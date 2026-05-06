ABD ve İran, savaşı sona erdirecek için anlaşmak üzere

ABD basını, ABD ve İran'ın savaşı bitirmek için tek sayfalık bir mutabakat metni üzerinde anlaşmaya yaklaştığını yazdı. Taslak metin; yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş fonların serbest bırakılması ve Hürmüz Boğazı’ndaki kısıtlamaların sonlandırılmasını kapsıyor.

  • ABD ve İran, savaşı sona erdirecek ve nükleer müzakerelerin çerçevesini çizecek 14 maddelik bir Mutabakat Zaptı (MOU) üzerinde uzlaşmak üzere.
  • Taslak metin; uranyum zenginleştirilmesinin askıya alınması, yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş fonların serbest bırakılması ve Hürmüz Boğazı’ndaki kısıtlamaların sonlandırılmasını kapsıyor.
  • ABD, önümüzdeki 48 saat içinde İran'dan yanıt almayı bekliyor.

ABD ve İran, savaşı sona erdirmek için bir anlaşmaya varmaya çok yakın. Axios’un haberine göre, Beyaz Saray ve İranlı yetkililer, savaşı sona erdirecek ve nükleer müzakerelerin çerçevesini çizecek 14 maddelik bir Mutabakat Zaptı (MOU) üzerinde uzlaşmak üzere.

TEK SAYFALIK MUTABAKAT ZAPTI İMZALANACAK

Axios'a göre, iki ABD yetkilisi ve konuya yakın kaynaklar, Beyaz Saray'ın İran ile savaşı sona erdirmek ve daha ayrıntılı nükleer müzakereler için bir çerçeve oluşturmak üzere tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya yakın olduğuna inandığını açıkladı.

ANLAŞMAYA EN YAKIN NOKTA

ABD, İran'dan önümüzdeki 48 saat içinde birkaç önemli konuda yanıt almayı bekliyor. Kaynaklar, bunun savaşın başlamasından bu yana iki tarafın bir anlaşmaya en çok yaklaştığı nokta olduğunu söylüyor.

İŞTE METNİN İÇERİĞİ

Taslak metin; uranyum zenginleştirilmesinin askıya alınması, yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş fonların serbest bırakılması ve Hürmüz Boğazı’ndaki kısıtlamaların sonlandırılmasını kapsıyor.

ABD, önümüzdeki 48 saat içinde Tahran'dan yanıt gelmesini bekleyecek.

14 MADDELİK MUTABAKAT ZAPTI

Hazırlanan 14 maddelik taslak metin Hürmüz Boğazı üzerindeki kısıtlamaların karşılıklı olarak kaldırılmasını öngörüyor.

Müzakereler olumlu sonuçlanırsa 30 günlük bir ara dönem başlayacak ve görüşmeler İslamabad veya Cenevre'de devam edecek.

Bu süreçte İran uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurmayı kabul ederken ABD ise dondurulmuş milyarlarca dolarlık fonu serbest bırakacak.

Ancak tüm bu maddeler nihai bir anlaşmaya varılması şartına bağlı kalmaya devam ediyor. Şayet görüşmeler başarısız olursa ABD güçleri askeri operasyonlara ve ablukaya derhal geri dönebilecek.

Bu durum çatışmanın gerçekten bitip bitmediği konusunda bir belirsizlik payı bıraktı. Ancak taslağın imzalanmaya yakın olduğu iddia

EN ZOR KONU YİNE NÜKLEER

Taslağın en teknik kısmını nükleer faaliyetlerin ne kadar süreyle durdurulacağı konusu oluşturuyor.

ABD tarafı en az 12 yıllık bir moratoryum talep ederken bu sürenin 15 yıla kadar uzaması muhtemel görünüyor. İran ise nükleer silah üretmeyeceğine ve yer altı tesisi işletmeyeceğine dair kesin sözler verecek.

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (1)

Erol Birol :

Bütün bu yazdığınız İrana yarıyor peki abd nin istekleri ne? Yazdıklarınız pek inandırıcı gelmedi bana.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

