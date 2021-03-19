Hurmanın faydaları nelerdir? Hurma çeşitleri, kaç kalori, cilde faydaları, günde kaç tane yenmeli?

Ramazan ayında en sık tüketilen gıdaların arasında hurma yer almaktadır. İftar yaparken, orucumuzu açarken hurma ile açarız. Palmiye türü bir meyve olan, Arap Yarımadası ile Afrika'da yetişen hurmanın yararları saymakla bitmez. İnsan vücudunda ki şekeri düzenleyen ve kilo verdiren özelliğiyle hurma vazgeçilmez bir besin kaynağıdır. Peki, Hurmanın faydaları nelerdir? Hurma çeşitleri, Hurma kaç kalori, hurmanın cilde faydaları, hurma günde kaç tane yenmeli?

Ramazan ayında en sık tüketilen gıdaların arasında hurma yer almaktadır. İftar yaparken, orucumuzu açarken hurma ile açarız. Oruç tutarken uzun süreli açlık nedeniyle bozulan bağırsak faaliyetlerinin düzenlenmesinde oldukça etkili bir meyvedir hurma. Palmiye türü bir meyve olan, Arap Yarımadası ile Afrika'da yetişen hurmanın yararları saymakla bitmez. İnsan vücudunda ki şekeri düzenleyen ve kilo verdiren özelliğiyle hurma vazgeçilmez bir besin kaynağıdır. Günde 2-3 adet düzenli yediğinizde faydalarını çok net görebileceğiniz bir meyve olan Hurmayı tanıyalım. Peki, Hurmanın faydaları nelerdir? Hurma çeşitleri nelerdir? Hurma kaç kalori, cilde faydaları, hurma günde kaç tane yenmeli? Hurmanın faydaları ve zararları var mı? İşte detaylar haberimizde...

HURMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Hurma, palmiyegiller familyasından dekoratif yapraklı bir palmiye türüdür. Palmiyeler gibi tropikal, ılıman ve çöl ikliminin görüldüğü yerlerde yetişir. Kazık ve saçak kök yapısına sahiptir. Ağacın pürüzlü gövdesi gri ağırlıklı kahverengi gibidir. Kardeşlenme eğilimi vardır. Gövdesinden ve altından yavrular verebilir.

Palmiye türü bir meyve olan, Arap Yarımadası ile Afrika'da yetişen hurmanın yararları saymakla bitmez. İnsan vücudunda ki şekeri düzenleyen ve kilo verdiren özelliğiyle hurma vazgeçilmez bir besin kaynağıdır.

Hurma, insan vücudunun sağlıklı ve zinde kalabilmesi için hayati önem taşıyan 10'dan fazla element içermektedir. Bu nedenle günümüzde bilim adamları, insanın sadece hurma ve suyla yıllarca yaşayabileceğini belirtmektedirler. Bu konuda tanınmış uzmanlardan biri olan V. H. W. Dowson ise, bir hurma ve bir bardak sütün bir insanın günlük besin ihtiyacını karşılamaya yeteceğini söylemektedir. Bu kadar önemli olan bir besin olan hurmayı düzenli ve kontrollü bir şekilde tüketmek oldukça yaşam kalitemizi artıran faktörlerden birisidir.

Şeker, protein, lif ve yağın dışında 15 farklı mineral ve C, B1, B2, niasin ve A Vitaminleri içeriyor. Dişlerin çürümesini önleyen flor ve bağışıklı sistemini güçlendirerek kanser önleyici işlevi olan Selenyum gibi minerallerde hurmalarda bulunuyor.

Öncelikle hurmanın faydalarını madde madde açıklayalım;

Hafızaya iyi geliyor. Kanser önleyici etkisi var. Antioksidan Kaynağı Kalp İlacı Kolestrole ve Damar Sertliğine faydalı Doğumu kolaylaştıcı Bebeğin büyümesine yardımcı olur. İktidarsızlığa iyi geliyor Diyabete ve yüksek tansiyona faydalı Şekeri Ayarlar Kan yapıcı özelliği vardır Gözleri kuvvetlendirir Kemik erimesini engeller Karaciğer güçlendirici Stres ve Gerginliği giderici Sinir sistemini dinlendirir Kabızlığa iyi gelir Zayıflamaya yardımcı olur Folik Asit (B9) içerir Cilt bakımında kullanılır İftar sağlığı Yaşlanmayı geciktirici

HURMANIN HAFIZAYA İYİ GELMESİ

Hurmalar, bağırsakta bir Vitamin A türü olan Retinal'e dönüşen 15,6 mg Beta-karoten içerir. Yakın zamanlarda yapılan bir araştırma Beta-karoten'in uzun süreli kullanımı hafıza kaybı gibi önleyici faydalar sağlayabileceğini ortaya koymaktadır.

