Habermetre, haftalık şirketler gündemini raporladı Habermetre, "ABD'li oyun devi Zynga'nın Türk dijital oyun şirketi Peak Games'i 1.8 milyar dolara satın almasından", "Kamu Bankalarının 4 yeni kredi paketine" ve "Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin 800 Kişilik İstihdam Yeni İstihdam açıklamasına" kadar 1-7 Haziran haftasında markalar hakkında öne çıkan haberleri inceleyerek, raporladı.

Haftanın haberi, ABD'li oyun devi Zynga'nın, Türk dijital oyun şirketi Peak Games'i 1.8 milyar dolara satın alması oldu. Zynga, kendi tarihinin en büyük şirket satın almasını yaparken, Peak, değeri 1 milyar doları geçen bir startup için kullanılan "unicorn" tabirini alan ilk Türk şirketi oldu. Habermetre verilerine göre satın alma hakkında Web sitelerinde, 1.774 adet haber yansıması, 7.712.310 okunma sayısına ve 1.386.846$ reklam değerine ulaştı. 100 sitede manşet, 316 haberde ana sayfada yer alan içerik toplamda 870 saat manşet, 2.922 saat ana sayfa görünümü sağladı. Ayrıca ilgili haberlerin toplamda 188 kez tweetlendiği tespit edilmiştir.

PEAK GAMES HABERMETRE SKORU

1-7 Haziran Haftasında "5 Haziran Dünya Çevre Günü" kapsamında yapılan İletişim Faaliyetleri ile Sürdürülebilirlik&Çevre konulu iletişim çalışmalarının fazlalığı dikkat çekerken, tüm kategorilerde "Kamu Bankaları Kredi Paketi" ve "Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye CEO'su Toshihiko Kudo'nun 800 Kişilik İstihdam Yeni İstihdam Paketi" haberleri öne çıkan diğer içerikler oldu. İşte kategorilerine göre haftanın önemli haberleri:

Sürdürülebilirlik/Sponsorluk/KSS

Abdi İbrahim, Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde iklim değişikliği konusunda olumlu ilerlemenin devam etmesini sağlamak amacıyla Bilim Temelli Hedefler İnsiyatifi ve Birleşmiş Milletler tarafından hayata geçirilen "Recover Better" bildirisinin imzacıları arasında yer aldı.

Akbank, burs sistemini demokratik bir modelde öğrencilere sunma hedefiyle yüz binlerce gence ulaşan sosyal girişim platformu E-Bursum ile iş birliği yaptı.

AKO Grup, atık lastikleri geri dönüştürerek ekonomiye kazandıracak 30 milyon dolarlık AKO Entegre geri dönüşüm tesisini 2021 yılında hizmete açacak.

Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Çelik, "Yıllık yaklaşık bin 892 ağacın kesilmesini engellerken, 456 bin 289 kwh enerji ve 3 bin 116 metreküp su tasarrufunun yanı sıra 19 bin 670 metreküp sera gazının da doğaya salınımını önledik" dedi.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, "Türkiye'de atık yönetimi ve geri dönüşüm sektörü yaklaşık 37,85 milyar TL'lik bir pazar haline gelmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Arçelik, 2030 sürdürülebilirlik hedeflerini açıkladı. "Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın" vizyonuyla sürdürülebilirliği iş modeli olarak benimseyen Arçelik, 2030 yılına doğru kısa-orta-uzun vadeli hedeflerini açıkladığı 12'nci Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı.

Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, "Tüm üretim faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştiriyor, geri dönüşümü yüzde 100 oranında mümkün olan alüminyumun bu özelliğinden maksimum derecede faydalanıyoruz" dedi.

AvivaSA, "Türk Kızılay Korona Dayanışma Projesi" kapsamında, 65 yaş üstü insanlara gıda yardımı paketi ulaştırması yönünde bağışta bulundu.

AXA Sigorta, Aktif Yaşam Derneği ve WWF-Türkiye iş birliğiyle hayata geçirdiği ve daha hareketli bir yaşam tarzının insan sağlığı için yarattığı değeri iklim krizi açısından dünyanın bağışıklığı için de yaratılabileceğine dikkat çekmeyi hedeflediği 'Dünya için Hareket Et' projesini duyurdu.

