Venedik Bienali'nde tartışma yaratan görüntü: Bu sanat mı?
Venedik Bienali’nde çıplak bir kadın performansçının çan tokmağı gibi kullanıldığı gösteri sosyal medyada tartışma yarattı. Çok sayıda kişi performans için “Bu sanat mı?” yorumunda bulundu.
Dünyanın en prestijli çağdaş sanat etkinliklerinden biri olarak gösterilen Venedik Bienali’nde bu yıl Avusturya Pavyonu’nda gerçekleştirilen performans dikkat çekti.
Gösteride çıplak kadın performansçı baş aşağı şekilde büyük bir çanın içine asıldı. Sanatçı, vücudunu sağa sola savurarak çanın çalınmasını sağladı. Performans sırasında ortaya çıkan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Gösteri sonrası sosyal medyada tartışmalar başladı. Bazı kullanıcılar performansı “çağdaş sanatın özgür ifade biçimi” olarak değerlendirirken, bazıları ise görüntülere tepki gösterdi. Özellikle sosyal medyada çok sayıda kullanıcı “Bu sanat mı?” yorumları yaptı. Gösteri için “sınırları zorlayan performans” ve “provokatif sanat örneği” değerlendirmeleri de yapıldı.
EN ÇOK KONUŞULAN GÖSTERİLERDEN BİRİ OLDU
Her yıl dünyanın farklı ülkelerinden sanatçıları ağırlayan Venedik Bienali’nde sergilenen performans, etkinliğin en çok konuşulan gösterilerinden biri haline geldi.