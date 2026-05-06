KIZILELMA için tarihi anlaşma! Endonezya ile imzalar atıldı
Baykar ile Endonezya Savunma Bakanlığı arasında Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı’nın ihracatına yönelik sözleşme imzalandı.
SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, İstanbul'da devam ediyor.
Fuarda önemli bir anlaşma imzalandı. Baykar, Endonezya firması Republikorp ile KIZILELMA'nın ihracatı için resmi sözleşmeye imza attı.
İLK ETAPTA 12 UÇAK TESLİM EDİLECEK
Anlaşmaya göre ilk etapta 12 uçaktan oluşan bir filo teslim edilecek. Teslimatın ilerleyen dönemde daha da artabileceği belirtiliyor.
"TARİHİ ANLAŞMAYA İMZA ATTIK"
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Baykar adına tarihi bir anlaşmaya imza atmış olduk. Anlaşmanın tarihi önemi ilk kez ihraç edilmesi. Hedefimiz 12 adetten oluşan bir filoyu 2028'den itibaren teslim etmek. Bu anlaşmanın ülkelerimiz adına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.
KAAN İÇİN DE İMZA ATILMIŞTI
Türkiye ile Endonezya arasında savunma sanayii alanında Cumhuriyet tarihinin en büyük ihracat anlaşmalarından biri geçtiğimiz Temmuz ayında İstanbul'da düzenlenen IDEF 2025 fuarı kapsamında imzalanmıştı.
Sözleşme, Endonezya Savunma Bakanlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında 48 adet KAAN 5. nesil savaş uçağının satışını öngörüyor.
KIZILELMA UÇAĞININ ÖZELLİKLERİ
- Temel Uçuş Performans Kriterleri
- 500 Nm Görev Yarı Çapı
- 35.000 Feet Operasyonel İrtifa
- 5 Saat Havada Kalış Süresi
- 6 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı
- 0.6 Mach Seyir Hızı
- 1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
- Gelişmiş Özellikler
- Otomatik İniş ve Kalkış
- Düşük Görünürlük
- Yüksek Manevra Kabiliyeti
- Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
- Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
- AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık