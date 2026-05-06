AK Partili Eyyüp Kadir İnan: Çeşme Projesi ile 20 milyar TL'yi İzmir'e getireceğiz

Balçova’da düzenlenen İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 27. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir ekonomisi için en kritik başlığın Çeşme projesi olduğunu belirterek, yatırımın ekonomik etkisine dikkat çekti.

İZMİR’E 20 MİLYAR TL GETİRECEK PROJE

Eyyüp Kadir İnan, “İzmir ticareti için, esnafımızın cebinin dolması ve büyümesi için önümüzde acil ve tek bir gündem var, o da Çeşme Projesi'dir. Her sene tam 2 milyar doları İzmir ticaretine kazandıracak devasa bir projeden bahsediyorum. Eğer bu projeyi el birliğiyle hayata geçirirsek, sadece 2 sene içerisinde 20 milyar TL yatırımı doğrudan İzmir'e getireceğiz” diye konuştu.

100 BİN GENCE İSTİHDAM OLANAĞI

“Tüm siyasi partilere çağrımızdır: Gelin bu projede birleşelim” diyen İnan, “İzmir ticareti için, esnafımızın cebinin dolması ve büyümesi için önümüzde acil ve tek bir gündem var: o da Çeşme projesidir. Eğer bu projeyi el birliğiyle hayata geçirirsek, İzmir’i dünyaya çok farklı, doğrudan bağlayacağız. Ve en önemlisi; 100 bin İzmirli gencimize 2 sene içinde iş sağlayacağız, aş sağlayacağız. Buradan tüm siyasi partilere açık çağrı yapıyorum: Gelin bu işe destek verin, siyasi çekişmeleri bir kenara bırakın. Hep beraber bu şehrin geleceğini değiştireceğimiz ortak bir eserimiz olsun” ifadelerini kullandı.