İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ RİZE'DE, CAMİ HOPARLÖRÜNDEN GÜLDÜREN 'EVDE KALUN' ANONSU RİZE'nin Fındıklı ilçesine bağlı Beydere köyünde Muhammet Ermiş, gizlice girdiği camide hoparlörden Karadeniz şivesiyle "Evde kalun evde, hastaluk var hastaluk. Size hava geliyi, evde durun" dedi.

RİZE'DE, CAMİ HOPARLÖRÜNDEN GÜLDÜREN 'EVDE KALUN' ANONSU

RİZE'nin Fındıklı ilçesine bağlı Beydere köyünde Muhammet Ermiş, gizlice girdiği camide hoparlörden Karadeniz şivesiyle "Evde kalun evde, hastaluk var hastaluk. Size hava geliyi, evde durun" dedi. Ermiş'in arkadaşının kayda alıp, sosyal medyada paylaştığı anonstan görüntüler, izleyenleri güldürdü.

Fındıklı ilçesi Beydere köyünde yaşayan ve koronavirüs salgınına karşı evde kalmanın önemine dikkat çekmek isteyen Muhammet Ermiş, gizlice girdiği camide Karadeniz şivesi ile anons yaptı. Köy halkına seslenen Ermiş, "Değerli Beydere köyü sakinleri; evde kalun evde, hastaluk var hastaluk. Size hava geliyi, evde durun. Ateşi yakun, çayi demleyun, fuduğu kavurun, oturun evde, dışarıda bir şey yok, hastaluk var" dedi. Köy halkına iki haberi olduğunu da söyleyen Ermiş, "Size iki tane iyi haberum var. Köyümüzde hiç korona hastaluği vakasi yok. İkinci güzel haberum, köyde dedikodu da yok, kimse dedikodu yapmayi. Evden dışari çıktığı yok. Evde kalun, Allah sonumuzu hayır eyleyeö diyerek, anonsu tamamladı.

Arkadaşının kayda alıp, sosyal medyada paylaşmasıyla anons görüntüleri ilgi gören Muhammet Ermiş, "Camiden hocamız 'evde kalın' çağrıları yapıyordu. Baktım, köyde kimse evde kalmıyor, herkes dışarıda. Bir anons da ben edeyim, dedim. Anonsumla köylüler, hem eğlendi hem de düşündüler" dedi.

Görüntü Dökümü-Cami hoparlöründen anons-Camiden çıkışı-Röportaj

Haber-Kamera: : Arzu ERBAŞ/RİZE-DHA

======================

'ENDİŞELENMEYİN, PATATES SIKINTIMIZ OLMAZ' AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesindeki patates üreticileri, mart ayında başladıkları ekim çalışmalarını sürdürdü. Bu yıl patates ekim alanlarının yüzde 50 artış göstermesi beklenirken, Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, "Koronavirüs nedeniyle 'raflarımız boş kalır' diye vatandaşlarımız endişelenmesin. Sandıklı ve Kızılören ilçelerimizdeki çiftçilerimiz şimdiye kadar üretti. Şimdiden sonra da üretmeye devam edecek" dedi.

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden olan Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde mart ayı sonunda başlayan patates ekim çalışmaları, tüm hızıyla devam ediyor. Geçen yıl ilçede 20 bin dekar alanın üzerinde patates ekimi yapıldığını bildiren Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, bu yıl 30 bin dekar alanın üzerinde ekim yapılmasını beklediklerini söyledi. Patatesin şu an kilogramının 2,5 ile 3 lira arasında değiştiğini, sezonda fiyatların ne kadar olacağını kestirmenin mümkün olmadığını aktaran Fatma Toptaş, ülkenin bu zor günleri atlatması için üretimin önemli olduğunu vurgularken, üreticilere her zamankinden daha fazla destek sağlanmasını istedi.