Baymak, klima ürün grubuna entegre ettiği yeni teknolojiyle bir yandan küresel ısınmayla mücadeleye destekte bulunurken diğer yandan da tüketicilerin elektrik harcamalarında önemli bir tasarruf sağlıyor.

Beko ve Beşiktaş Kulübü forma göğüs sponsorluğu konusunda 2 yıl için 42 milyon TL karşılığında anlaşmaya varıldığını duyurdu.

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, "Genel müdürlüğümüzden marketlerimize ve depolarımıza kadar tüm iş yerlerimizde 'Sıfır Atık Sistemi' kuruyor, dijitalleşerek faaliyetlerimizi kağıtsız ve emisyonsuz gerçekleştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Garanti BBVA, İstanbul'da Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda inşa edilen Acil Durum Hastanelerine koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yerli solunum cihazı tedarikiyle destek olduğunu bildirdi.

İstanbul Modern, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında çocukların çevre sorunlarına ve özellikle pandemi sürecinde artan plastik kullanımına yönelik farkındalık kazanması amacıyla "Geri Dönüşüm Dostları" adlı bir proje gerçekleştirdi.

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, daha sürdürülebilir bir gelecek için 3 çözüm önerisi sundu: "Yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi ve büyük şirketlerin büyük taahhütler altına girme gerekliliği. "

İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, "Sürdürülebilirlik politikaları ile odağındaki enerji ve çevre konularına hizmet eden ürünler geliştirmek İzocam'ın en önemli görevleri arasında yer alıyor" dedi.

Mitsubishi Electric, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla doğa ile uyum içinde yaşayan, düşük karbonlu ve geri dönüşüm odaklı bir toplum oluşmasına katkı sağlamak için yürüttüğü çalışmaları paylaştı.

Nestlé Türkiye, iklim değişikliği ve gıda atığı ile mücadele etmek için teknoloji çözümleri üreten bir sosyal girişim olan Fazla Gıda ile, bütüncül atık yönetimi kapsamında iş birliği yaptı.

Özdilek Holding, Özdilek Ev Tekstili adına İzmir'de 10 bin fidanlık hatıra ormanı oluşturdu.

Pınar Su ve İçecek, Türkiye'nin Karbon-Nötr sertifikalı ürünlerini üreten ilk içecek firması olmayı başardı.

PTT AŞ, "Ekosistem Köprüsü" görseline yer verilerek hazırlanan "Dünya Çevre Günü" konulu tek değerli anma pulu ve ilk gün zarfını 5 Haziran 2020 tarihinde tedavüle sundu.

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, "İnsanoğlu çevre kirliliğine neden olduğu için dünyada 13 milyon türün çeşitliliğini yok olma tehlikesiyle tehdit ediyor." açıklamasında bulundu.

TEB'in ana sponsorluğunda, bu yıl ilk kez online olmak üzere 20'ncisi düzenlenen Forum İstanbul konferanslarının "Yeni Paradigma: Yeni Finans Dünya Düzeni" başlıklı üçüncü oturumu, gerçekleştirildi.

Tekfen Vakfı'nın müzik bursu için başvurular başlıyor. Türkiye'nin önemli özel sanat kurumları arasında yer alan Tekfen Vakfı, klasik müziğe olan desteğini sürdürerek, geçtiğimiz sene başlattığı müzik bursu programını bu yıl da sürdürüyor.

TEMA Vakfı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla herkesi insanlığın yarattığı iki büyük sorun olan iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybına karşı doğa için harekete geçmeye çağırdı.

Toyota, 2050 yılında emisyon oranını yüzde 90 düşürmeyi hedefliyor. Toyota, otomobillerin doğaya zararını sıfıra indirmek için 6 ana başlıktan oluşan stratejik "2050 Çevre Hedefi" ile konuya verdiği önemi gösteriyor.

Türk Telekom çalışanları, 3 yılda 18 ton elektronik atık toplayarak geri dönüşüme katkı sağladı. Türk Telekom, 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesi yaptığı açıklamada, çalışanlarıyla birlikte çevrenin korunmasına yönelik birçok projeye imza attığını duyurdu.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, sürdürülebilir kalkınmanın doğanın ve toplumların geleceği açısından önemine dikkati çekti.

