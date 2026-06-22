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İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali

İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali
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Karaciğer nakli operasyonundan sonra sağlığına kavuşan ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali paylaşıldı. Ailesiyle birlikte çekildiği fotoğrafta Özkan'ın son derece sağlıklı ve neşeli olduğu görüldü.

Karaciğer nakli geçiren Ufuk Özkan'ın son hali sevenleri ile paylaşıldı.

ESKİ GÜNLERİNE DÖNÜYOR

Geçtiğimiz dönemde siroz teşhisi konulan ve başarılı bir karaciğer nakli operasyonu geçiren ünlü oyuncu Ufuk Özkan, zorlu günleri geride bıraktı. Tedavi sürecinin ardından hızla toparlanan ve eski sağlığına kavuşan Özkan’ın son hali sevenlerini mutlu etti.

SON HALİ SEVİNDİRDİ

Ailesiyle birlikte çekildiği neşeli bir fotoğrafı paylaşılan ünlü oyuncunun son derece sağlıklı ve enerjik olduğu görüldü. Yaşadığı zorlu sağlık mücadelesini atlatan Özkan’ın yakın zamanda yeniden projelere dönmesi bekleniyor.

UFUK ÖZKAN KİMDİR?

Ufuk Özkan, 1975 yılında Almanya’da doğan Türk oyuncudur. Tiyatro kökenli olan Özkan, özellikle komedi projeleriyle tanındı. Geniş kitlelerce “Geniş Aile” dizisindeki Cevahir karakteriyle bilinir. Televizyon dizileri ve programlardaki performansıyla kariyerini sürdürmektedir.

Kaynak: Haberler.com
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