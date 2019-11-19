Hacamatın faydaları nelerdir? Hacamatın faydaları nedir? Hacamat nedir?

19.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 19.11.2019 14:24

Kan alma yolu ile yapılan bir tedavi yöntemi olan hacamat, eski zamanlardan bu yana yapılan ve Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in de yaptırdığı bir tedavi yöntemidir. Hacamatın faydalarını öğrendiğinizde siz de bu yöntemi deneyecek ve hacamatın faydalarından istifade edeceksiniz. Zihin gücünü artırma ve birçok hastalığa önleme gibi faydaları vardır.

HACAMAT NEDİR?

Yüzyıllardır sağlık yöntemi olarak kullanılan hacamat uygulaması, günümüzde alternatif tıp alanında tercih edilen bir yöntemdir. Hacamat uygulamalısında özel kupalarla kan alma işlemi yapılır, vücudun endi kendine atamadığı toksinler vakum ile çekilerek alınır.

HACAMATIN FAYDALARI

Hacamat uygulaması, vücudun dışarıya atamadığı toksinleri, ilaç kalıntılarını, ağır metalleri ve hormonlu gıdaların izlerini atmaya yardım eder. Vücut direncini artırır bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

Hacamat ödem atmaya yardım eder. Kan üretimi ile görevli organları uyarır.

Hacamat görme becerisini artırır, dikkat eksikliğini ve unutkanlığı azaltır.

Hacamat uygulaması, baş ağrısı ve sinüzite iyi gelmektedir. Vücutta biriken zararlı maddeler nedeniyle ortaya çıkan baş ağrısı, hacamatla giderilir.

Hacamat çeşitli kadın hastalıklarına da iyi gelir. Rahim ağzı ve yumurtalık sorunlarında hacamat çözüm olmaktadır.

Sırt, bel ve diz ağrılarında da hacamat iyi bir çözüm aracıdır. Şiddetli ağrılar yaşayanlar hacamat tedavisi ile bu sorundan kurtulabilir.

Hacamat uygulaması kalp hastalıkları sorunlarında da iyi bir destekleyici yöntemdir.

Cinsel sağlık sorunları yaşayanlar, hacamatla bu sorunlarını en aza indirebilirler.

Tıp bilimi kan aldırmanın birçok faydası olduğunu ortaya koymaktadır. Kanın temizlenmesi sonucu, birçok hastalığa karşı daha dirençli hal eğelen vücut sağlıklı kişilerde de kemik iliğinin harekete geçmesiyle ve kan yapımının hızlanması gerçekleşir.

Hacamat hakkında Peygamber Efendimiz'in ifadeleri vardır."Hacamatta şifa ve bereket vardır. Ayrıca hacamat aklı ve hıfzetme (ezberleme) gücünü arttırır." (İbn Mâce, Tıb 22)

Hacamatın diğer faydaları:

Kortizon seviyesini yükseltir.

Konsantrasyonu artırır.

Dem giderir

Romatizmaya iyi gelir.

Kist ve tümörleri engeller.

Bağırsak enfeksiyonlarını giderir.

Kan üretimini düzene sokar.

Kılcal damar tıkanıklıklarını açar.

İÇ kanamaları durdurucu etki gösterir.

Göze canlılık getirir.

Kaslardaki sertliği ve ödemi giderir.

Dalak ve karaciğer tedavisine yardım eder.

Kireçlenme ile mücadele eder.

Yüksek tansiyonu engeller.

Eklem ağrılarını azaltır.

Hacamat

HACAMAT NASIL YAPILIR?

Hacamat uygulaması profesyonel ve bu alanda uzman kişilerce yapılmalıdır. Hacamat yapılırken önce neşterle deri çizilir. Çizilen bölgeye vakumlu bardak koyulur.Bu işlemin sonucunda kirli kan vücuttan alınır.

HACAMAT YAPTIRMAMASI GEREKEN KİŞİLER

Hacamat uygulamasını kalp pili olanlar,

Kan tutanlar, panik atak sorunu olanlar, kemoterapi görenler ve aşırı heyecanlı olan kişilerin yaptırmaması gerekmektedir.

HACAMATIN ZARARI VAR MI?

Hacamat alanında uzman olmayan kişiler ve hijyenik olmayan aparatlarla yapıldığında olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir.Yanlış hacamat uygulaması sonucu cilt yaraları, cilt enfeksiyonları ve acı, ağrı gibi istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir.

HACAMAT HANGİ BÖLGELERE YAPILIR?

Hacamat genellikle sırt bölgesine uygulanır. Kişinin isteği doğrultusunda farklı bölgelere de hacamat uygulanmaktadır. Akupunktur noktaları, hacamat tedavisinin uygulanabileceği noktalardır.

