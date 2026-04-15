Kahramanmaraş'ta okula saldırı anı kamerada! Öğrenciler camlardan atladı
Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenledi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı. Silah seslenin peş peşe duyulduğu o anlarda bazı öğrencilerin camlardan atladığı görüldü.
- Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırıda 4 kişi öldü ve 20 kişi yaralandı.
- Saldırıda ölenlerden 1'i öğretmen ve 4'ü öğrenci, yaralılardan 4'ü ağır yaralı olarak ameliyata alındı.
- Saldırgan, 8. sınıf öğrencisi ve eski emniyetçi olan babasının 5 silah ve 7 şarjörle okula geldiği tahmin ediliyor.
Dün Şanlıurfa’daki lise saldırısının ardından bu kez Kahramanmaraş’ta bir okulda benzer bir olay yaşandı. Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda silahlı saldırı meydana geldi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer; olay yerinde yaptığı açıklamada "4 can kaybı, 20 yaralımız var" var dedi.
SALDIRI ANI KAMERADA
Olayın yankıları sürerken saldırı anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde peş peşe silah sesleri duyulurken paniğe kapılan öğrencilerin camlardan atladığı görüldü.
"5 SİLAH, 7 ŞARJÖRLE GELMİŞ"
Saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "4 can kaybımız var. 1’i öğretmen 4’ü öğrenci. 20 yaralının 4’ü ağır yaralı ameliyatta. Çalışmalarımız devam ediyor. Başka bir okulumuza saldırı yok. Sosyal medyada böyle haberler dolaşıyor. Saldırganda o kargaşada kendisine ateş ederek öldürdü. 8. sınıf öğrencisi. Okulumuzun öğrencisi. Babası eski emniyetçi. Onun silahlarını aldığını tahmin ediyoruz. 5 silah 7 şarjörle gelmiş. İki sınıfa girmiş" dedi.