ons fiyatında daha önce öngörülen 5.200 dolar hedefinin artık giderek zorlaştığını duyurdu. Bankaya göre bu zayıflamanın arkasındaki en büyük neden, Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) izlediği sıkı faiz politikası.

Fed'in faizleri uzun süre yüksek tutacağına yönelik beklentiler, faiz getirisi olmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırdı. Banka, uzun vadeli iyimserliğini korusa da yeni bir yükseliş dalgasının başlaması için tek bir şart koştu: Yatırım fonlarının (ETF) altına yeniden güçlü ve kitlesel bir şekilde yönelmesi.

Altın Ons Fiyatında Son Durum

  • Geçen Yıl (Haziran): 3.300 Dolar
  • Zirve Dönemi (Ocak): 5.500 Dolar (Tarihi Rekor)
  • Güncel Durum: 4.200 Dolar Civarı (Jeopolitik gerilimler ve faiz baskısıyla gerileme sürdü)

GÜMÜŞTE BÜYÜK PATLAMA

Altın yatay ve baskılı bir seyir izlerken, gümüş piyasası sergilediği performansla adeta göz kamaştırıyor. 2025 yılının başında henüz 30 dolar seviyesinde bulunan gümüşün ons fiyatı, arkasına aldığı rüzgarla kısa sürede muazzam bir yükseliş kaydetti ve Haziran başında 75 dolar sınırına kadar dayandı.

2030'A KADAR 100 DOLAR BARAJI AŞILABİLİR

Gümüşteki bu agresif yükseliş grafiği, dev fon yönetim şirketlerinin ve analistlerin de radarına girdi. BlackRock ve JP Morgan analistleri, gümüşün endüstriyel talebi ve altından rol çalma potansiyeliyle birlikte 2030 yılına kadar ons başına 100 dolar seviyesini aşabileceğini öngörüyor. Yıl sonu için piyasa beklentisi ise 80 dolar ve üzeri olarak şekillenmiş durumda.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Analistler gümüşün sunduğu bu yüksek kazanç potansiyelinin heyecan verici olduğunu kabul etse de, gümüş piyasasının yapısı gereği sert düşüş risklerini de (volatilite) bünyesinde barındırdığını, bu yüzden yatırımcıların temkinli olması gerektiğini vurguluyor.

* BU BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR 

Kaynak: Haberler.com
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