RESMİ KAPSAMA ALINDI

2018 yılında SGK kapsamına alınan hacamat, çok yaygın olmasa da tıbbi kliniklerde uygulanıyor. Uzun yıllar alternatif tıp uygulaması olarak değerlendirilen hacamat, günümüzde profesyonel olarak uygulayan merkezlerle şifa dağıtıyor.

HACAMATIN İŞLEVİ NEDİR?

Hacamat, vücutta biriken ilaç kalıntıları, ağır metaller ve toksinler gibi istenmeyen maddeleri vücuttan atmaya yarayan şifa uygulamasıdır.

HACAMAT YAPTIRIRKEN BUNLARA DİKKAT EDİN

Hacamatı aç karna yaptırmayın.

Baş ve boyun bölgesinde sık sık hacamat yaptırmayın.

Kronik rahatsızlığı olanlar hacamat yaptırmamalıdır. Hacamat yaptırdıktan sonra enfeksiyon oluşmaması için 24 saat boyunca duş alınmamalıdır.

HACAMAT HAKKINDA UZMAN TAVSİYELERİ

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç, "Bol su için, fazla yemeyin. Yılda iki kez hacamat yaptırın. İnsülin direncinize ve kan şekerinize baktırın. Bütün yeşillikleri tüketin." dedi.

Saraç, Atatürk Kültür Merkezi'nde Biga Belediyesi tarafından düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, doğal ve sağlıklı beslenmenin önemini anlattı. Herkesin kendisine iyi bakması gerektiğini belirten Saraç, "Çünkü çok çocuğumuz yok ve o çocuklar da bizim hizmetçimiz, uşağımız, sponsorumuz değil. Onların ileri yaşlarını mahvetmeye hakkımız yok." diye konuştu.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. İrfan Koca, hacamatla çok sayıdaki rahatsızlığın ağrısız ve yan etkisiz bir şekilde tedavi edildiğini söyledi. Doç. Dr. İrfan Koca, hacamatı kısaca, "Deri altında birikmiş, vücutta hastalıklara neden olan toksik kanın vakumlanarak dışarı alınması işlemidir" diye tanımladı.

Doç. Dr. İrfan Koca, sadece hastaların değil sağlıklı kişilerin de hacamat yaptırmasının faydalı olacağını belirterek, "Deri altında birikmiş olan kan, kan özelliğini yitirmiş koyu renkli pelte kıvamındadır ve bağışıklık sistemimizi olumsuz yönde etkileyerek birçok hastalığa kapı aralamaktadır. Hacamatla bunun önüne geçilir. Hacamat ağrısız, acısız, yatak istirahatsiz, iş gücü kaybı olmadan tatbik olunan bir tedavi metodu olup, hastalıklardan korunmanın ve sağlıklı yaşamanın en kolay yoludur" diye konuştu. "Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, vücuda direnç kazandırarak hastalıklardan korur. Kanda birikmiş ağır metal ve toksinlerin atılmasını sağlar. Kan üretimi ile görevli organları uyarır, kan dolaşımını ve metabolizmayı düzenler. Ağrıların giderilmesi ve ödem çözülmesinde etkilidir. Migren, bel-boyun fıtıkları, eklem ağrıları, karaciğer sorunları, kalp hastalıkları, psikolojik hastalıklar, unutkanlık, göz problemleri, kronik yorgunluk, tansiyon gibi bağışıklık sistemine bağlı tüm kronik hastalıkların tedavisinde başarıyla uygulanır."

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uzmanı Özgür Aslan, yaptığı açıklamada, hacamatın geçmişinin binlerce yıl geriye gittiğini belirterek, "Bu tedaviyi insanlar, binlerce yıldır birçok hastalığın tedavi edilmesinde uygulamışlar. Hacamat, günümüzde de etkin bir şekilde hastalıkların tedavi edilmesi için kullanılmakta." diye konuştu.

Aslan, "Genellikle sırt, baş, boyun, bel, eklem ağrısı ile yorgunluk ve halsizlik gibi şikayetlerde hacamat tedavisi yapıyoruz. Hacamat öncesinde hastayı değerlendirmeye alıyoruz ve şikayetlerini dinliyoruz. Hastanın neresine, nasıl ve kaç seans hacamat tedavisi yapılacağını belirledikten sonra hastanın bir gün öncesinden diyet yapmasını istiyoruz. Hasta bir gün öncesinden hayvansal gıdayı kesiyor. Hasta tedaviye gelmeden 3 saat öncesinden de aç kalıyor. Daha sonra hastaya hacamat tedavisi yapıyoruz. Tedavi bittikten sonra tekrar 2 saat açlık süresi istiyoruz. O günde hayvansal gıdadan uzak durup, ertesi gün normal hayatına devam edebilecek şekilde hastamızı yönlendiriyoruz." dedi.

