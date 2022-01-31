Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i yaptırdığı estetikler sonrası bambaşka biri oldu! Son hali inanılmaz

Türk televizyon tarihinin unutulmayan gençlik dizileri arasında yer alan Hayat Bilgisi'nin oyuncuları aradan geçen yıllarda değişimleriyle merak konusu oldu. Bu isimlerden biri de Çisil Oral... Dizide 'Kikirik' karakterini canlandıran Oral, aradan geçen zamanda birçok estetik operasyon geçirdi.

"BAŞBAŞKA BİRİ OLMUŞSUN"

Yaptırdığı estetik ameliyatlar sonrası ciddi bir değişime uğrayan Çisil Oral, son haliyle hayranlarının ağızlarını açık bıraktı. Eski halinden eser kalmayan 42 yaşındaki oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafları görenler "Bambaşka biri olmuşsun", "İnsan ancak bu kadar değişebilir" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte Çisil Oral'ın son hali;