İl il vaka sayısı ne kadar? İl il COVİD- 19 haritası! Koronavirüs il sıralaması nedir?
İl il vaka sayısı ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan cafe ve restoranların il bazında vaka sayılarına göre durumun netleşeceğini açıkladı. Peki, İl il vaka sayısı ne kadar? İl il COVİD- 19 haritası! Koronavirüs il sıralaması nedir?
İl il vaka sayısı ne kadar? İl il haftalık vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Geçtiğimiz hafta başlayan illere göre 7 günlük 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının bu hafta kaç olduğu konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, 15-21 Şubat il il haftalık vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs en çok ve en az olduğu iller hangileri?İl il COVİD- 19 haritası! Koronavirüs il sıralaması nedir? İşte son gelişmeler...
İL İL VAKA SAYISI NE KADAR? İL BAZINDA VAKA SAYISI NE KADAR?
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 8-14 Şubat haftasına ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz." ifadesini kullandı.
|İl Adı
|Sayı
|Adana
|59,95
|Adıyaman
|100,55
|Afyon
|22,32
|Ağrı
|27,50
|Aksaray
|92,01
|Amasya
|96,06
|Ankara
|35,49
|Antalya
|78,20
|Ardahan
|65,63
|Artvin
|78,42
|Aydın
|35,21
|Balıkesir
|83,65
|Bartın
|44,69
|Batman
|12,49
|Bayburt
|60,71
|Bilecik
|35,41
|Bingöl
|26,81
|Bitlis
|10,35
|Bolu
|44,96
|Burdur
|75,54
|Bursa
|34,87
|Çanakkale
|37,61
|Çankırı
|22,86
|Çorum
|35,36
|Denizli
|32,52
|Diyarbakır
|17,53
|Düzce
|43,99
|Edirne
|65,66
|Elazığ
|50,42
|Erzincan
|60,37
|Erzurum
|37,71
|Eskişehir
|30,99
|Gaziantep
|26,72
|Giresun
|184,34
|Gümüşhane
|97,18
|Hakkari
|9,55
|Hatay
|62,82
|Iğdır
|23,28
|Isparta
|33,88
|İstanbul
|60,19
|İzmir
|44,39
|Kahramanmaraş
|39,38
|Karabük
|34,15
|Karaman
|103,16
|Kars
|17,79
|Kastamonu
|29,73
|Kayseri
|56,71
|Kırıkkale
|43,23
|Kırklareli
|52,61
|Kırşehir
|29,90
|Kilis
|51,57
|Kocaeli
|88,19
|Konya
|90,99
|Kütahya
|50,91
|Malatya
|40,92
|Manisa
|42,52
|Mardin
|15,33
|Mersin
|90,57
|Muğla
|54,94
|Muş
|16,28
|Nevşehir
|66,16
|Niğde
|54,67
|Ordu
|194,42
|Osmaniye
|139,81
|Rize
|202,44
|Sakarya
|76,77
|Samsun
|171,29
|Siirt
|21,37
|Sinop
|79,52
|Sivas
|33,08
|Şanlıurfa
|27,12
|Şırnak
|7,82
|Tekirdağ
|55,37
|Tokat
|118,52
|Trabzon
|228,02
|Tunceli
|38,96
|Uşak
|27,70
|Van
|14,89
|Yalova
|75,17
|Yozgat
|41,07
|Zonguldak
|54,67
BAKAN KOCA 100 BİN NÜFUSTA KOVİD-19 VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 5 İLİ AÇIKLADI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayılarında en çok artış ve azalış olan 5 ile ilişkin tabloyu paylaştı.
Son dakika: 15-21 Şubat il il haftalık vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs en çok ve en az olduğu iller hangileri?
Bakan Koca, paylaşımında şu bilgileri verdi:
"Geçen haftaya göre, 1 haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz, Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum, aşıyla birlikte en büyük gücümüz."
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