Aslan, hacamat tedavisinde vücuda atılan çiziklerin 1 milimetre olduğunu, çizik yerlerinin 24 saat içerisinde iyileştiğini, tedavinin ardından hastanın pansumanının yapıldığını anlatarak, "Ertesi gün hasta normal hayatına devam ediyor. Tedavinin yansıması ertesi gün görülüyor. Tedavinin ardından vücutta bir dinçlik oluyor. Hasta kendini daha enerjik hissediyor, üzerindeki stresi atıyor. Hasta çok fazla strese maruz kalmaması durumunda tedavi 6 ay etki ediyor." diye konuştu.

Hacamat

Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'nde geçen eylül ayının başında hizmete açılan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi, hastalardan yoğun talep görmeye başladı. Geleneksel yöntemlerle hacamat başta olmak üzere mezoterapi, kupa terapi, ozon terapi tedavilerinin yapıldığı ünitede en yoğun ilgiyi hacamatın gördüğü belirtildi. Başhekimi Beraat Özdemir, "Eylül ayında başladığımız hacamat tedavisine yoğun bir ilgi var. Trakya bölgesinde geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında en geniş kapsamlı üniteyi oluşturmuş bulunmaktayız. Mezoterapi, kupaterapi, ozon terapi uygulamalarını yapıyoruz. Şu ana kadar çok sayıda hastaya tedavi uygulandı. Yoğun bir ilgi var. Hacamat ile birlikte kombine ettiğimiz ozonlar ile birlikte saç mezoterapisi yaptığımız hastalarımız mevcut" dedi.

Şehir Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi Sorumlusu Dr.İzzet Demirbaş, "Dünya Sağlık Örgütü'nün endikasyon listesi (uygun gördüğü hastalık listesi) oldukça geniş. Hastamız için geçmeyen kronik sırt ağrıları için uygulama yapıyoruz. Kupa ve hacamat, genelde sırt –eklem – bel ağrıları ve miyofasiyal ağrılarda çok etkin ve oldukça etkili bir yöntemdir. Hastanın muayenesi ve bizim yaptığımız muayeneye göre, kuru ya da ıslak kupa olup olmayacağına karar veriyoruz" dedi.

Kupa ve hacamatın ehil kişiler tarafından yapılması gerektiğine vurgu yapan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi Sorumlusu Dr.İzzet Demirbaş, aksinin ciddi sıkıntı ve hastalıklara yol açabileceğine dikkat çekerek şunları söyledi; "Ulusal basında yer alan bir haberde, en son bir kaportacı bu işe emek ve gönül vermiş. Bu işi merdiven altı yapıyordu. Bu durum deri ve cilt bütünlüğünü bozan bir işlem. Cilt, bizim vücudumuzun koruyucu bir bariyeridir. Bu işlemde biz, tümüyle cilt bütünlüğünü bozduğumuz için enfeksiyona yatkınlığımız artar ve enfeksiyon ihtimali çok çok fazladır. Dolayısıyla, ehil ve yetkin kişiler tarafından yapılması gerektir. Gerekli antisepsiye ve sterilizasyona dikkat edilmesi gerekir. Biz, hekim olarak Tıp Fakültesi eğitimimizin haricinde, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kurumlardan belirli sürede eğitimler aldık. Gerekli yeterlilik sınavlarından geçtik, daha sonra bizim sertifikasyon işlemlerimiz tamamlandı. Bu iş, dikkat edilmesi ve önem gösterilmesi gereken bir iştir. Dolayısıyla ehil olmayan kişiler tarafından yapılmaması ve yaptırılmaması gerekmektedir".

HACAMAT YAPTIRANLARIN YORUMLARI

Tedavi için Ankara'dan Bolu'ya gelen omurilik hastası 59 yaşındaki Döndü Bal, "6 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyorum. Üç hastanede tedavi gördüm, 6 aydır da evde tedavi oluyorum. Hacamat tedavisi yaptırdım. Sırtımda ağrı vardı. Hacamattan sonra ağrılarım geçti.

Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen, hacamat yaptırırken çekilen anların videosunu takipçilerinin beğenisine sundu. Instagram hesabından hacamat yaptırdığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Yeliz Yeşilmen, hacamat hakkında takipçilerine bilgi vermeyi de ihmal etmedi.

Ünlü futbolcu kişisel sosyal medya hesabından hacamat yaptırırken çekildiği fotoğrafı paylaşarak altına iyileşme notunu düştü. 31 yaşındaki golcü oyuncu kişisel sosyal medya hesabından hacamat yaptırırken çekildiği fotoğrafı paylaşarak altına iyileşme notunu düştü.