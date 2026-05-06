Haberler

AK Partili başkanı kızdıran anons! Israrlara rağmen sahneye çıkmadı

AK Partili başkanı kızdıran anons! Israrlara rağmen sahneye çıkmadı Haber Videosunu İzle
AK Partili başkanı kızdıran anons! Israrlara rağmen sahneye çıkmadı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nda sunucunun hem kendi ismini "Abdullah" olarak anons etmesi hem de “AK Parti” yerine “AKP” ifadesini kullanmasının ardından sahneye çıkmadı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin (YYÜ) ev sahipliğinde, Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) koordinatörlüğünde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nda (DAKAF’26) protokol anonslarında aksaklıklar yaşandı.

HEM İSMİNİ YANLIŞ OKUDU HEM DE... 

Sunucu, anons sırasında Adalet ve Kalkınma Partisi için “AKP” ifadesini kullandı. Ardından AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas’ın ismini “Abdullah Arvas” şeklinde telaffuz etti.

SAHNEYE ÇIKMADI 

Yaşanan bu anons hatalarının ardından Abdulahat Arvas’ın sahneye çıkmadı. Ayrıca program sırasında rektörün devreye girdiği ancak akışta herhangi bir düzeltme yapılmadığı aktarıldı.

Kaynak: Haberler.com
Çin: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur

Çin'den İran'a Trump'ı can evinden vuracak destek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyoğlu'nda 28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu! Kız arkadaşı gözaltına alındı

Genç adam çekyatta ölü bulundu, kız arkadaşı gözaltına alındı
Uğurcan Çakır imzayı atıyor

Uğurcan imzayı atıyor!

Altında yön değişti: Fiyatları gören kuyumcuya koşuyor

Altında yön değişti: Fiyatları gören kuyumcuya koşuyor
Real Madrid'e bir Türk daha! Arda'nın yanına gidiyor

Real Madrid'e bir Türk daha! Arda'nın yanına gidiyor
Beyoğlu'nda 28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu! Kız arkadaşı gözaltına alındı

Genç adam çekyatta ölü bulundu, kız arkadaşı gözaltına alındı
ABD ordusu uyuşturucu taşıyan tekneyi vurdu! 3 kişi hayatını kaybetti

Talimatı verdi, uçaklar bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü var
Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde

Yorumcuyken Konyaspor için söylediklerine bakar mısınız