İçişleri Bakanı Soylu: "Bizim Anayasa Mahkemesiyle kişisel bir sorunumuzun olması mümkün değil....
23.09.2020 23:16 | Son Güncelleme: 23.09.2020 23:20
İçişleri Bakanı Soylu: "Bizim Anayasa Mahkemesiyle kişisel bir sorunumuzun olması mümkün değil. Elbette ki devletin tepesinde böyle bir sorunu kabul edebilmesi doğru değil. Hepimiz ülke için çalışıyoruz.
İçişleri Bakanı Soylu: "Bizim Anayasa Mahkemesiyle kişisel bir sorunumuzun olması mümkün değil. Elbette ki devletin tepesinde böyle bir sorunu kabul edebilmesi doğru değil. Hepimiz ülke için çalışıyoruz. Karşı karşıya kaldığımız noktayı ifade etmeliyiz. Ben de kendi üslubumla bunu ifade etmeye çalıştım. Benim dilim düşünceyi saklamaz. Ne varsa onu ifade etmeye çalışır." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı