Kanal D ekranlarında yayımlanan İnci Taneleri 39. bölüm fragmanı ile sorgulanıyor. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı yapım yeni sezonuna başladı. Tansiyonun yükselmesiyle birlikte gelecek hafta yaşanacaklar gündemde. Dizi takipçileri ekran başında. Peki; İnci Taneleri 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azem'in hayat mücadelesi devam ediyor! Azem apar topar hastaneye kaldırıldıktan sonra hayat mücadelesine devam ediyor, bu sırada geçmiş Azem ve diğerleri için gümbür gümbür gelmeye devam etmekte!

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azem büyük sırları itiraf ediyor!

Azem için de çocukları için de hayatlarının en önemli anı gelmiştir artık. Yıllardır ailelerinin üzerine çöken, hepsini bir yana savuran sır açığa çıkar. Gerçekler hem Cihan hem de Nehir için çok ağırdır. Azem herkes için büyük bir şok yaratan sırrı söyledikten sonra ortadan kaybolur.

Dilber, Azem için çok endişelenir. Piraye bir yandan Azem'in büyük sırrının öğrenmenin şokunu yaşarken diğer yandan şirketteki pozisyonunu korumanın yollarını aramaktadır. Cihan kızgın olmasına rağmen sevgisi ağır basar ve babasını arar. Nehir ne yapacağını nereden başlayacağını bilemez. Azem herkesten ve kendinden uzak bir yere gitmiştir. Artık tüm sırlardan arınmış yeni bir yol vardır herkesin önünde.

İNCİ TANELERİ 39. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı. Fragmanı Kanal D platformlarından takip edebilirsiniz.

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Azem benimle evlenmez..."

Yaşadığı hayattan kaynaklı çaresizliği dibine kadar hisseden Dilber, Azem'in kendisi ile evlenme ihtimalinin olmadığı düşüncesine kapılır.

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azem için yeni ve çok ağır bir sınav başlar.

Azem'in geçmişi Ferda ile karşılaşması konusunda da önünde engel olur. Ferda'ya ulaşacağı kapıyı aralasa da henüz tam anlamıyla ona yaklaşamaz. Mürsel, Ferda için Azem'le konuşmaya karar verir. Çünkü Ferda'ya yardım edebilme ihtimali en yüksek isim şimdilik Azem'dir. Azem Ferda'ya ulaşabilecek mi?

Cihan ve Nehir, Ferda ile bir an önce karşılaşmak isterler. Bu mesele Nehir ile Azem'in sonunda birbirlerine kavuşmalarını sağlar. Baba kız yıllar sonra tam anlamıyla yan yanadır artık. Cihan, Semi ile yolları ayırdığını düşünür ama bu zannettiği kadar kolay olmayacaktır. Dilber hayatının en mutlu günlerinden birini yaşamaya hazırlanırken Azem için yepyeni ve çok ağır bir sınav daha başlayacaktır.

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları arasında; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.