'VATANDAŞLARIMIZ ENDİŞELENMESİN'

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, "Ülkemizdeki koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 'raflarımız boş kalır' diye vatandaşlarımız endişelenmesin. Sandıklı ve Kızılören ilçelerimizdeki çiftçilerimiz şimdiye kadar üretti. Şimdiden sonra da üretmeye devam edecek. Patates ekimlerimiz mart ayı sonunda başladı. Tüm hızı ile devam ediyor. Geçen yıl 20 bin dekar alan üzerinde patates ekimi olan ilçemizde bu yıl 30 bin dekar alanın üzerine çıkması bekleniyor. Fiyatlarımızın sezonda ne olacağını kestiremiyoruz. Şu an patates fiyatlarımız 2 lira 50 kuruş ile 3 lira arasında olduğu görünüyor" dedi.

'ÜRETİCİMİZ DESTEKLENMESİ GEREK'

Ziraat Odası Başkanı Toptaş, koronavirüs salgını döneminde çiftçilerin üretime devam etmesinin çok önemli olduğunu hatırlatarak, daha çok destek gerektiğini belirtti. Toptaş şunları söyledi:

"Ülkemizin bu zor durumları atlatabilmesi için çiftçilerimizin üretim yapması çok önemli. Bunun için yetkililerin üreticilerimizi göz ardı etmeden her yıl olduğundan daha fazla üretimi ve üreticilerimizi desteklemesi lazım. Biz sizler için çalışıp, üretiyoruz. Siz de sevdikleriniz için evde kalın."

'BU YIL PATATES ÜRETİMİNİ ARTIRDIM'

Ürküt köyünden patates üreticisi Kenan Sayın, bu yıl patates üretimini artırdıklarını kaydederek, "Yaklaşık 10 yıldır patates üretimi yapmaktayım. Geçen yıl 20 dekar alana patates ekimi yapmıştım. Geçen yıl fiyatlar 90 kuruş ile 1 lira 50 kuruş arasında değişmişti. Bu sene ekim alanını biraz daha artırarak 30 dekar alana çıkardık. Fiyatların bu sene daha iyi olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Kadınlar ekim için patates dilerken geniş ve yakın açılardan görüntüDilinen patatesleri ekim için çuvallara koyan işçi görüntüsüHazırlanan patatesler patates makinesine yerleştirilirken (arşiv görüntüsü)Ekime hazır patatesler makine içerisinde ilaçlanırken görüntüRÖP 1: Fatma Toptaş (Sandıklı Ziraat Odası Başkanı)Tarlada patates ekimi yapan makine patatesler ekilirken görüntüsüRÖP 2: Kenan Sayın (Patates üreticisi)

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar),

Haber Kodu : 200407014

========================================

Erciş'te sosyal mesafeyi korumak için zemin çıkartmaları yapıştırıldı

VAN'ın Erciş ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafeyi hatırlatmak için zemin çıkartmaları yerleştirilmeye başlandı.Erciş Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafeyi korumak amacıyla zemin çıkartmaları hazırladı. 'Sağlığınıziçin sosyal mesafeyi koruyun, en az 1 metre' yazan zemin çıkartmaları, kamu kurum ve kuruluşları ile bankaların önlerine yapıştırılıyor. Belediye yetkilileri, salgınla ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirdiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------ATM önünden çizim görüntüleri-Vatandaşların sıra görüntüleri-Mustafa kırmızıkoç ile röportaj-Genel detaylar

Barbaros KUL/ERCİŞ(Van),

========================================

Koronavirüs tedavisi ardından taburcu oldu, komşuları alkışlarla karşıladı

OSMANİYE'de hastanedeki koronavirüs tedavisinin ardından taburcu edilen İbrahim Sevmez, yaşadığı mahallede komşuları tarafından alkışlarla karşılandı.Kadirli ilçesine bağlı Cemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Sevmez, bir süre önce yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Osmaniye Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs (Covid-19) teşhisi konan Sevmez, hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumu iyiye giden Sevmez'in tedavisine evinde karantinada devam edilmesine karar verilerek taburcu edildi. İbrahim Sevmez, arkadaşlarının araçlarıyla yaptığı konvoy eşliğinde ambulansla Kadirli ilçesindeki evine götürüldü. Sevmez, ambulanstan indiği sırada komşuları tarafından alkışlarla karşılandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Ambulansın seyir halinde görüntüsüEve girmesiHastanın ambulanstan inmesiKomşularının geçmiş olsun demesiAlkışlamalarıHastanın evine girmesi

