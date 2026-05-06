Kapıya çağırıp kurşun yağdırdılar! Ünlü fenomen çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Brezilya’nın Sertanópolis bölgesinde yaşanan korkunç olay, sosyal medya dünyasını ve yerel halkı yasa boğdu. 26 yaşındaki moda ve yaşam tarzı fenomeni Pâmela Guimarães, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olayın en trajik yanı ise, genç annenin dört küçük çocuğunun bu vahşete saniyeler içinde tanıklık etmesi oldu.Kapıya Çağırıp Kurşun YağdırdıYerel emniyet güçlerinden edinilen bilgilere göre olay Cuma günü öğleden sonra meydana geldi.

Kimliği belirsiz bir saldırgan, motosikletiyle Guimarães’in evinin önüne gelerek genç kadına ismiyle seslendi. Tanıdık birini bekleyerek kapıya çıkan Pâmela, saldırganı ve elindeki silahı fark edince can havliyle eve doğru koşmaya çalıştı.

Ancak gözü dönmüş saldırgan, arkası dönük olan genç kadına çocuklarının dehşet dolu bakışları arasında ateş açtı. Ağır yaralanan Guimarães, olay yerine çağrılan acil servis ekipleri tarafından hızla hastaneye kaldırılsa da, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Pastor Kızı ve Moda İkonuyduPâmela Guimarães, bölgede sadece bir influencer olarak değil, aynı zamanda yerel bir kilise pastorunun kızı olarak da tanınıyordu. Sosyal medyada yaklaşık 10 bin takipçisi bulunan Pâmela, günlük yaşamından kesitler paylaşıyor ve moda sektöründeki çalışmalarıyla takipçilerine ilham veriyordu.

Genç kadının ölüm haberiyle birlikte profilindeki son paylaşımlar taziye mesajlarıyla doldu. Takipçileri ve dostları onu; "planları olan, hayat dolu ve ilham verici bir anne" olarak tanımlarken, ailesi ve yetim kalan dört çocuğu için dualar paylaşıldı.

Kadın Cinayetleri Artıyor mu?Sertanópolis polisi, saldırının ardından kayıplara karışan zanlıyı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Cinayetin nedeni henüz netlik kazanmazken, olayın bir kişisel husumet mi yoksa son dönemde artış gösteren influencer hedefli saldırılardan biri mi olduğu araştırılıyor. Bu trajik olay, akıllara geçtiğimiz günlerde Hindistan’da yaşanan benzer bir vahşeti getirdi.

Hatırlanacağı üzere, 350 bin takipçili Hintli fenomen Nagalakshmi de eşi tarafından feci şekilde öldürülmüş ve cansız bedeni yine kendi çocuğu tarafından bulunmuştu. Sosyal medya fenomenlerine yönelik artan şiddet olayları, dijital dünyada güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Brezilyalı yetkililer, Pâmela’nın çocuklarının psikolojik destek altına alındığını ve katil yakalanana kadar soruşturmanın gizlilikle yürütüleceğini açıkladı.