Pekcan Grup firmaları olarak tam 28 yıldır değerli müşterilerimize başta yüzme havuzu, spa, sauna, Türk hamamı tasarımı yapımı, kurulumu ve bakım hizmetleri sunuyoruz. Çeyrek asırdan fazladır sizlerin hayallerini gerçeğe çevirdiğimiz binlerce havuz yapımı projeleri ve uygulamaları ile havuz yapım sektöründe Türkiye'nin en tecrübeli ve öncü havuz yapım firmasıyız. Ekibimizi oluşturan yıllardır bir arada çalışan uzman kadromuz ile her geçen gün bilgilerimizi yenileyerek ve daha da tecrübe ekleyerek, sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Pekcan Havuz; öncelikle havuz yapım alanında bireylere, turistik işletmelere, otel ve moteller gibi işletmelere; bunun yanında özel firmalara, devlet kurumlarına, belediyelere özgün ve özelleştirilmiş yüzme havuzu ve süs havuzu projeleri ile tanınan sektöründe güvenilen ve profesyonelliği ile bilinen bir havuz yapım firmasıdır. Her projemizde en ufak detaylara dahi özen göstererek müşterilerimizin taleplerini her zaman onların da hayallerinin bir adım ötesine taşımaya çalışıyoruz. Pekcan Grup; havuz yapımı sürecinin ilk aşaması olan mühendislik projesi tasarımlarını, masaüstü çizgiden ele alıp müşterilerimize gerçek bir rüya halinde teslim edene kadar tüm ayrıntıları kendi bünyesinde tamamlamaktadır. Böylece her proje de anahtar teslim yüzme yapım projeleri sunar. Pekcan Grup bünyesinde hizmet veren Pekcan Havuz, yalnızca bir mekanik tesisat firması değildir. Tüm hayallerinizi gerçeğe ulaştıran projeden tasarıma ve bu tasarımlardan bütüncül bir uygulamaya dönüştüren, tek bir cümleyle bir havuz yapımı mühendislik firmasıdır.

Pekcan Grup Hangi Tür Havuzları Yapıyor? Müşterilerine Hangi Hizmetleri Sunuyor?

Pekcan Grup, çekirdek yapısını oluşturan Pekcan Havuz Ltd. Şti. firması ile açık mekân yüzme havuzu, kapalı alan yüzme havuzu, jakuzili havuzlar ve jakuzi-masaj sistemleri, termal havuzlar, çocuk ve animasyon havuzları, süs ve doğal havuzlar, şok havuzları, eğlence havuzları, olimpik ve yarı olimpik havuzlar, thalasso terapi havuzları projelendirme, yapım ve kurulumlarını yapar. Bunun yanında havuz aksesuarları, havuz ekipmanları, havuz kaplama malzemeleri ve havuz dezenfeksiyon sistemlerinin tedarik, kurulum, montaj ve bakım hizmet işlerini teknolojinin de tüm olanaklarından faydalanarak müşterilerine sunar. Pekcan Grup, tüm bu hizmetleri sağlarken Türk Standardı, Amerikan NSPI, İngiliz SPATA ve Alman DIN normlarına uygun bir şekilde çalışır.

Yaptığımız tüm havuzlar önce hayalleriniz, sonra yaşam ortamlarınıza ve sizlerin tercihleri göz önünde bulundurularak tasarlanır ve projelendirilir. Sonrasında inşaat uygulamaları gerçekleştirilir ve teslim edilir. Havuz yapım proje ve uygulamalarımızın tümünde, estetik kaygılarımızın da derininde, asıl amacımız, teslim ettiğimiz her türden havuzun, müşterilerimize, tüm işletme ömrü boyunca hiçbir şekilde yapısal hatalardan kaynaklı sorunlar yaratmaması ve ilk günkü gibi en yüksek verimde kullanılabilirlik, işletme kolaylığı, sürdürülebilir hijyen ve tavizsiz olarak tüm güvenlik kriterlerini müşterilerimize sağlamasıdır. Bunun yanında sunduğumuz diğer hizmetimiz de havuz bakım, servis hizmetleridir. Pekcan Grup bünyesinde ister kendi tasarladığımız, ister önceden sahip olduğunuz her tipte yüzme havuzunuzun her sezon aynı mükemmel kondisyonda hizmet verebilmesini sağlayan dakik, bilgili, aklınızdaki tüm sorulara cevap verebilen ve tahmin etmediğiniz tüm sorunları önceden öngörebilecek bilgiye sahip harika deneyimli teknik ekiplerimiz vardır.

Havuz Yaptırmak İsteyen Kişilerin Öncelikle Öğrenmesi Gereken 5 Şey Nedir?

Bahçenize bir yüzme havuz yaptırmak mı istiyorsunuz? Veya bir turizm işletmesi yöneticisi, bir site yöneticisi ya da bir işletme sahibi veya bir yüzme havuzunuzun olmasını mı planlıyorsunuz? Eğer siz de havuz yaptırmaya karar verdiyseniz ve "Havuz Nasıl Yaptırılır?" diye araştırma yapıyorsanız en doğru cevapları verecek yerdesiniz.