Haber: Efendi ERKAYIRAN-Kamera: KADİRLİ,(Osmaniye),

========================================

6 YAŞINDAKİ MEHMET EMİN KUMBARASINDA BİRİKTİRDİĞİ PARAYI KAMPANYAYA BAĞIŞLADI

İZMİT'te yaşayan 6 yaşındaki Mehmet Emin Yorgun, kumbarasında biriktirdiği 515 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

İzmit Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Emin Yorgun, kumbarasında biriktirdiği parayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlamaya karar verdi. Harçlıklarından biriktirdiği parayı, evden çıkamadığı için banka hesabına yatırmak üzere polise haber verdi. Mehmet Emin, evinin önüne gelen polislere kumbarasında bulunan 515 lirasını teslim etti. Polis ekipleri tarafından alınan para, Mehmet Emin'in isteği doğrultusunda 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış olarak yatırıldı. Yaptığı bağışın ardından polis ekiplerinin kendisine verdiği dekontu alan Mehmet Emin, "Biz bize yeteriz, evde kal Türkiyeö dedi.

Görüntü Dökümü-Mehmet Emin'in kumbarasını polis ekiplerine teslim etmesi-Polislerin dekontu Mehmet Emin'e vermesi

Haber: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

======================

Adanalı bakkaldan koronavirüse naylonlu önlem

ADANA'nın Kozan ilçesinde bakkal dükkanı işleten Rabia Kayacı'nın yeni tip koronavirüs salgınına karşı kasada aldığı naylonlu önlem dikkat çekti.Adana'nın Kozan ilçesi ile Osmaniye ili sınırında bulunan Çukurköprü Mahallesi'nde bakkal dükkanı işleten Rabia Kayacı, müşterilerle yakın temastan korunmak için naylonlu koronavirüs tedbiri aldı. Kayacı, 1,5 metrelik tahtalara zımbaladığı naylonun altından müşterilerinden para alıp, ürünleri teslim ediyor. Alışverişin ardından müşterilerine ve kendisine el dezenfektanı sıkan Kayacı, "Bu sistemi televizyonlarda, eczanelerde görüyordum. Daha basit olanını biz de müşterilerle teması azaltmak için yapmak istedik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Bakkal ile röpGenel ve detay

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana),

======================

EL YIKAYIP, ÖDÜLÜ KAPTILAR

ERZURUM'un merkez Aziziye ilçesinde 'Ceddin deden' marşıyla el yıkayarak görüntülerini Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ı etiketleyerek paylaşan 20 çocuk ödüllendirildi.

Sağlık Bakanlığı'nın 'Evde kal' çağrısına düzenlediği yarışmalarla destek veren Aziziye Belediye Başkanı Muhamed Cevdet Orhan, el yıkama etkinliği düzenledi. Kendisinin ve Aziziye Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından "Sevgili kardeşlerim 'evde kal' etkinliğimizde ceddin deden marşıyla ellerinizi yıkayarak, videonuzu çekmenizi ve bizi etiketleyerek paylaşım yapmanızı istiyoruz. En iyi çekilen videoyu seçeceğiz" açıklamasında bulundu.

