Aldığı sıfır araca ekspertiz yaptırınca şoke oldu: Artık binmek istemiyorum

İstanbul’da sıfır kilometre olarak satın aldığı aracını satmak isterken ekspertiz raporuyla büyük şaşkınlık yaşayan araç sahibi Engin Siyah, yetkili servislerden gelen çelişkili raporlar sonrası mağduriyet yaşadığını belirterek çözüm talep etti.

EKSPERTİZ RAPORU ŞAŞKINLIK YARATTI

2025 yılının başında İstanbul’daki yetkili bayiden sıfır kilometre Peugeot Rifter alan Engin Siyah, yaklaşık bir yıl sonra aracını satmak istedi. Alıcı adayının talebi üzerine yapılan ekspertiz incelemesinde, aracın sol ön kapısında sök-tak işlemi ve yüksek mikron değerinde boya tespit edildi.

YETKİLİ SERVİSTE DE AYNI TESPİT YAPILDI

Durumu satın aldığı bayiye ileten Siyah, Trabzon’daki yetkili servise yönlendirildi. Burada yapılan incelemede de kapıda sökme-takma ve boya işlemi bulunduğu yönünde değerlendirme yapıldı.

İKİNCİ RAPORDA “FABRİKASYON” DENİLDİ

Şikayet sonrası araç ikinci kez incelenirken, bu kez farklı bir sonuç çıktı. Yetkili servis tarafından hazırlanan ikinci raporda mikron değerlerinin fabrikasyon sınırlar içinde olduğu belirtilerek herhangi bir onarım izine rastlanmadığı ifade edildi.

“ÇAYIMI İÇERKEN ŞOK OLDUM”

Yaşadıklarını anlatan Engin Siyah, ekspertiz raporunu gördüğünde büyük şaşkınlık yaşadığını belirterek, “Aracı sıfır aldım, böyle bir şey mümkün değil dedim. Yetkili serviste de aynı şeyi duyunca şok oldum” ifadelerini kullandı.

“ARABAYA BİNMEK İSTEMİYORUM”

Yetkili servisin ikinci raporunda işlemlerin “normal” kabul edilmesine tepki gösteren Siyah, aracın değer kaybı olmadığının söylenmesine rağmen bayinin aracı geri almadığını ifade etti. “Arabaya binmek istemiyorum. Bu benim 19. arabam, ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyorum” dedi.

YARGIYA GİDECEK

Mağduriyetinin giderilmemesi halinde yargı yoluna başvuracağını belirten Siyah, gerekirse aracı satın aldığı bayinin önüne bırakacağını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı