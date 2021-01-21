ABD siyasetine damga vuran kadınlar yemin törenindeki kıyafetleriyle ne mesajı verdi?

Dün gerçekleşen yemin töreni ile ABD'de Joe Biden dönemi resmen başladı. Yemin törenine katılanların mor rengi tercih etmesi siyasi bir mesaj olarak yorumlandı. Başta başkan yardımcısı Kamala Harris olmak üzere, Hillary Clinton ve Michell Obama gibi isimler mor tercih eden isimler arasındaydı. Peki mor renkle verilmek istenen mesaj ne?

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden ve başkan yardımcısı Kamala Harris, dünyanın izlediği bir yemin töreniyle görevlerine başladılar. Yemin töreninde ise siyasette ön planda olan kadınların kıyafetlerinde tercih ettiği renk ise mor rengiydi. Peki törende mor rengin seçilmesinin altındaki siyasi mesaj neydi?

ABD'de Cumhuriyetçileri kırmızı, Demokratları ise mavi renk temsil ediyor. Ancak mor ve bordo gibi tonlar bu iki rengin karışımı.

Yani mor veya bordo tonlarının tercih edilmesinin altında yatan sebep 'birleştirici' bir mesaj vermek.

ABD'nin önceki First Lady'si, 44. Başkan Barack Obama'nın eşi Michelle Obama bordo renk tercih edenler arasındaydı.

Donald Trump ile başkanlık yarışına giren, ABD'nin 67. Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da mor kıyafetiyle dikkat çekti.

Ayrıca, Beyaz Saray'ın yeni Sözcüsü Jen Psaki'de düzenlenen ilk basın toplantısında mor kıyafet tercih etti.

Bu geleneğin yeni olmadığını 1993-2001 yılları arasında başkan yardımcılığı yapan Al Gore'un yemin töreninde de görmek mümkün. Al Gore'un eşi Tipper Gore, törene mor kıyafetiyle katılmış.

Yeni başkan Joe Biden da yemin töreni sonrası ilk konuşmasında, insanları birleştirmeyi hedeflediğini vurgulamıştı.

Çiçeği burnunda First Lady Jill Biden'ın yemin töreninde tercih ettiği renk ise turkuazdı. Turkuaz renginin politikadaki anlamı ise; kurtarıcı, huzur, profesyonellik ve barış.