Başkan Orhan'ın çağrısıyla başlayan ve aynı gün saat 18.00'de sona eren etkinliğe ilçe halkının yanısıra çocuklar da büyük ilgi gösterdi. 1 ila 14 yaş arasındaki 20 çocuk el yıkama videolarını Başkan Orhan'ı etiketleyerek paylaştı. Başkan Orhan, en iyi görüntüyü belirlemek yerine bütün çocukların ödüllendirilmesine karar verdi. Belediye tarafından çeşitli yaş gruplarına göre alınan oyuncaklar, görevliler tarafından adresleri belirlenen 20 çocuğa teslim edildi. Hediyelerini alan çocuklar, vatandaşlara evde kalın çağrısı yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Çocukların el yıkamaları-Marş eşliğinde el yıkayan çocuklardan detay görüntü-Hediyelerin görevliler tarafından eve teslimi

Haber: Salih TEKİN/ ERZURUM,

======================

KORONAVİRÜS'E KARŞI EVE DÖNÜŞTÜRDÜĞÜ KAMYONDA KALIYOR

GÜMÜŞHANE'de TIR şoförü Volkan Sarı (44), 5 yıl önce doğada kamp için eski bir kamyonun kasasını 12 metrekarelik eve dönüştürdü. Koronavirüs salgını nedeniyle köyden uzaklaşarak ıssız bir yere giden Sarı ailesiyle birlikte eve dönüştürdüğü kamyonda kalıyor.

Gümüşhane'de merkeze bağlı Karamustafa köyünde TIR şoförü Volkan Sarı, 5 yıl önce kamp yapabilmek ve doğayla baş başa kalabilmek için bir kamyonun kasasını eve dönüştürmeye karar verdi. Kamyonun kasasını söken Sarı, yerine tek odalı 12 metrekarelik ahşap ev yaptı. Evde ise 5 kişilik yatak, mutfak dolabı, fırınlı soba, su tankı yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle köyden uzaklaşarak ıssız bir yere giden Sarı eşi ve 2 çocuğuyla birlikte eve dönüştürdüğü kamyonda kalıyor.

'KORONAVİRÜSTEN KORUNUYORUZ'

Kamyon evi 2 ayda tamamlandığını anlatan Volkan Sarı, "Kamyonet kaderine terk edilmişti. Cazip bir rakama aldım ve kendi imkanlarımla tamir ettim. Doğada kamp yapıyorduk şimdi ise koronavirüs'e karşı korunmak için kullanıyoruz. Kamyonla köy dışındaki bahçemize geldik. Çocuklarımızla beraber konaklıyoruz. İnşallah bu virüsü hep birlikte yeneceğiz. Sonra yine köye döneceğimö dedi.

Herkesin tedbirli olması gerektiği söyleyen Sarı, zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması gerektiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

-Yürüyen Evin İç Görüntüleri-Yürüyen Evin Dış Görüntüleri-Volkan Sarı'nın Görüntüleri-Drone Görüntüleri-Ev sahibi Volkan Sarı röportajı-Genel ve detay çekimler

Haber/Kamera: Sinan UÇAR/ GÜMÜŞHANE,

======================

PROF.DR. DİLCİ: EVDE KALANLAR GÜNDE 3 SAAT 'DİJİTAL DİYET' YAPSIN SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, koronavirüs nedeniyle zorunlu evde kalanlara uyarıda bulunarak, "Aileler günde 3 saat 'dijital diyet' yapsınlar. Yemekle birlikte hoş sohbet ve fıkralar anlatılsın. Uzun süre dijital nesneler başında kalan çocuklarımızda dikkat dağınıklığı ve odaklanma güçlüğü oluşabilmektedir" dedi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, koronavirüs nedeniyle zorunlu evde kalarak, dijital nesnelerle daha çok vakit geçirenler ile EBA Tv üzerinden eğitimlerine devam eden öğrenciler için önemli uyarılarda bulundu. Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Dilci, ailelerin koronavirüs nedeniyle evde kalma süreçlerini fırsata dönüştürebileceklerini söyledi.