KANSER ÖNLEYİCİ

Hurmalarda yüksek oranda lif bulunmaktadır. (Yüzde 6,5-18). Büyük oranda hurmayla beslenen bedevi Araplarda kanser ve kalp hastalıkları riskinin düşük olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmalar yüksek lifli yiyeceklerle beslenmenin kolon, göğüs ve rahim kanseri olasılığını düşürdüğünü göstermiştir.

Hurma, betakaroten açısından da son derece zengindir. Betakarotenin hücrelere saldıran molekülleri kontrol altına alarak, kanseri önleyici özelliği vardır.

ANTİOKSİDAN KAYNAĞI

Yüksek besin değerinin yanında hurmaların antioksidan özelliklere sahip olduğu çeşitli araştırmalarda ortaya kondu. Antioksidanlar kanser, damar tıkanıklığı ve yaşlanmanın önlemesinde faydalı olduğu biliniyor. Depolanırken bozulmaya meyilli diğer meyvelerin aksine, hurmaların soğukta muhafazasında antioksidanların yoğunluğu artıyor.

KALBE İYİ GELİR

Sâd İbn-i Ebî Vakkas (r.a.) hasta olduğunda Resûlûllah (s.a.v.) Efendimiz hasta zi­yaretine giderler "Mübarek ellerini göğsüme koydu. Hatta ben mübarek elinin soğukluğunu kalbimde hissettim. Sonra -"Sen kalp hastalığına yakalanmışsın! Sakif'in kardeşi Haris İbn-i Kelede'ye git. Tedavi ol. O tabib birisidir. Medine'nin Acve hurmasından yedi tane al­sın, onları çekirdekleri ile beraber dövsün (öğütsün) sonra onu süt ile yağ ile sulandırarak sana yedirsin." Sâd (r.a.) böylece bu hastalıktan kurtulmuştur.

"Eğer Acve hurması bulunamazsa, Medine hurması çekirdekleriyle öğütülür, az badem içi ve hı­yar çekirdeği öğütülür. Süt, zeytinyağı ve bal ile pişirilip macun yapılıp soğuk olarak yedirilir." Bu macun birçok hastalığa şifadır.

KOLESTROLE VE DAMAR SERTLİĞİNE FAYDALI

Çağın hastalığı damar sertliği ve kolesterolü yok eder. Kan damarlarını yumuşatıcı etkisi vardır. Özellikle Arap ülkelerinde yaşayanların hurmadan dolayı kolesterole, kalp damar hastalığına ve kanser hastalığına yakalanma oranları çok düşüktür.

DOĞUMU KOLAYLAŞTIRICI ETKİSİ

Rahim adalesini kuvvetlendirir. Bu özellik doğumu kolaylaştırır. Hurma macununa 1/3'ü kadar defne tohumu öğütülüp karıştırılarak, doğuma 1 hafta kala yenmeye de­vam edilirse, doğum ağrısız ve çok kolay olur.

Hurmada bulunan oksitosin maddesi de, modern tıpta doğumu kolaylaştırıcı bir ilaç olarak kullanılmaktadır. Oksitosin, doğumu kolaylaştırıcı etkisi nedeniyle pek çok kaynakta "rapid birth" yani "hızlı doğum" ifadesiyle tanımlanmaktadır. Doğum sonrasında ise anne sütünü artırıcı etkisiyle bilinmektedir. Oksitosin esas olarak beyinde salgılanan, doğum sancılarını başlatan bir hormondur. Doğum öncesi vücudun tüm hazırlıkları bu hormon sayesinde başlar. Hormonun etkisi, ana rahmini oluşturan kaslarda ve anne sütünün salgılanmasını sağlayan kas yapısındaki hücrelerde görülür. Doğum esnasında ana rahminin etkili olarak kasılması doğumun gerçekleşebilmesi için son derece önemlidir. Oksitosin de, rahmi oluşturan kasların çok güçlü bir şekilde kasılmasını sağlar. Ayrıca oksitosin, yeni doğmuş olan bebeğin beslenmesi için anne sütünün salgılanmasını başlatır. Hurmanın tek başına bu özelliği -oksitosin içermesi- bile Kuran'ın Allah'ın vahyi olduğunun önemli bir delilidir. Tıbbi olarak hurmanın faydalarının tespit edilmesi ancak yakın tarihlerde mümkün olmuştur. Halbuki Kuran'da yaklaşık 1400 sene evvel Allah'ın Hz. Meryem'e hamilelik döneminde hurma ile beslenmesini vahyettiği bildirilmektedir.