Bir yüzme havuzu yaptırırken ilk olarak ;

1- Nasıl bir havuz istediğinize karar verin.

2- Tüm bilgiler arasından yaptıracağınız havuzla ilgili ana odak noktayı seçin.

3- Havuz yapımcısı hakkında sizin için en önemli olması gerekenleri belirleyin.

4- Bütçenizi gözden geçirin.

5- Havuzlar arasındaki genel farkların ne olduğunu anlayın ve işletme farklarını tanıyın. (Örneğin; Betonarme yüzme havuzu, prefabrik yüzme havuzu, fiberglas ve vinil astar yüzme havuzları gibi.)

Bu maddeleri tek tek açıklayalım;

1. Kendinizi Tanıyın/Havuz Kullanıcılarının İsteklerini De Anlayın/ Ve Şimdi Ne Tür Bir Havuz Yaptırmak İstiyorsunuz?

Bu konu birçok kişiye çok gereksiz gibi gelebilir. Belli belirsiz istekler ile karar vermek hiç gerçekçi değildir. Projenin başında nasıl bir havuz yaptıracağınızı hayal edebilir ve bu istekleri tasarım firmasına doğru aktarabilirseniz, öncelikle projenin maliyetine dair de daha net bilgi sahibi olursunuz ve daha sağlıklı kararlar alınmasını sağlarsınız. Pekcan Grup; nasıl bir havuz yaptırmak istediğini bilenlerin sadece günümüze yönelik değil ilerisi de göz önünde bulundurularak ihtiyaçlarınız doğrultusunda en doğru havuzu seçmenize yardımcı olur. Firmamız, hizmet öncesinde havuz yaptıracak tüm tarafların fikirlerini alır ve böylelikle harekete geçer.

2.Havuz Yapımında Sizler İçin Ana Odak Noktası Nedir? Öncelikle Önem Taşıyan Şey Hakkında Net ve Bilgi Sahibi Olun.

Yaptırmak istediğiniz havuz eğlence amaçlı mı? Modern bir görünümü mü olsun? Tasarım tarzı nasıl olsun? Bakımı ve su özelliği gibi seçenekleri havuz yaptırmadan önce irdeleyin ve o yüzme havuzunun en önemli kriterlerini belirleyin. Havuz yaptırmak isteyen potansiyel bir müşterimiz iseniz, önce yaptıracağınız havuz hakkında sizin için en önemli olan ana odağın ne olduğuna karar verin. Ve Pekcan Grup ile iletişime geçmeden önce bu seçenekleri tekrar gözden geçirin. Eğer kararınızı netleştirirseniz bizde sizin için o güzel havuzu sizin hayallerinizden de dahaiyi şekilde tasarlayacağımıza odaklanabiliriz.

3. Havuz Yapımcısına Dair Kendiniz İçin En Önemli Şeyi Bilin.

Havuz yapımcısının kalitesi ve işçiliği sizin için ne denli önemli? Sadece fiyata odaklanıp düşük bütçe mi arıyorsunuz? Aradığınız anahtar teslim mi? Bu tarz sorular her müşterinin havuz yapım uzmanı ile görüşmeden önce yanıtlaması gereken ve seçiminizi belirleyen en önemli sorulardır. Özellikle de bütçe kısmı havuz yaptırmak isteyen müşterilerimiz için en elzem sorulardan birisidir. Çünkü havuz yaptırmaya karar veren müşteriler sadece düşük fiyata odaklanırsa ileride mağduriyet yaşayabilir. Açıkça söylemek gerekirse; en ucuz fiyata alınan işçilikten yüksek kalite beklemek doğru olmayacaktır. Bu durum bütçenizi de riske atmak demektir.

Herkesin bildiği üzere firmalar uzun ömürlü olmak ve hizmetlerini devam ettirebilmek için işçiliğinden kar yapması gerekir. Sizler de tüm bunları göz önünde bulundurarak, aileniz ve kendiniz için en iyi havuz yapım firmasını araştırırken hedeflerinize ve kriterlerinize öncelik verin.

4.Havuz Yapımı İçin Bütçe Belirleyin.

Bütçe hususunda en önemli nokta: sizlerin ev sahibi olarak havuz yapım fiyatlarını araştırmadan önce bütçenizi belirlemek için kendinize vakit ayırın. Finansman kaynaklarınızı her şeyden önce araştırırsanız ileride havuz yapım uzmanı ile görüşseniz bile vaktiniz boşa gitmeyecektir.

5.Betonarme Yüzme Havuzu, Yüzme Havuzu, Vinil Astar, Fiberglas, Süs Havuzu, Peyzaj Havuzu Arasındaki Farkları Bilin.

Havuz türleri arasında birçok farklılık bulunur. İnternet üzerinden birçok havuz firmasına baktığınızda bu şirketlerin tam anlamıyla havuz türlerine dair bilgi vermekten kaçındığını görürsünüz. Havuz türleri için bir örnek vermek gerekirse; fiberglas havuzlar ya da vinil astar havuzlar betonarme yüzme havuzları gibi değildir. Bu tarz havuzlar birçok müşterinin isteklerini ve ihtiyaçlarını karşılayacak türde değildir.