Prof. Dr. Dilci, "Bu fırsatları sıralamak istersek, ailecek baş başa kalma, ailecek kenetlenme, birlikte vakit geçirmek ve bunu etkin hale getirerek aile bağlarını güçlendirmeye sebebiyet verebilirler. Bunu yapmak için ailece dramatize edilecek tiyatral etkinlikler, kitap okuma etkinlikleri olmalıdır. EBA üzerinden yapılacak faaliyetlerde dijital nesnelerin kontrolü konusunda öğrencilerle uzaktan katılımlı veya katılımsız şekilde aile etkinlikleri planlanmalıdır. Dijital nesneyle hocaların vereceği mesajı, her ne kadar yüz yüze eğitimi vermese de bunu fırsata dönüştürecek öğrenci merkezli eğitime fırsat vermektedir. Bu yönüyle öğrenciler kendi öğrenme anlayışlarını kendi stillerine uygun bir şekilde yapılandırarak, mevcut durum üzerinden daha çok kazanım, davranışsal ve bilişsel bir sonuç elde edebilirler" dedi.

'GELENEKSEL OYUNLARIMIZI OYNAYABİLİRİZ'

Evde kalma sürecinde planlı etkinlikler yapılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Dilci, "Ev içerisinde uzun süre kalma tabi ki sıkıcıdır. Planlı etkinlikler yapalım. EBA ile geçireceği zamanın dışında ailece kitap okuma saati, aile içi eğitsel oyunlar saati, aile içi topluca müzik dinleme saati yapılabilir. Yine ev içerisinde herhangi bir köşeyi ailecek zaman geçireceğimiz bir mekana dönüştürelim. Bu mekanda satranç ya da geleneksel oyunlarımızı oynayabiliriz. Ailece sohbet, hikaye gibi etkinlikler yapabiliriz. Fırsat buldukça eğer, evimiz mekan olarak uygunsa diğer insanlarla sosyal mesafeyi koruyarak, ailecek açık hava etkinlikleri yapabiliriz. Sportif bazı egzersizler de yapmakta fayda var diye düşünüyorum" diye konuştu.

'3 SAAT DİJİTAL DİYET YAPSINLAR'

Evde kalındığı süreçte dijital nesnelerle temasın arttığını söyleyen Dilci, "Malum içinde bulunduğumuz durum, ev ortamında olma, 'evde kal' sloganıyla koronavirüse karşı mücadelemizde sağlıklı bir yaşam zemini oluşturma adına evde kalmak durumundayız. Bu da dijital nesnelerle teması çok artırdı. Video oyunlarının kullanımı arttı. Bunları dikkatli kullanmamız gerekiyor. Bununla ilgili yaptığımız birçok çalışma gösterdi ki; yoksunluk sendromundan tutalım, dürtüsel bozukluğa, dikkat eksikliğine kadar çıkacak olumsuzluklar ortaya çıkıyor. Bunları ortadan kaldırmak için ev içerisinde 'dijital diyet' yapmalıyız. Ev içerisinde ailelerimiz günde 3 saat kendilerini tüm dijital nesnelerden menetmelidir. Çocukların aslında EBA ile kurduğu temas bile bizim için yeterli. Çünkü belli bir oranda radyasyona maruz kalmaktalar. İletişim sıkıntısı, antisosyal kişilik gelişimi olabilir. Çünkü yüz yüze eğitim olmadığı için bu tür sorunlar çıkabilmektedir. Bu nedenle ekransız, dijital nesnelerin olmadığı bölgeler oluşturmalıyız. Etkinlikleri buna odaklı yapmalıyız ve aileler günlük 3 saat dijital diyet yapmalı" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü: -Prof. Dilci'nin açıklamaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS,

======================

EVDEKİ SELMİNAZ NİNE'DEN MANİLER KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında dışarı çıkması yasak olan Selminaz İncedere (83), okuduğu manilerle dikkat çekiyor.

