Sevgili yaptığına bin pişman oldu! Olay adam için Tam 10 milyon oy topladılar

Real Madrid’de Kylian Mbappe krizi büyüyor. Fransız yıldızın El Clasico öncesi yaptığı İtalya tatili sonrası taraftarların, oyuncunun takımdan gönderilmesi için 10 milyon oy topladığı iddia edildi.

OY TOPLAMA KAMPANYASI GÜNDEM OLDU

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Madrid taraftarları, Mbappe’ye yönelik tepkilerini organize bir kampanyaya dönüştürdü. Yıldız futbolcunun takımdan ayrılması yönünde başlatılan kampanyada 10 milyon oy toplandığı öne sürüldü.

İTALYA TATİLİ TEPKİ ÇEKTİ

Mbappe’nin, kız arkadaşı Ester Exposito ile İtalya’da tatil yaparken görüntülenmesi tartışmaları alevlendirdi. El Clasico öncesi gerçekleşen tatilin zamanlaması hem taraftarların hem de takım içindeki bazı isimlerin tepkisini çekti.