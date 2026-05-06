Müsavat Dervişoğlu'ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan için "Barış süreci koordinatörü olsun" önerisini sert bir dille eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bu deliliktir delilik, aklınızı başınıza alın. Dünyayı kendinize güldürmeyin. Ya siz utanmıyorsunuz, sizin yerinize ben utanıyorum. Allah sizi ıslah etsin, nasıl biliyorsa da öyle yapsın" ifadelerine yer verdi. Dervişoğlu'nun sözleri parti grubu tarafından ayakta alkışlandı.

  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan için 'Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörü' statüsü önerdi.
  • İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'nin önerisini 'delilik' olarak nitelendirerek sert tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Abdullah Öcalan için bir statü önerisi getirerek, bu sürecin Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarına hizmet etmesi gerektiğini belirtti.

Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü adını öneren Bahçeli, Öcalan için "Abdullah Öcalan'a statü meselesinin konuşulması bizim açımızdan önemlidir. Bu mesele yokmuş gibi davranılarak sürecin sağlıklı ilerlemesi mümkün değildir. Statü açığı varsa ele alınmalıdır. Barış süreci koordinatörü olmasını değerlendiriyorum" mesajını verdi.

DERVİŞOĞLU'NDAN SERT TEPKİ 

Gündeme bomba gibi düşen bu sözlerin yankıları sürerken İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan çok sert bir çıkış geldi. Dervişoğlu, parti grubundaki konuşmasında "Dünyanın neresinde hangi hukuk sisteminde hangi hukuk düzeninde bir hükümlüye Türkiye Cumhuriyeti devletinde olduğu gibi bir resmi yetki alanı bahşedilebilir? Bu deliliktir delilik, aklınızı başınıza alın. Dünyayı kendinize güldürmeyin. Ya siz utanmıyorsunuz, sizin yerinize ben utanıyorum. Allah sizi ıslah etsin, nasıl biliyorsa da öyle yapsın" ifadelerine yer verdi. 

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıYaşar:

boş boş konuşma derviş sen rahat yatağında uyuyorsun ailen refah içinde bu ülkenin evlatları neden senin rahatın için ölsün belki gerçekten bu kan durur belki daha güzel günler gelicek aklınızı başınıza alın çevremiz olmuş mayın tarlası ya bir olucaz yada kaybetmeye mahkum bir ülke olacaz yok milliyetçiymiş yok vatansevermiş geçin bu işleri vatansever adam vatanında kan akmasını engeleyendir

Haber YorumlarıMakarakukara Kakarakikiri:

Hım hım eheheehhe

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

REis Devlet Bahçeli işini bilir. Her dediğinin olmyacağını o da çok iyi biliyor. Süreci başarıya ulaştırmak için manevra olarak görüyorum

Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

Öyle bir uyutulmuşsunuz ki.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

