Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i yaptırdığı estetikler sonrası bambaşka biri oldu! Son hali inanılmaz - Haberler Magazin
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Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i yaptırdığı estetikler sonrası bambaşka biri oldu! Son hali inanılmaz

Haberler.com, Olgun Kızıltepe - Magazin
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Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde 'Kikirik' lakaplı Biricik karakterine hayat veren Çisil Oral, geçirdiği estetik operasyonlar sonrası deyim yerindeyse bambaşka biri oldu.

Türk televizyon tarihinin unutulmayan gençlik dizileri arasında yer alan Hayat Bilgisi'nin oyuncuları aradan geçen yıllarda değişimleriyle merak konusu oldu. Bu isimlerden biri de Çisil Oral... Dizide 'Kikirik' karakterini canlandıran Oral, aradan geçen zamanda birçok estetik operasyon geçirdi.

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i yaptırdığı estetikler sonrası bambaşka biri oldu! Son hali inanılmaz

"BAŞBAŞKA BİRİ OLMUŞSUN"

Yaptırdığı estetik ameliyatlar sonrası ciddi bir değişime uğrayan Çisil Oral, son haliyle hayranlarının ağızlarını açık bıraktı. Eski halinden eser kalmayan 42 yaşındaki oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafları görenler "Bambaşka biri olmuşsun", "İnsan ancak bu kadar değişebilir" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte Çisil Oral'ın son hali;

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i yaptırdığı estetikler sonrası bambaşka biri oldu! Son hali inanılmaz

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i yaptırdığı estetikler sonrası bambaşka biri oldu! Son hali inanılmaz

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i yaptırdığı estetikler sonrası bambaşka biri oldu! Son hali inanılmaz

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i yaptırdığı estetikler sonrası bambaşka biri oldu! Son hali inanılmaz

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i yaptırdığı estetikler sonrası bambaşka biri oldu! Son hali inanılmaz

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i yaptırdığı estetikler sonrası bambaşka biri oldu! Son hali inanılmaz

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Magazin

Hayat Bilgisi, Magazin, Haber

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Yorumlar (2)

ÖMER ÇELİK:

Kurban olduğum Estetiği

Cevap Yaz 0 6 Yayından Kaldır
Fakır:

buna avratta sahtecilik denir

Cevap Yaz 0 18 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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