Haberler

ABD'li gazeteciden olay sözler: Cinsel işkence İsrail’de bir devlet politikasıdır

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD’li gazeteci Ana Kasparian, İsrail’e yönelik sert iddialarda bulunarak “Cinsel işkence, İsrail’de bir devlet politikasıdır. Filistinli kadınlar günlerce tecavüze uğratılıyor. Erkekler, köpekler tarafından tecavüze uğruyor” dedi. Açıklamalar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, iddiaların bağımsız kaynaklarca doğrulanmadığı ve tartışma yarattığı belirtildi.

Amerikalı gazeteci Ana Kasparian'ın İsrail'e yönelik ağır suçlamalar içeren açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

“DEVLET POLİTİKASI” İDDİASI

Görüntülerde Kasparian, İsrail’de cinsel işkencenin sistematik hale geldiğini öne sürerek bunun “bir devlet politikası” olduğunu iddia etti.

ŞOK EDEN İDDİALAR

Kasparian, Filistinli kadınların günlerce cinsel saldırıya maruz kaldığını, erkeklere yönelik de ağır istismar vakalarının yaşandığını ileri sürdü. Söz konusu ifadeler kısa sürede sosyal medyada yayılırken büyük tartışma yarattı.

TARTIŞMA YARATTI

Gazetecinin açıklamaları, uluslararası kamuoyunda farklı tepkilere yol açtı. Bazı kullanıcılar iddiaların araştırılması gerektiğini savunurken, bazı kesimler ise açıklamalara tepki gösterdi.

RESMİ DOĞRULAMA YOK

Kasparian’ın dile getirdiği iddialara ilişkin bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış resmi bir rapor bulunmadığı belirtilirken, konunun insan hakları tartışmalarını yeniden alevlendirdiği ifade ediliyor.

Erdem Aksoy
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

