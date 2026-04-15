TFF'den karar! Yeni yabancı kuralı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de yeni sezon uygulanacak yabancı kuralı ile ilgili kararını verdi. Yabancı sınırı gelecek sezonda da 12+2 olarak devam edecek. TFF, bu doğrultuda kulüpleri bilgilendirdi.

  • Türkiye Futbol Federasyonu, 2026/27 sezonunda Süper Lig'de yabancı kuralının 10+4 şeklinde uygulanacağını bildirdi.
  • 2026/27 sezonundaki +4 kontenjanı, 2004 ve sonrasında doğan futbolcular için geçerli olacak.
  • Türkiye Futbol Federasyonu, 2025/26 sezonunda Süper Lig'deki yabancı kuralında değişiklik yapmama kararı aldı.

Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun sonuna yaklaşılırken gelecek sezonda uygulanacak yabancı kuralının nasıl olacağı da belli oldu. 

10+4 ŞEKLİNDE UYGULANACAĞI İFADE EDİLMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce bu sezon için açıklanan 12+2 olan yabancı kuralının gelecek sezon (2026/27) 10+4 şeklinde uygulanacağını bildirmişti. Bu sezon yabancı kuralındaki +2 kuralının 2003 ve sonrasındaki doğumlu oyuncular için geçerli olacağı, yeni sezondaki +4 kontenjanının ise 2004 ve sonrasında doğan futbolcular için uygulanacağı duyurulmuştu. 

YABANCI KURALINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezon için Süper Lig'deki yabancı kuralıyla ilgili değişiklik yapmama kararı aldığı belirtildi. Sabah gazetesinin haberine göre; Bu sezonki 12+2 kuralının gelecek sezon da devam edeceği ve bu kararının Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulüplere iletildiği ifade edildi. Daha önce çıkan haberlerde Süper Lig'den 18 kulübün Türkiye Futbol Federasyonu'na yabancı kuralının devam etmesi için talepte bulunduğu ifade edilmişti.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHalil Arslan:

bu kadar yabancı seviciligi bırakın artık bizim gençlerimize deger verin altyapıya yatırım yapın, yabancı oyuncu alıyor parayı gidiyor ülkesine . en fazla 5 yabancı olması gerek

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

