Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile 2 Aralık 2020 Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile 2 Aralık 2020 Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?

02.12.2020 18:15 | Son Güncelleme: 02.12.2020 18:18
Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile 2 Aralık 2020 Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile 2 Aralık 2020 Bugün Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? Hafta içi akşam saatlerinde başlayan yasaklar hafta sonu tüm gün geçerli olacak. Sokağa çıkma yasağı saatleri kaç?

Hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma) akşam saatlerinde başlayan yasaklar hafta sonu (Cumartesi, Pazar) tüm gün geçerli olacak. Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar kısıtlamanın başlayacağı o saate ilişkin detayları merak ederken İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye bakmayı ihmal etmiyor. Peki 2 Aralık bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? Şuan sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri kaç? İşte detaylar haberimizde...

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NASIL?

Coronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ilki hafta sonu uygulanan ve yinelenecek olan sokağa çıkma yasağı hafta içi de uygulanacak. Kabine toplantısı sonrası son dakika açıklamalarında bulunan Başkan Erdoğan, yeni koronavirüs kararlarını duyurdu. İşte bu toplantıda sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler için alınan yeni tedbirler hakkında detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile saat 05:00 arasında genel sokağa çıkma yasağı uygulanacak! Hafta sonu, bu kısıtlama Cuma akşamı 21:00'den Pazartesi sabah 05:00'e kadar kesintisiz devam edecek.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına çok net yanıt
Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına çok net yanıt
NATO zirvesinde büyük gerginlik! Pompeo, giderayak Çavuşoğlu ile atıştı
NATO zirvesinde büyük gerginlik! Pompeo, giderayak Çavuşoğlu ile atıştı
'Bazılarının kan tepesine fışkıracak' deyip asgari ücret zammı için çılgın bir öneri sundu
"Bazılarının kan tepesine fışkıracak" deyip asgari ücret zammı için çılgın bir öneri sundu
Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile 2 Aralık 2020 Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?

YASAKLAR SALI GÜNÜ BAŞLADI!

Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve salı gününden itibaren uygulanacağını bildirdi

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler şu şekilde; "Hafta içi her gün 21:00 ile 05:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplu taşımayı kullanamayacak.

MARKETLER, BAKKALLAR, KASAPLAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLACAK

65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler toplu taşımayı kullanamayacaklar. AVM'ler ve semt pazarlarına HES kodu ile giriş yapılabilecek.

Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler?

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir. Gelinen aşamada son dönemde Koronavirüs salgınının yayılımında tüm Dünya'da ve özellikle Avrupa'da hızlı bir artış yaşandığı ve Ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü kamuoyunun malumudur. Bu çerçevede 30.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda?

Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları? Cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

İlk uygulama olarak 04.12.2020 Cuma günü saat 21.00'de başlayıp 07.12.2020 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama aynı şekilde devam edecektir.

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile 2 Aralık 2020 Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?

Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.0017.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile 2 Aralık 2020 Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?

ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu işyerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

Lokanta ve restoran tarzı işyerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri 10.0020.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.

İlgili Haberler

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri: sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri: sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
30 Kasım yeni yasaklar: Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ayrıntıları
30 Kasım yeni yasaklar: Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ayrıntıları
Sokağa çıkma yasağı bu akşam saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
Sokağa çıkma yasağı bu akşam saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Garo Paylan Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Ajda Pekkan İrem Derici İbrahim Büyükak
Spor Falcao Okan Buruk Fatih Terim Abdullah Avcı Stjepan Tomas
Tüm Haberler Rusya Terör Aralık Çin Halk Cumhuriyeti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile 2 Aralık 2020 Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 18:18:36. #1.14#
title