BEBEĞİN BÜYÜMESİNE YARDIMCI OLUR

Hurmada potasyum miktarı bol olduğu için bebeğin gelişmesi­ni, gürbüzleşmesini, hasta olmamasını sağlar. Hurmadaki potasyum oranı, bebeğim beslensin di­ye ilk akla gelen çikita muzundan 2.5 kat daha fazla. Hurmanın muz gibi hazmı da zor değildir.

İKTİDARSIZLIĞA İYİ GELİR

Klasik tıp uygulamalarında hurmalar afrodizyak olarak da kullanılır. Hurma palmiyesi poleni bazı ülkelerde iktidarsızlık için kullanılır. Deney hayvanlarında yapılan araştırmalara göre hurma özleri sperm sayısı ve hareketliliğini artıyor. İnsanlardaki faydalarını tespit edebilmek için daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyuluyor.

DİYABETE VE YÜKSEK TANSİYONA FAYDALIDIR

Kanser gibi diyabet ve tansiyon hastalıklarında da Arapların en faydalandığı besin hurma. Hurma, doktorlar tarafından yüksek tansiyon ve diyabet şikayeti olan hastalara önerilen bir besin.

ŞEKERİ AYARLAR

Vücuttaki şeker oranını ayarlayan (regüle eden) tek meyve hurmadır. Hurmada insan vücuduna bol miktarda hareket ve ısı enerjisi kazandıran, vücutta parçalanıp kullanılması kolay olan bir şeker türü bulunmaktadır. Üstelik bu şeker kan şekerini hızla yükselten glikoz değil, meyve şekeri fruktozdur. Özellikle şeker hastalarında kan şekerinin hızla yükselmesi, pek çok organı olumsuz olarak etkiler, ancak en çok hasar gören organ ve sistemler göz, böbrekler, kalp-damar sistemi ve sinir sistemidir. Gözde görme kaybına kadar varan rahatsızlıklar, kalp krizi, böbrek yetmezliği gibi pek çok ciddi hastalığın en önemli nedenlerinden biri, kan şekeri yüksekliğidir.

KAN YAPICI ÖZELLİĞİ VARDIR

Hurmanın içerdiği demir, kırmızı kan hücrelerinde bulunan hemoglobin sentezini kontrol eder ve bu da hamilelikte kansızlığın engellenmesini ve bebeğin gelişimi için hayati önem taşıyan kandaki alyuvarlar dengesinin uygun hale gelmesini sağlar. Bilindiği gibi alyuvarlar kanda oksijen ve karbondioksiti taşıyarak hücrelerin canlılığını sürdürmesinde rol oynarlar. Çok fazla demir içermesi sebebiyle, bir insan günde 15 tane hurma yiyerek vücudunun demir ihtiyacını karşılayabilir ve demir eksikliğinden kaynaklanan rahatsızlıklardan korunmuş olur.

GÖZLERİ KUVVETLENDİRİR

Hurma A vitamini ihtiva ettiğinden hurma yiyenlerde özellikle gece körlüğü ve diğer göz zaafiyetleri olmaz.

KEMİK ERİMESİNİ ENGELLER

Hurmada bulunan kalsiyum ve fosfat, iskelet oluşumu ve vücudun kemik yapısının dengelenmesi için çok önemli elementlerdir. Hurma, içerdiği bol fosfor ve kalsiyum ile kemik zayıflığına karşı bünyeyi korur ve bu hastalıkların azaltılmasına yardım eder.

KARACİĞER GÜÇLENDİRİR

Karaciğerinizi güçlendirmek için sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkları bırakıp sağlıklı beslenmek yeterli. Hurmada karaciğere iyi gelen besinler arasında yer almaktadır.

