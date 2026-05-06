Haberler

Mersin'de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor

Mersin'de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de mide bulantısı ve kusma şikâyetleriyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden Azra ve Ömer Selim Tülü kardeşlerin ölümüne ilişkin ilk rapor ortaya çıktı. Tülü kardeşlerin kaldıkları odada böcek ilacı olarak kullanılan fosfor sinir gazı tespit edildi.

Karaman'dan tatil için gittikleri Tekmen Mahallesi'ndeki yakınlarına ait ikamette fenalaşmaları sonucu dün yaşamını yitiren 8 yaşındaki Azra ve 5 yaşındaki kardeşi Ömer Selim Tülü dün son yolculuklarına uğurlandı.

AFAD TARAMA YAPTI

Ölümlere ilişkin soruşturma sürerken Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mersin'den gelen AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ekipleri bölgede hava kalitesi ve zehirli madde taraması yaptı. Çalışmalar çerçevesinde ailenin kaldığı konut, evin çevresi ve seyahat ettikleri araç AFAD tarafından ayrıntılı bir şekilde incelendi. Uzman ekipler, özel ölçüm cihazlarıyla ortamda zehirli gaz ya da kimyasal bir madde bulunup bulunmadığını araştırdı.

ÖLÜM SEBEBİ TAHIL AMBARI MI?

Yapılan araştırmada ailenin yattığı odada insan sağlığının tehlikeye sokacak kadar G.V5P fosfor sinir gazı tespit edildiği öğrenildi. Sinir gazı olarak tabir edilen ve tarım ürünlerindeki böcek ilacı olarak kullanılan zehrin ailenin yattığı oda içerisine ahşaptan yapılan tahıl ambarı tarzı yerden kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

Karantinaya alınan evde AFAD ekipleri çalışmalarını bugün de sürdürdüğü, aynı zamanda otopsi sonrasından alınan örneklerden gelecek toksikolojik ve histopatolojik sonuçlarında beklendiği bildirildi.

HAMİLE ANNE YOĞUN BAKIMDA

Çocukları gibi mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 6,5 aylık hamile anne Ebru (33) ve Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru baba Musa Tülü'nün (38) tedavileri sürüyor.

Annenin yoğun bakımda olduğu, babanın ise servise alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek için anlaşmak üzere

Savaşta sürpriz gelişme! ABD basını duyurdu
İran: ABD'nin 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz

Gözler bu anlaşmada! İran'dan ABD'nin teklifine ilk yorum
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri

Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri
Müsavat Dervişoğlu'ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri

Dervişoğlu'ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'ın kızından babasının adaylığı sonrası bomba paylaşım

Babasının adaylığı sonrası yaptığı paylaşım bomba

AK Partili başkanı kızdıran anons! Israrlara rağmen sahneye çıkmadı

AK Partili başkanı kızdıran anons! Sahneye çıkmadı
Uğurcan Çakır imzayı atıyor

Uğurcan imzayı atıyor!

7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı

7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı
Aziz Yıldırım'ın kızından babasının adaylığı sonrası bomba paylaşım

Babasının adaylığı sonrası yaptığı paylaşım bomba

Genç kadının son sözleri kahretti: Bağlantı sıkı değil

Kaza değil cinayet! Genç kadının son sözü isyan ettirecek cinsten
Pelin Karahan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Diri diri toprağa gömülünce...

Bu sahne psikolojisini bozdu