TSKB, yatırım bankacılığı alanında yeni bir ilke imza atarak Türkiye'nin ilk sürdürülebilir kira sertifikası ihracını başarı ile gerçekleştirdi.

TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Escarus, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde biyolojik çeşitliliğin önemine dikkati çekti. Escarus Proje Direktörü Ece Sevin, "Yaşadığımız doğanın, gezegenimizin dengesini korumak için acil olarak alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz" dedi.

Vestel, çevre dostu ürünlerle doğaya katkısını sürdürüyor. Vestel CEO Turan Erdoğan, "İçerisinde bulunduğumuz pandemi dönemi bize gösterdi ki, dünyaya karşı sorumlu davranmaz, dengelerini bozarsak can kaybı gibi acı sonuçlarla zararını tüm insanlık olarak çekiyoruz" dedi.

Vodafone, e-atık sorununa çözüm sağlamak amacıyla Açık İnovasyon Platformu kuruyor. Platformda, üniversite öğrencilerine, yeni mezunlara, genç girişimcilere ve girişimci adaylarına açık çağrı yapılarak katılımcılardan "e-atık meselesine nasıl kapsayıcı, sistematik ve döngüsel çözümler üretiriz?" sorusuna yönelik yenilikçi, teknolojik ve sürdürülebilir çözüm önerileri geliştirmeleri istenecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Dünya Çevre Günü'ne yaptığı özel açıklamada, tarımda sürdürülebilirliği artırmak ve çevreyi korumak için dijital çözümler ürettiklerini söyledi.

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Kovid-19 salgını sonrası süreçte "doğa ve insan için yeni bir başlangıç yapma" çağrısında bulundu.

Yeşim Tekstil, Küresel İlkeler Sözleşmesi çerçevesinde 2009 yılından bu yana her yıl hazırladığı sürdürülebilirlik raporunun on birincisini, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde yayımladı. Her yıl Türkçe ve İngilizce olmak üzere hazırlanan rapor, bu yıl GRI standartlarına göre eklenen yeni alanlarla daha da güçlendirildi.

Yıldız Holding CEO Mehmet Tütüncü, "2020 sonuna kadar sözleşmeli 175 bin dekarlık alanda yaklaşık 700 bin ton ham madde alımı gerçekleştirecek." ifadelerini kullandı.

Ürün/Kampanya

Abbott'un yeni antikor testi 15 Mayıs 2020'de T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onaylandı.

Akbank'tan Babalar Günü'ne özel kampanyalarını duyurdu. Axess Mobil, Babalar Günü'nde de Axess, Wings ve Akbank Kart sahiplerine sahiplerine özel chip-para ve indirimin yanı sıra birçok taksit kampanyası sunuyor.

Albaraka Türk, araç finansmanında yüzde 0,82'den başlayan kar oranıyla araç satın alma imkanı sunuyor.

Allianz Türkiye, salgın hastalıkları poliçe kapsamına alıyor. Şirket, bundan sonra ortaya çıkabilecek salgın hastalıklarda da söz konusu hastalıklara yönelik oluşacak masrafları sağlık sigortalılarının poliçe teminat ve limitleri kapsamında karşılayacak.

Citroen Türkiye'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketin haziran ayı kampanyası kapsamında Citroen modellerine 111 bin TL'den başlayan fiyatlarla sahip olmak mümkün oluyor.

Dacia, 2004 yılından bu yana dünyada 6,5 milyon satış adedine ulaştı. Türkiye'de ise 2004 yılından bugüne (Nisan sonu 2020) toplam 387 bin 866 adet satış gerçekleştirdi.

Enuygun.com CEO'su Çağlar Erol, seyahat kısıtlamasının sona ereceğinin açıklanmasıyla birlikte uçak bileti aramalarında 8, otobüs bileti aramalarında da 5 kata yakın bir artış yaşadıklarını bildirdi.

Honda, haziran ayında tüm Civic Sedan modellerine özel sunduğu kredi kampanyasını sürdüreceğini açıkladı.

Honda HR-V Sport Türkiye'de satışa çıktı. Platin Beyaz, Ralli Kırmızı ile Sport versiyona özel Platin Gri olmak üzere 3 farklı renk seçeneğine sahip olan CVT otomatik şanzımana sahip yeni Honda HR-V Sport 249 bin TL'den satışa sunuldu.