STRES VE GERGİNLİĞE İYİ GELMEKTEDİR

Günümüzde sebepleri artan stres, genelde insanların büyük çoğunluğunca olumsuz olarak görülse de bazı kişiler için motivasyon kaynağı olarak da karşımıza çıkıyor.

SİNİR SİSTEMİNİ DİNLENDİRİR

İçerdiği B1-B2 vitaminleri ile sinir sisteminin sağlıklı olmasını kolaylaştırır ve dinlendirici etki yapar. Vücuttaki karbonhidratların enerjiye çevrilmesine, protein ve yağların vücudun diğer ihtiyaçları için kullanılmasına yardımcı olur. B2 vitaminiyle de, vücudun enerji sağlaması ve hücrelerin yenilenmesi için protein, karbonhidrat ve yağların yakılmasına yardımcı olur.

KABIZLIĞA İYİ GELİR

Araştırmalar göstermiştir ki farelerin mide ve bağırsak sistemi hurma verildiğinde hızlanmıştır. Bilim adamları lifli yiyeceklerin müshil etkisi olduğunu düşünüyorlar. Hurmalardaki şeker ve melatonin içeriğinin bağırsak sisteminin hızlandırmasına da etki edebileceği düşünülüyor.

ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUR

Sindirim sistemini hızlandırıcı etkisiyle ve tok tutma özelliği ile son yıllarda hurma diyet listelerinde önemli yer tutmaya başlamıştır.

FOLİK ASİT (B9) İÇERİR

Hurmanın besleyici oranının gücü, içerdiği uygun mineral dengesinden kaynaklanmaktadır. Hurmada, hamilelikte kadınların alması gereken bir B vitamini olan folik asit de bulunmaktadır. Folik asit (B9), vücutta yeni kan hücresi yapımında, vücudun yapı taşı olan amino asitlerin yapımında ve hücrelerin yenilenmesinde önemli görevler üstlenen bir vitamindir. Bu yüzden hamilelikte folik asit ihtiyacı belirgin şekilde artar ve günlük ihtiyaç iki katına çıkar. Folik asit seviyesi yetersiz olduğunda yapısal olarak normalden büyük, ancak işlevleri düşük alyuvar hücreleri meydana gelir ve kansızlık belirtileri ortaya çıkar. Özellikle hücre bölünmesinde ve hücrenin genetik yapısının oluşmasında önemli rol oynayan folik asit, hamilelik sırasında gereksinimi iki katına çıkan tek maddedir. Hurma da, folik asit açısından çok zengin bir besin türüdür.

CİLT BAKIMINDA KULLANILIR

Hurma cilt güzelliği ve sağlığının korunmasında önemli rol oynar. Cildin ne kadar güzel göründüğü değil ne kadar sağlıklı olduğu önemlidir. Her organ gibi cildinde sağlığını etkileyen faktörleri iyi bilmek gerekir.

Yüksek miktarda potasyum içeriği ile vücudun potasyum dengesini ayarlar ve tansiyon düzenlenmesine yardımcı olur.

İFTAR SAĞLIĞI

Ramazan aylarının vazgeçilmezi, haline gelen hurma iftarda az miktarda hurma tüketimi, vücudu dinlendirici etki gösterir. Birkaç hurma yiyip ondan sonra Akşam namazını kılarsanız vücudunuz kan şekerini ayarlama fırsatı bulur. Böylece siz de açlık hissini bastırmak için tıka basa yemek zorunda kalmazsınız.

YAŞLANMAYI GECİKTİRİCİ ÖZELLİĞİ

2002'de bir araştırma hurma palmiyesi özünün kırışıklık giderici yani yaşlandırma etkilerini geciktirici etkileri olduğunu ortaya koydu. Bunun nedeniyse hurma palmiyesi özündeki bitki hormonları. Araştırmaya göre içeriğinde yüzde 5 hurma palmiyesi özü bulunan kremi kullanan kadınların göz çevrelerindeki kırışıklık yüzeyi ve derinliği azaldı.

HURMA KAÇ KALORİDİR?

