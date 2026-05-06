Haberler

Adliyeye boşanma başvurusu yapmaya gelen eniştesini vurdu

Adliyeye boşanma başvurusu yapmaya gelen eniştesini vurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'da boşanma kararı alan Ramazan A., adliyeye geldiği sırada kayınbiraderi Ali A. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Ramazan A. hastaneye kaldırıldı, saldırgan gözaltına alındı.

AĞRI'da, boşanmaya karar verip eşiyle mahkemeye başvuru yapmak için adliyeye gelen Ramazan A., kayınbiraderi Ali A.'nın silahlı saldırısında yaralandı.

Olay, dün, Ağrı Hukuk Mahkemeleri Ek Hizmet Binası önünde meydana geldi. Ramazan A., boşanmaya karar verdiği eşiyle birlikte Aile Mahkemesi'ne başvurmak üzere adliyeye geldiği sırada kayınbiraderi Ali A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Ali A., eniştesi Ramazan A.'ya 7 el ateş ederek bacaklarından ve kalçasından yaraladı. Olay yerinde bulunan emniyet güçleri saldırıya anında müdahale edip, şüpheli Ali A.'yı suç aletiyle yakalandı. Yaralı Ramazan A., çağırılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından Ramazan A.'nın bugün taburcu edildiği öğrenildi.

Öte yandan, saldırı sırasında silahtan çıkan mermilerden 2'si, caddede seyir halindeki 2 araca isabet edip zarar verdi. Araçlarda bulunanların olayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli Ali A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri

Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek için anlaşmak üzere

Savaşta sürpriz gelişme! ABD basını duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğurcan Çakır imzayı atıyor

Uğurcan imzayı atıyor!

Altında yön değişti: Fiyatları gören kuyumcuya koşuyor

Altında yön değişti: Fiyatları gören kuyumcuya koşuyor
Kenan Yıldız'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket

Milyonların beğeni yağdırdığı kare!

Hürmüz'de Fransız gemisi vuruldu

Dünya diken üstünde! Fransız gemisi vuruldu, yaralılar var
Uğurcan Çakır imzayı atıyor

Uğurcan imzayı atıyor!

Bakan Şimşek'ten dünya devlerine Türkiye çağrısı: Merkezlerinizi buraya taşıyın

Bakan Şimşek'ten dünya devlerine çok önemli Türkiye çağrısı
Real Madrid'e bir Türk daha! Arda'nın yanına gidiyor

Real Madrid'e bir Türk daha! Arda'nın yanına gidiyor