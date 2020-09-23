İçişleri Bakanı Soylu: "Bizim Anayasa Mahkemesiyle kişisel bir sorunumuzun olması mümkün değil....

İçişleri Bakanı Soylu: "Bizim Anayasa Mahkemesiyle kişisel bir sorunumuzun olması mümkün değil. Elbette ki devletin tepesinde böyle bir sorunu kabul edebilmesi doğru değil. Hepimiz ülke için çalışıyoruz.