Yaklaşık 4 yıl önce eşini kaybeden 3'ü erkek, 10 çocuk ve 32 torun sahibi Selminaz İncedere, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında evinden dışarı çıkmıyor. Tüm gününü evde geçiren İncedere'nin dilinden maniler düşmüyor. Yüzündeki tebessümü eksek etmeyen İncedere, insanlara 'evde kal' çağrısında bulundu. İşte Selminaz Nine'nin manilerinden birisi:

"Gidiyorum işte gör/ Hayalde gör, düşte gör/ Kıymetimi bilmedin/ Bir kötüye düşte gör./ Karanfil oydu beni/ Ninemi soydu beni/ Muhannet elin oğlu/ Yaralı koydu beni./ Karanfilim dalım yar/ Şekerim yar balım yar/ Kıymetimi bilmedin/ Elin oğlu yarim yar./Kayalar kaynağımda/ Mor yüzük parmağımda/ Yarim koyun atlatır/ Çıldır'ın yaylağında./ Sigaram ince tüter/ Düşünsem aklım iter/ Başka yari heylerem/ Öz yarim bana yeter./Sigaramın incesi/ Gel gönlüm eğlencesi/ Bir akşam gel bir yatak/ İlla Cuma gecesi./ İndin derede durdum/ Mataramı doldurdum/ Burdan geçen kızların/ Memesine el vurdum."

Kars'ın ünlü halk ozanlarından Sabri Şimşekoğlu'nun da amcasının kızı olan Selminaz İncedere, manileri kadar hayatta yaşadığı zorluklarıyla da gönüllerde taht kuruyor. Çocukluk ve gelin geldiği yılları anlatırken, dinleyenleri gururlandıran hayat hikayesiyle herkesi kendine hayran bırakan Selminaz İncedere, "10 çocuk büyüttüm. Kimseden yardım almadım. Sahip olduğumuz 100 koyunu da tek başıma sağardım. Evin yağını peynirini, ekmeğini tek başıma yapardım. Babam Halit Paşa'nın askeriydi. Her işimi yapar tarlaya giderdim" diye konuştu.

Esprili özelliği ile de tanınan Selminaz Nine, kendisini 60 yaşında hissettiğini söylüyor. Yaşını soranlara da "Hala gencim" diyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜSelminaz ninenin manileri ve konuşmasıEvin içinde yürümesi

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

======================

ŞAİRLERDEN 'EVDE KAL' ÇAĞRISI

MERSİN'de bir grup şiirsever, Türkçe öğretmeni şair Ali Turan'ın kaleme aldığı, 'Evinde Kal' şiirini seslendirip vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulundu.Dünyada ve Türkiye'de hızla yayılarak on binlerce insanın yaşamını yitirmesine neden olan koronavirüs nedeniyle şair Remziye Çelik, iç mimar ve çevre tasarımcısı Şebnem Belle, öğretmen Emine Yeşil, Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ali Kaplan, şair Ümran Yıldırım, öğretmen Melike Gürses Sezer, doktor Ünal Kılıç, elektrik elektronik mühendisi Oğuzhan Yıldız, mali müşavir Salih Arslan, şair Ali Turan'ın kaleme aldığı 'Evinde Kal' şiirini seslendirdi. Seslendirdikleri şiiri görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan şiirseverler, vatandaşlara 'Evde kal' çağrısında bulundu.MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz da çağrıya başka bir videoyla destek vererek, "Sizler, bizler için değerlisiniz, önemlisiniz. Sizleri seviyoruz. Bildiğiniz gibi ülkemiz de ve dünya genelinde konora virüs salgını maalesef gün geçtikçe yayılmakta ve tehlikesini artırmaktadır. Bizler sorumlu ve bilinçli vatandaşlar olarak kişisel temizliğimize ve hijyenimize dikkat etmeliyiz. Sağlımızı ve sevdiklerimiz için sosyal mesafemizi korumalıyız. Elele, gönül gönüle, birlik ve kardeşlik içerisinde bu musibeti hem beraber atlatacağız. Sağlık çalışanlarıma, askerlerimize, polislerimize, belediye çalışanlarımıza ve devletimizin yetkililerine yardımcı olmalıyız, işlerini kolaylaştırmalıyız. Evinde kal Mersin, evinde kal Türkiye" mesajı verdi.