Kamu bankaları Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için "konut kredisi", "taşıt kredisi", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçirdi.

OPET istasyonlarında Yapı Kredi Pay ile araçlarından ödeme yapacak müşterilerin toplamda 50 lira değerinde yakıt puan kazanabileceği belirtildi.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, 11 Temmuz 2020'ye kadar yetkili servislerde geçerli olan Yaz Servis Kampanyası kapsamında, binek ve hafif ticari Renault ve Dacia modellerinde tüm bakım ve mekanik onarımlarında yüzde 20 indirim fırsatı sunuluyor.

Şekerbank, American Express kart kullanıcılarının Şekerbank POS terminalleri üzerinden işlem yapabilmesini sağladı.

Turkcell, normalleşme sürecinde güvenli ve sağlıklı hizmet vermek isteyen işletmelere özel Dijital İş Servisleri şirketi ile uçtan uca çözümler sunuyor.

Türkiye İş Bankası, normalleşme sürecine ilişkin destek paketini açıkladı. "El Birliği İle Devam Destek Paket"i kapsamında KOBİ'lerin her türlü işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılayan kredilerin yanında maaş destek, kira destek, şehir içi yolcu taşımacılığı sektörüne ve eczacılara özel kredi faiz oranları uygulanıyor.

Türkiye İş Bankası, blockchain teknolojisiyle ilk pilot dış ticaret finansman işlemini gerçekleştiren ve bu teknolojiyi kullanarak ödeme garantisi veren ilk Türk bankası oldu.

Türkiye Petrolleri, yeni mobil uygulaması "TP Mobil" ile müşterilerine teknolojik avantajlar sunacak.

Vodafone, yeni dönem için geliştirdiği "Red''le Sınırsız Yaşa" kampanyasını duyurdu. Kampanya ile internet paketlerinin boyutu artırılırken, WhatsApp, Instagram, Facebook ve Youtube gibi uygulamalarda sınırsız kullanım sağlanıyor.

Vodafone Red'in yeni tarifelerinin tanıtım yüzleri belli oldu. Oyuncular Şebnem Bozoklu ve Meriç Aral, bu yıl 10'uncu yaşını kutlayan Vodafone Red'in "Herkes yapar ama Red'li sınırsız yapar" mottosuyla tanımladığı yeni tarifelerinin sosyal medyadaki tanıtım yüzleri oldu.

Ziraat Mobil'de SGK prim ödemeleri daha da kolaylaştı, karekod ile ödeme dönemi başladı.

Kurumsal/Genel

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, Türk ve Amerikan toplumlarının oluşturduğu en eski organizasyon olan Amerikan Türk Cemiyeti'nin Eş Başkanı oldu. Dinçer, bu görevi HSBC ABD CEO'su Michael Roberts ile birlikte yürütecek.

Alternatif Bank, Uluslararası Finans Kurumu'ndan (IFC) "Avrupa ve Orta Asya'daki En İyi Partner Bankası", iş kalitesi ve hızı nedeniyle de "En İyi Dış Ticaret Operasyon Bankası" ödülleri, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Dış Ticaret Programı kapsamında da "Türkiye'nin En Aktif Kullanıcısı" ödülünü almaya hak kazandı.

ASELSAN'ın 3 aylık cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 2,6 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin net karı ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artarak 920 milyon TL seviyesine çıktı.

Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, koronavirüs pandemisinin online alışverişteki büyümeyi hızlandırdığını belirterek, "Pandemi, e-ticaret operasyonumuz için hızlandırıcı etki yaptı" dedi.

Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak, "Önceliğimiz her zaman çalışanlarımızın ve yolcularımızın sağlığı ve güvenliğidir. Türkiye'deki 31 istasyonumuzda tam olarak hazırız. İlk etapta yirmi havalimanında tarifeli uçuşları karşıladık" dedi.

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, "Devletimizin kamu bankaları aracılığıyla yapmış olduğu bu son 'kredi desteği' paketini sektörümüzü hareketlendirecek olumlu bir hareket olarak görüyoruz" dedi.

