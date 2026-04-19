21. İstanbul Yarı Maratonu'nu kazananlar belli oldu! Kenyalı ikizler zirvede

21. İstanbul Yarı Maratonu'nda erkeklerde Kenyalı sporcu Alex Matata birinci, kadınlarda ise Purity Gitonga birinci oldu. Alex Matata'nın ikiz kardeşi salise farkla ikincilik ünvanını kazandı. Yarışmada üçüncü Türk atlet Ali Kaya, Türkiye Şampiyonu ünvanını elde etti.

KENYALI İKİZLER ZİRVEDE

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda tamamlanan yarışı, geçen senenin de şampiyonu olan Kenyalı sporcu Alex Matata, 1 saat 1 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamladı. Alex Matata'nın saliselerle gerisinde kalan ikiz kardeşi Charles Matata, ikinci oldu. Charles Matata aynı zamanda kariyerinin en iyi derecesine imza attı. Türk atlet Ali Kaya ise 1 saat 12 saniyelik süresiyle üçüncülüğü elde etti.

KADINLARDA KENYALI ATLET BİRİNCİ OLDU

Kadınlarda ise Kenyalı atlet Purity Gitonga, 1 saat 6 dakika 50 saniyelik süresiyle birinci oldu. Etiyopyalı atlet Ftaw Zeray 1 saat 6 dakika 57 saniyeyle ikinci, Güney Afrikalı atlet Glenrose Xaba 1 saat 7 dakika 3 saniyelik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

ERKEKLERDE TÜRKİYE ŞAMPİYONU: ALİ KAYA

Yarı maratonu 1 saat 12 saniyelik derecesiyle üçüncü sırada tamamlayan Türk atlet Ali Kaya, kariyerinin en iyi derecesine imza attı. Aynı zamanda Türkiye Yarı Maratonu Şampiyonası olarak da koşulan yarışta Ali Kaya, Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Kaya'yı 1 saat 2 dakika 21 saniyelik derecesiyle Ramazan Baştuğ ve 1 saat 2 dakika 52 saniyeyle Ömer Amaçtan takip etti.

KADINLARDA TÜRKİYE ŞAMPİYONU: NURSENA ÇETO

Kadınlarda 1 saat 11 dakika 27 saniyeyle 10. olan Türk atlet Nursena Çeto, Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Çeto'yu 1 saat 13 dakika 49 saniyelik derecesiyle Meliha Pınar Demirağ ve 1 saat 16 dakika 37 saniyeyle Yayla Kılıç takip etti. Nursena Çeto, derecesiyle kariyerinin en iyi süresine ulaştı.

Yarı maratonu kadınlarda 9. sırada tamamlayan Güney Sudanlı atlet Stella Mami Clement Lokhiri, 1 saat 11 dakika 17 saniyelik derecesiyle Güney Sudan rekorunu kırdı.

Erkeklerde yarışı 17. sırada tamamlayan Kazakistanlı sporcu Shadrack Kimutai Koech de 1 saat 3 dakika 25 saniyelik süresiyle Kazakistan rekoruna imza attı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