Havuz yaptırmak için en doğru kararı; havuz türlerinin tüm artılarını ve eksilerini araştırıp bilgi sahibi olarak verebilirsiniz. Ancak bu şekilde ihtiyaçlarınıza uygun havuz türünü belirleyebilirsiniz. Tüm bu sebeplerden farklı havuz türlerine dair araştırma yapmak ve ayrıntıları hakkında bilgi sahibi olmak sizler için daha sağlıklı bir karar olacaktır. Yüzme havuzu yapımı hakkında daha ayrıntılı bir şekilde bilgi almak için Pekcan.Com.Tr sitemizdeki yüzme havuzu yapım bölümümüzü ve blog yazılarımızı okuyarak bu sitemizi de ziyaret edebilir ve detaylı bilgilerimize erişebilirsiniz.

Havuz yapımı denilince akıllara öncelikle yüzme havuzu gelir. Ancak arka bahçenize peyzaj havuzu veya bir süs havuzu yaptırmak isteyen biri iseniz sitemizdeki bu bölümlerde daha ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz. Peyzaj havuzları ve süs havuzlarının yapımına dair daha ayrıntılı bir şekilde bilgi almak için yine Pekcan.Com.tr sitemizdeki süs ve peyzaj havuzu yapımı bölümümüzü ve blog yazılarımızdan da detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Mağduriyet Yaşamadan Havuz Müteahhidini ve Havuz Yapım Şirketini Nasıl Seçebilirsiniz?

Pekcan Grup çeyrek asırdan fazla zamanda binlerce teslim ettiği projede genellikle müşterilerimizin çoğunluğu ilk kez havuz yaptıran şahıs ve firmalardır. Ancak zaman zaman havuz sahibi olup da aldığı hizmetten memnun olmayan ve bu havuzları revize ettirmek isteyen, bununla birlikte kullandığı havuzdan memnun olmadığı için bu havuzu yeniden yaptırmak isteyen, hizmet aldığı havuz yapım müteahhidinden memnun olmayan ve mutsuzluk yaşamış kişiler bize başvuruyorlar.

Aldığımız e-postalar da göstermektedir ki; Türkiye'nin her bir noktasından havuz yapım müteahhidinden ve havuz firmasından memnun olmayan kişiler de bize yüzme havuzlarında yaşadıkları kronik sorunları danışmak için arıyorlar.

İster yüzme havuzu olsun, ister süs havuzu olsun veya yer üstü ya da betonarme yüzme havuzu olsun tüm havuz türleri için ev sahiplerinin ya da işletmelerin arazilerini bir yüzme havuzu yapım firmasına güvenerek emanet etmek için sadece bir şansları bulunur. Fakat bazı seçimler tüm araştırmalara rağmen kötü sonuçlar doğurabilir. Pekcan Grup olarak; havuz yapım firmanızı doğru bir şekilde nasıl seçeceğinize dair şu ana kadar birçok makale yayımladık. Ancak şu an havuz yaptırmak isteyen müşterilerimiz için çok önemli ve çok kolay bir tavsiye vermek istiyoruz.

Peki, Havuz Yapımı Hakkında En Önemli Tavsiyemiz Nedir?

Bu çok önemli ve basit nokta: "Referanslardır". "Bir havuz yapım firması zaten referanslara sahiptir" dediğinizi duyar gibiyiz. Ancak söylediğimiz referans onların size sunduğu değil, sizin onlara sormanız gereken referanslardır. Peki;

Havuz Yapım Müteahhidinden Daha Önceki Çalışmaların Referanslarını En Doğru Şekilde Nasıl İsteyebilirsiniz?

İster yüzme ister süs havuzu yapım isteğiniz olsun ve havuz yapım talebi için fiyat verebileceğini söyleyen bir firmayla görüştüğünüzü düşünelim. Öncelikle bu müteahhide şu soruyu yöneltebilirsiniz:

"Son üç sene içinde kaç havuz yaptınız?"

Diğer bir soru:

"Tüm referans listenizi sadece sayı olarak değil, görsellerle ve ismen gösterebilir misiniz?"

Bir havuz firması işine güveniyorsa mutlaka sayı olarak söylediği referansları olabildiğince görsellerle ve ismen olarak da size iletmekten çekinmez.Bu sorularla alacağınız makul cevaplar ile daha önce hizmet alan müşterilerin memnuniyet ortalamasını bulabilirsiniz.

Bir havuz yapımcısı ya da havuz firması sizlere yapmış olduğu havuz sayısından çok daha az sayıda referans göstermeyi teklif ediyorsa çok büyük bir ihtimalle yanlış adrestesiniz ve yanlış bir havuz yapım firmasındasınız. Oldukça basit gibi görünse de Pekcan Grup'un verdiği bu tavsiyeleri uygulamanız en güvenilir ve en doğru havuz yapım firmasını tercih etmek için oldukça işinize yarayacaktır. Büyük ihtimalle de oluşturacağınız Türkiye'nin en iyi yüzme havuzu yapım firması listenizin ilk üç sırasında da Pekcan Havuz ismi doğal olarak yer alacaktır.