İstikbal Mobilya'nın, TSE denetimlerinden geçerek Kovid-19 bulaşıcı hastalığı ile mücadele sürecinde ''Güvenli Üretim Belgesi'' almaya hak kazandığı açıklandı.

Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, "Kovid-19''a karşı ''Sıfır Tolerans Manifestosu'' adı altında tüm ilkelerimizi belirledik, tüm önlemlerimizi aldık ve kademeli olarak mağazalarımızı açmaya başladık" dedi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) derlediği bilgilere göre 2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok 25 bin 36 adetle Renault marka otomobil satıldı. Renault'u ikinci sırada Fiat ve üçüncü sırada Volkswagen izledi.

Peugeot Türkiye ocak ayından mayıs sonuna kadar gerçekleştirdiği toplam 9 bin 187 adet SUV satışı ile 2020 ocak-mayıs dönemi toplam SUV'deki liderliğini de devam ettirdi.

Renault MAİS, normalleşme sürecinde, müşteri ve çalışanlarının sağlığını korumak üzere Yetkili Satıcı ve Servislerinde çok geniş kapsamlı bir "Covid-19 Önlemleri" uygulaması başlatıyor.

Sabancı Üniversitesi'nin Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi'nin kuruluş fikrinin ortaya çıktığı ilk andan günümüze kadar geçen süreci Alfa Yayınları'ndan çıkan 'Bir Üniversite Var Ederken' kitabında anlattı. Kitabın geliri ise Sabancı Üniversitesi Burs Fonu'na bağışlanacak.

Sahibinden.com, Google Analytics 2020 Mayıs ayı verilerine göre 52,1 milyon kullanıcı, 395,8 milyon ziyaret sayısı ve 13,1 milyar sayfa gösterimine ulaştığını duyurdu.

TOGG açıklamasında, "ÇED Olumlu Raporunun ardından faaliyetlerimizi daha da hızlandıracak Yatırım Teşvik Belgesi'ni de aldık. Türkiye'nin mobilite ekosistemini oluşturmak üzere çıktığımız 'Yeniliğe Yolculuk' hız kesmeden devam ediyor" denildi.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye CEO'su Toshihiko Kudo, "Ülkemize ve Sakarya'mıza katkı sağlamaya devam ederek ve üretim ve ihracat hedeflerimizi artırarak sürdürebilmek için önümüzdeki aylarda mevcut kadromuza yaklaşık 800 kişilik bir istihdam sağlamayı planlıyoruz" dedi.

TSKB'nin kuruluşunun 70'inci yılı nedeniyle açıklama yapan Genel Müdür Vekili Ece Börü, "Tüm kaynaklarımızla gelecek 70 yıla hazırız" dedi.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin 4 Haziran'dan itibaren iç hat seferlerini artıracağını duyurdu.

Türk Telekom, EBRD ile toplam maliyeti libor + yüzde 2,85 olan anaparası vade sonunda tek seferde ödenmek üzere 6 yıl vadeli 100 milyon dolar tutarında bir kredi anlaşması imzaladı.

Çalışan/İşveren Markası ve İnsan Kaynakları Haberleri

Deloitte Türkiye'nin yeni CEO'su Başak Vardar oldu. Vardar, Deloitte Türkiye'de son olarak Finansal Danışmanlık Liderliği görevini yürütüyordu.

ING Türkiye Genel Müdürlüğü görevine, bankada Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Alper Gökgöz getirildi.

ING Türkiye, yenilikçi uygulamalarına bir yenisini ekledi. "Flexi Yaz" adı verilen uygulama ile ING çalışanları yaz döneminde diledikleri şehirde ve lokasyonda çalışabilecek.

Türkiye Finans Katılım Bankası, çalışanları için başlattığı 4 seçenekli esnek çalışma modeli "JEST" ile bankacılık sektöründe bir ilki hayata geçiriyor.

Turkcell, Kovid-19 döneminde artan müşteri ihtiyaçları doğrultusunda, ilgili departmanlarda çalışmak üzere yeni yazılım geliştirme uzmanları işe alacak. Yerli ve milli teknoloji geliştirmek üzere çalışacak uzmanların işe alım süreçleri tamamen dijital ortam üzerinden gerçekleştirilecek.