Haberler

Seçim ne zaman yapılacak? Erdoğan'ın yanıtı hayli net oldu

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısı çıkışında gazetecilerin seçim tarihiyle ilgili sorusuna net bir yanıt verdi. Basın mensubunun yönelttiği "Seçim zamanında yapılacak diye hem Ömer Bey hem de Devlet Bey beyanda bulundular. Buradan 14 Mayıs 2028'i mi anlamalıyız yoksa sizin aday olabileceğiniz bir tarihi mi?" sorusuna Erdoğan "Aynen öyle zamanında" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim talebi Ankara kulislerini hareketlendirirken, siyasi parti ziyaretlerinin devam ettiği süreçte bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

AK Parti Grup Toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, seçim tarihine ilişkin dikkat çeken bir soru yöneltildi. 

GAZETECİDEN SEÇİM TARİHİ SORUSU

Bir gazeteci, “ Seçim zamanında yapılacak diye hem Ömer Bey hem de Devlet Bey beyanda bulundular. Buradan 14 Mayıs 2028’i mi anlamalıyız yoksa sizin aday olabileceğiniz bir tarihi mi?” ifadelerini kullandı.

"AYNEN ÖYLE ZAMANINDA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu soruya kısa ve net bir yanıt vererek, “Aynen öyle zamanında” dedi.

TARTIŞMALARA NOKTA KOYDU

Erdoğan’ın bu açıklaması, seçimlerin erkene alınabileceğine yönelik iddialar ve siyasi tartışmaların ardından geldi. Cumhurbaşkanının “zamanında” vurgusu, seçimlerin mevcut takvime göre yapılacağı şeklinde yorumlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Kahramanmaraş'ta okula saldırı! Ölü ve yaralılar var
Kahramanmaraş'ta okula saldırı anı kamerada! Öğrenciler camlardan atladı

Okuldaki kanlı saldırı kamerada!
Yorumlar (2)

vedat cici:

tadını çıkar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
Yanıtla
sezgin_duman:

kendısi aday olamıyor demek

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
Yanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vatandaş rahatsızdı! Araç muayene sisteminde köklü değişiklik

Vatandaş rahatsızdı! Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
Fadıl Akgündüz annesinin cenazesinde rahat durmadı! Komutana söylediklerine bakın

Jet Fadıl cenazede rahat durmadı! Komutana söylediklerine bakın
Erdoğan'a soruldu: Fenerbahçe-Rize maçında hangi takımı destekleyeceksiniz?

Erdoğan'a soruldu: Fenerbahçe-Rize maçında kimi destekleyeceksiniz?
Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti

Eski hakemin ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti
Gülistan Doku'nun ablası kardeşinin neden öldürüldüğünü açıkladı

Gülistan bu yüzden mi öldürüldü? Abla bu iddiayı ilk kez dile getirdi
Vatandaş rahatsızdı! Araç muayene sisteminde köklü değişiklik

Vatandaş rahatsızdı! Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
Fadıl Akgündüz annesinin cenazesinde rahat durmadı! Komutana söylediklerine bakın

Jet Fadıl cenazede rahat durmadı! Komutana söylediklerine bakın
Hasan Can Kaya nişan iddialarına açıklık getirdi

Nişan sanıldı, gerçek başka çıktı