Hurma, şeker formunda yüksek oranda karbonhidrat ihtiva eder ve şeker oranı yaklaşık %80'dir. Geriye kalan kısımları lif, protein ve bor, kobalt, bakır, flor, magnezyum, mangan, selenyum ve çinko gibi iz elementler oluşturur. Halas cinsinin glisemik değeri 35.5, barhi cinsinin 49.7, bo manan cinsin ki ise 30.5'tir.

HURMA ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Ülkemizde ve günümüzde en çok tercih edilen hurma çeşitleri arasında Medine Hurmaları yer almaktadır. Yukarıda birçok faydasına değinilen hurmanın en çok bilinen çeşitleri şunlardır; Bağdat Hurması, İran Hurması, Medine Hurması, Kudüs Hurması, Mebrum, Medjul, Acve Hurması, Sugai, Safavi, Berni, Hudri, Amber Sukkeriye ve yaş hurmadır.

Bağdat Hurması İran Hurması Medine Hurması Kudüs Hurması Mebrum, Medjul, Acve Hurması Sugai, Safavi, Berni, Hudri, Amber Sukkeriye Yaş hurmadır.

1. BAĞDAT HURMASI

Diğer hurma çeşitlerinden parlak sarı rengi ile ayrılan Bağdat hurması, bu yönü ile kolayca kendini belli eder. Bağdat hurmasını diğer hurmalardan ayıran diğer özelliği de şeklidir. Hurmalar genellikle ince ve uzun olurken, Bağdat hurması küçük ve yuvarlak şekle sahiptir.

2. İRAN HURMASI

Ülkemizde en çok tercih edilen hurma türlerinden olan İran hurması, sıklıkla Türk kahvesi ile ikili olarak tüketilir. Dışı koyu kahverengi tonda olan İran hurması, lezzetli özü ile damakta tat bırakır. En ince kabuğa sahip hurma türü olma özelliği ile diğer hurma türlerinden ayrılan İran hurmasını her yaş insan rahatlıkla tüketebilir.

Şeker ve çikolataya göre daha az kalorili olan bu besin, sağlıklı bir atıştırmalık seçeneğidir.

3. ACVE HURMASI

Sihiri ve zehri önlediği söylenen Achve Hurması'nın aynı zamanda Peygamber Efendimizin (s.a.v.) mübarek elleriyle diktikleri rivayet edilmiştir.

Peygamber hurması olarak da bilinen Acve hurması, Hac yolculuğundan dönenlerin getirdiği hurma olarak tanıyorsunuz. İlk bakışta kuru erik ya da kuru üzüm gibi düşünülen Acve hurması, siyaha yakın rengi ve küçük boyutlarından ayırt edilir. Lezzetiyle de dikkat çeken bu hurma türü, farklı lezzette hurma arayanlar için tercih edilebilir bir hurmadır.

4.MEDİNE HURMASI

Diğer hurma türlerine göre oldukça küçük boyutları olan Medine hurması, renginin açık olmasıyla da diğer hurma türlerinden ayrılır. Küçük boyutlu bir hurma türü olan Medine hurmasını atıştırmalık olarak tercih edebilirsiniz.

5.KUDÜS HURMASI

Kudüs hurmasını farklı yapan şey, lezzetidir. Parlak ve yumuşak bir dokusu olan bu hurma türü, kolay tüketilebilen bir besindir. "Medjood" adıyla da bilinen Kudüs hurması, hurma seçiminde lezzeti ön plana çıkaranlar için doğru seçenektir.

HURMA CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Hurma cilt güzelliği ve sağlığının korunmasında önemli rol oynar. Cildin ne kadar güzel göründüğü değil ne kadar sağlıklı olduğu önemlidir. Her organ gibi cildinde sağlığını etkileyen faktörleri iyi bilmek gerekir.

Yüksek miktarda potasyum içeriği ile vücudun potasyum dengesini ayarlar ve tansiyon düzenlenmesine yardımcı olur.

HURMA GÜNDE KAÇ TANE YENMELİ?

Mükemmel besin olarak kabul edebileceğimiz, sağlığınızın en lezzetli koruyucularından olan hurmayı haftanın her günü tüketebilirsiniz. Üstelik uzmanlara göre, günde sadece 3 adet hurma tüketmeniz tüm bu faydaları görmenizi sağlayacak bir miktar olarak kabul edilebilir. Hurmanın günde 3 ten fazla tüketilmesi özellikle şeker hastalarına tavsiye edilmemektedir.