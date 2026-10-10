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Okan Bayülgen'in 17 yaşındaki kızı İstanbul'dan büyük başarı

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Okan Bayülgen'in 17 yaşındaki kızı İstanbul'dan büyük başarı
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Ünlü oyuncu Okan Bayülgen ile Şirin Ediger'in 17 yaşındaki kızları İstanbul Bayülgen, uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. Genç İstanbul, 70'i aşkın ülkeden başvuru yapılan 2026 International Student Artist Awards yarışmasında Özel Takdir Ödülü'ne layık görüldü. Ayrıca uzun süredir görüntülenmeyen İstanbul Bayülgen'in son hali de ortaya çıkmış oldu.

Ünlü oyuncu Okan Bayülgen'in gözlerden uzak büyüyen kızı İstanbul Bayülgen, bu kez sanat alanındaki başarısıyla adından söz ettirdi. 17 yaşındaki İstanbul, uluslararası bir sanat yarışmasında ödül kazanarak ailesine gurur yaşattı. Ayrıca İstanbul Bayülgen'in son hali de dikkat çekti.

OKAN BAYÜLGEN'İN KIZI ULUSLARARASI ÖDÜL KAZANDI

Türk televizyon dünyasının tanınmış isimlerinden Okan Bayülgen ile Şirin Ediger'in kızları İstanbul Bayülgen, sanat alanındaki çalışmalarıyla dikkat çekti. 17 yaşındaki İstanbul Bayülgen, 2026 International Student Artist Awards kapsamında Özel Takdir Ödülü'nün sahibi oldu. Genç yaşta uluslararası bir organizasyonda ödüle layık görülen İstanbul'un başarısı, eğitim gördüğü Iris Portfolio Studio tarafından duyuruldu.

Kaynak: Haberler.com
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