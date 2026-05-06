İran: ABD'nin 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz

Beyaz Saray kaynaklarına göre ABD ile İran arasında yürütülen temaslarda kritik bir aşamaya gelindi. Tarafların, savaşı sona erdirmek ve kapsamlı nükleer müzakerelerin önünü açmak amacıyla hazırlanan 14 maddelik mutabakat metni üzerinde anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. İran’ın anlaşmadaki kritik maddelere ilişkin yanıtının önümüzdeki 48 saat içinde beklendiği aktarıldı.

ANLAŞMA İMZALANIRSA 30 GÜNLÜK KAPSAMLI MÜZAKERE SÜRECİ BAŞLAYACAK

ABD Başkanı Donald Trump’ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile İranlı yetkililer arasında doğrudan ve arabulucular üzerinden sürdürülen görüşmelerde uzlaşma sağlanması halinde, savaşın resmen sona erdirileceği ifade edildi. Anlaşmanın ayrıca Hürmüz Boğazı’nın yeniden deniz trafiğine açılması ve yaptırımların kaldırılması için 30 günlük kapsamlı müzakere sürecini başlatacağı kaydedildi.

Pakistan’ın arabuluculuk yaptığı görüşmelere yakın kaynaklar da, İran savaşını sona erdirmeyi hedefleyen tek sayfalık mutabakat metni üzerinde tarafların anlaşmaya yaklaştığını doğruladı.

Reuters’ın, ABD merkezli CNBC kanalını kaynak gösterdiği haberde İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün, “Washington'un 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz.” açıklamasına yer verildi.

TASLAKTA HANGİ MADDELER VAR?

Taslak anlaşmaya göre İran’ın, nükleer zenginleştirme faaliyetlerini en az 12 ila 15 yıl süreyle durdurmayı kabul edeceği belirtildi. Ayrıca Tahran yönetiminin nükleer silah geliştirmeme ve yer altı nükleer tesisi işletmeme taahhüdünde bulunacağı ifade edildi.

Metindeki en kritik başlıklar arasında, Birleşmiş Milletler müfettişlerine ani denetim yetkisi verilmesi ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması yer alıyor.

Buna karşılık ABD’nin ise İran’a yönelik yaptırımları aşamalı olarak kaldırmayı, dondurulan milyarlarca dolarlık fonu serbest bırakmayı ve Hürmüz Boğazı’ndaki deniz ablukasını kademeli şekilde sona erdirmeyi planladığı aktarıldı.

Taslakta ayrıca görüşmelerin başarısız olması halinde ABD güçlerinin yeniden askeri operasyon veya abluka seçeneğine dönebileceği maddesinin de bulunduğu belirtildi.

Müzakerelerin İslamabad veya Cenevre’de devam etmesinin planlandığı ifade edilirken, süreçte sağlanan ilerleme nedeniyle Başkan Trump’ın Hürmüz Boğazı’nda yeni bir askeri operasyon kararından geri adım attığı öne sürüldü.

İRAN’DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