Şair Ali Turan'ın şiirinin dizeleri şöyle:

"Söz dinle biraz yurdum insanı Artıyor her geçen gün tanı Hem kendini koru hem başka canıEvinde kal Türkiyem evinde kal

Gerek var mı çarşı pazar gezmeye Bir şey yok gibi sahile akın etmeye Eş dost akrabayı ziyarete gitmeye Evinde kal Türkiyem evinde kal

Geçecek bu günler de elbet Bitecek corona denen illetSöylenenlere uy, biraz sabretEvinde kal Türkiyem evinde kal

Daha fazla yayılmasın bu hastalıkHer şeyin başı değil mi önce sağlıkYapman gereken bir süre fedakarlıkEvinde kal Türkiyem evinde kal

Al eline kitabını işte sana fırsat Oku, olmadı yaz güne değer katSöylenenlere uy ki sürsün hayatEvinde kal Türkiyem evinde kal

İş çok ciddi, açılsın artık gözYetmedi mi daha bunca sözİstiyorsak ki yürekler olmasın közEvinde kal Türkiyem evinde kal

Gelin bir süre uzaktan sevelimTelefondan hal hatır edelimSağlıklı yarınlar için bir kez daha diyelim.Evinde kal Türkiyem evinde kal

Güzel yarınlara, güçlü çıkmak içinBu illetin şerrini beraber yıkmak içinZafer şerbetini hep birlikte tatmak içinEvinde kal Türkiyem evinde kal

Biz bir söz verdik evdeyizBu şekilde çok güvendeyizKendimizin değil ülkenin derdindeyizEvinde kal Türkiyem evinde kal

Daha fazla yayılmasın diye bu illet Dört başı mamur olsun diye devletSöylenenlere kulak ver ey yüce milletEvinde kal Türkiyem evinde kal"

Görüntü Dökümü------------------------Remziye Çelik'in şiir okumasıŞebnem Belle'nin şiir okumasıEmine Yeşil'in şiir okumasıAli Kaplan'ın şiir okumasıÜmran Yıldırım'ın şiir okumasıMelike Gürses Sezer'in şiir okumasıÜnal Kılıç'ın şiir okumasıOğuzhan Yıldız'ınşiir okumasıSalih Arslan'ın şiir okumasıAli Turan'ın şiiri seslendirmesiMHP Milletvekili Olcay Kılavuz'un konuşması

Süre: 03'53" Boyut: 437 MB

Haber: Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN,

======================

Minik Feride'nin koronavirüse karşı uyarı videosu yoğun ilgi gördü

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 3 yaşındaki Feride Gün, koronavirüs karşısında aldığı önlemleri anlattı. Çocuğun ailesinin görüntülediği o anlarını videosu sosyal medyadan paylaşınca, yoğun ilgi ve paylaşım gördü.İstasyon Mahallesi'nde yaşayan Alaşehir Belediyesi foto muhabiri Fikret Gün'ün kızı 3 yaşındaki Feride Gün, koronavirüs salgını karşısında aldığı önlemleri anlattı ve sokağa çıkılmaması uyarısında bulundu. Ailesi o anların videosunu çekti. Feride Gün, "Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkmamalıyız, yoksa hasta olacağız, dışarıda koronavirüs var" dedi. Koronavirüs nedeniyle maske takmamız gerektiğini vurgulayan Feride Gün, eldiven takılmasını ve kolonya kullanılmasını söyledi. O anların vidosu sosyal medyadan paylaşılınca yoğun ilgi gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Feride Gün'ün konuşması

Haber: Nurettin DOĞAN- Kamera: ALAŞEHİR (Manisa),

======================

Kaynak: DHA