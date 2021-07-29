HAYVAN DOSTU ANTAKYA BELEDİYESİ'NE TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ'NDEN ÖDÜL

HAYVAN DOSTU ANTAKYA BELEDİYESİ'NETÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ'NDEN ÖDÜLAntakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde, Türkiye Belediyeler Birliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen En Pati Hayvan Dostu Şehirler...

HAYVAN DOSTU ANTAKYA BELEDİYESİ'NE

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ'NDEN ÖDÜL

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde, Türkiye Belediyeler Birliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen En Pati Hayvan Dostu Şehirler Ödül Töreni'ne katıldı. Törende Antakya Belediyesi'nin UV-C Ortam Dezenfekte Sistemli Prefabrik Hayvan Barınağı projesi ödüle layık görüldü.

Keçiören Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen "Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışması (Enpati Hayvan Dostu Şehirler)" ödül törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendi, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ve eşi Saadet Yılmaz, çok sayıda belediye başkanı, basın mensupları ve protokol üyeleri katılım gösterdi.

Orijinal fikirler üreten tüm belediyeleri kutlayan Emine Erdoğan, "Dünya ortak evimizdir. Bu evi, diğer tüm canlılarla paylaşıyoruz. Onların, temel haklarına kavuşmasına yardımcı olmak hepimizin sorumluluğudur. Beslenmelerinden tedavilerine kadar, üzerimize düşen birçok ödev var. " diye konuştu.

Hazırlanan projelerin kategorilerine bakıldığında, yapılacak çok iş olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, şöyle devam etti: "Tesisten yazılıma, tedaviden mama üretimine ve farkındalık çalışmalarına kadar birçok parlak fikir bir araya gelmiş. 223 başvurunun her birinin yaygınlaşması halinde çok güzel sonuçlar doğuracağından eminim. Tabii tüm başlıklar arasında biri var ki belki hepsinden çok daha önemli, o da farkındalıktır. Hayvanlar susadıklarında, acıktıklarında ya da yaralandıklarında yardım isteyemiyorlar. Onların farkında olmak, sessiz feryatlarını duymak boynumuzun borcudur. Yediden yetmişe, hepimizin işin bir ucundan tutması lazım. Bugün hala cins hayvanların, özel günlerde hediye edilecek bir eşya gibi alındığını, sonra sokağa atıldığını maalesef görüyoruz. Oysa barınaklarda, sevgiye hasret onca hayvan var. "

Emine Erdoğan, bugüne kadar hayvanlar için büyük bir mücadele vermiş tüm hayvanseverlere teşekkür ederek, "Gerçekten, iyilik ve merhamet adına eşsiz bir insanlık örneği sergiliyorlar. Hiçbir karşılık beklemeden, üstün bir fedakarlıkla, maddi ve manevi birçok yükü sırtlanıyorlar. Onlara çok büyük bir gönül borcumuz var. Hiçbir hayvanın incitilmediği ve haklarının eksiksiz teslim edildiği bir dünya diliyorum. " değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvanların haklarının korunması için belediyelerin çalışmalarını sıkı bir şekilde takip edeceklerini belirterek, "Bu önemli konunun sorumluluğu sadece bize değil, hayvanseverlere ve tüm milletimize de düşüyor. Hep birlikle belediyelere sorumluluklarını hatırlatalım. " dedi.

Pakdemirli, şunları kaydetti: "Hayvanların haklarının korunması için belediyelerin çalışmalarını sıkı bir şekilde takip edeceğiz. Bu önemli konunun sorumluluğu sadece bize değil, hayvanseverlere ve tüm milletimize de düşüyor. Hep birlikle belediyelere sorumluluklarını hatırlatalım. İhtiyaç olursa kamuoyu oluşturup 'gereğini yapalım' diyelim. Burada hepimizin amacı tüm dünyayı daha yaşanabilir kılmaktır. "

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de hayvan haklarına ilişkin yasanın çıkarıldığını, bundan sonra kendilerine düşen görevin bunun uygulanması olduğunu söyledi.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Türkiye Belediyeler Birliği'nce düzenlenen yarışmada Antakya Belediyesi adına katılarak, ödüle layık görülmekten dolayı mutluluk duyduğunu, projelerinin en kısa sürede şehir genelinde yaygınlaştırılacağını ve sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları ilerleyen süreçte arttıracaklarını belirtti. Başkan Yılmaz konuşmasının devamında; "Antakya Belediyesi olarak sokak hayvanlarına yönelik hazırladığımız UV-C Ortam Dezenfekte Sistemli Prefabrik Hayvan Barınağı projesi 223 başvuru arasından seçilen 11 projeden biri oldu. Bu bizler için gurur vesilesi. Emeği geçen ve projemizi bu anlamlı ödüle layık gören herkese teşekkürlerimi sunuyorum. " dedi.

Ödül töreninin sonunda ödüle layık görülen 11 projenin Belediye Başkanları ve Protokol günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

Yayın Tarihi :

29 Temmuz, 2021

Kaynak: Habermetre