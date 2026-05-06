Haberler

Uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

Uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır, 24 Mart 2024’te beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmış ve 4 ay yoğun bakımda tedavi görmüştü. Daha sonra taburcu edilen ancak akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden tedavi altına alınan 76 yaşındaki sanatçının fizik tedavi süreci sürüyor. Son olarak dostlarıyla verdiği poz ortaya çıkan İnanır’ın son hali sevenlerini duygulandırdı.

  • Kadir İnanır, 24 Mart 2024'te beyin damarına pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırıldı.
  • İnanır, 4 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edildi, ancak temmuz ayında akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden hastaneye yatırıldı.
  • İnanır'ın fizik tedavi süreci bir yılı aşkın süredir devam ediyor.

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından 76 yaşındaki Kadir İnanır, 24 Mart 2024'te beyin damarına pıhtı atması sonucu acilen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Bilinci kapalı şekilde hastaneye getirilen usta oyuncu, yapılan müdahalenin ardından yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

4 AY YOĞUN BAKIMDA KALDI, TABURCU EDİLDİ

Sağlık durumunun zamanla iyiye gitmesi üzerine İnanır, 4 aylık yoğun bakım sürecinden sonra normal odaya alınmış ve bir süre sonra taburcu edilmişti. Ancak temmuz ayında bu kez akciğerinde gelişen enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye yatırılarak tedavi altına alınmıştı.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMIYOR

Usta oyuncunun fizik tedavi sürecinin bir yılı aşkın süredir devam ettiği öğrenildi. Halen tedavisi süren İnanır'ı bu süreçte dostları ve yakınları yalnız bırakmıyor.

SON HALİ SEVENLERİNİ DUYGULANDIRDI

Son olarak şarkıcı Coşkun Sabah'ın da aralarında bulunduğu arkadaşlarıyla verdiği poz internete düşen İnanır'ın son görüntüsü sevenlerini duygulandırdı.

Kaynak: Haberler.com
ABD ve İran, savaşı sona erdirmek için anlaşmak üzere

Savaşta sürpriz gelişme! ABD basını duyurdu
Mersin'de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor

2 kardeşin ölümünde ilk rapor! Nedeni kahretti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSaid Amedi:

Kadir diye yazılır ADAM diye okunur

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Venedik Bienali'nde tartışma yaratan görüntü: Bu sanat mı?

Görüntü tartışma yarattı: Bu sanat mı?
Uğurcan Çakır imzayı atıyor

Uğurcan imzayı atıyor!

Kapıya çağırıp kurşun yağdırdılar! Ünlü fenomen çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Ünlü fenomen çocuklarının gözü önünde öldürüldü
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda anons dönemi sona eriyor

Sabiha Gökçen'de sessiz devrim
Venedik Bienali'nde tartışma yaratan görüntü: Bu sanat mı?

Görüntü tartışma yarattı: Bu sanat mı?
AK Partili başkanı kızdıran anons! Israrlara rağmen sahneye çıkmadı

AK Partili başkanı kızdıran anons! Sahneye çıkmadı
Beşiktaş'ta deprem! Sergen Yalçın istifa etti, Serdal Adalı vazgeçirdi

Sergen Yalçın istifa etti, ortalık karıştı