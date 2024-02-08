Zühtü Arslan kimdir? Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan kaç yaşında ve nereli? sorularına yanıt aranıyor.Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezunu olan Zühtü Arslan kimdir ve nereli olduğu merak ediliyor. Zühtü Arslan kimdir? Zühtü Arslan kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

ZÜHTÜ ARSLAN KİMDİR?

Zühtü Arslan, 1 Ocak 1964 yılında Sorgun'da doğdu. Türk akademisyen ve bürokrat. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı. Eski Polis Akademisi Başkanı ve Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğretim üyesidir. Annesinin beyanına göre 1965 yılının ırgatlık zamanında (temmuz) doğmuştur.

İlk, orta ve lise öğrenimini Sorgun'da tamamladı. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını ve doktorasını 1991 ve 1996 yıllarında İngiltere'de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. 2002 yılında Doçent, 2007 yılında da Profesör oldu. İnsan hakları, anayasa hukuku, hukuk-siyaset ilişkisi ve siyaset felsefesi gibi alanlarda çeşitli ulusal ve uluslararası akademik dergilerde makaleleri yayımlanan Arslan'ın ayrıca Anayasa Teorisi başlıklı bir kitabı bulunmaktadır. Zühtü Arslan, Polis Akademisi Başkanı olarak görev yapmıştır.

Zühtü Arslan

TBMM tarafından yürütülen Parlamento Tarihi projesinde "1957-1960 döneminden" sorumlu yazar olarak görev yapan Arslan, TESEV tarafından yürütülen "Türkiye'de Güvenlik Sektörü Almanak / 2005" projesinde "Hükûmet" bölümünün yazımından sorumlu yazar olarak da yer aldı. 10 Şubat 2015 tarihinde Anayasa Mahkemesinde yapılan başkanlık seçimiyile selefi Haşim Kılıç'ın yaş haddinden emekliye ayrılacağı 13 Mart 2015 tarihinden itibaren görev yapması beklenirken Haşim Kılıç'ın ani emeklilik kararı sonucu 10 Şubat 2015 tarihinde yeni görevine başladı.[3] 25 Ocak 2019'ta ikinci, 2 Şubat 2023'te üçünkü kez seçildi. Zühtü Arslan, evli ve 4 çocuk babasıdır.

İskenderpaşa Cemaati üyesi olduğu farklı kesimler tarafından dillendirilmektedir.[5][6][7] Bu sayede hem dershanelerin kapatılması sürecinde hem de Can Dündar'ı tahliye etmesi sürecinde mevcut AK Parti hükûmeti ile ters düşmesine rağmen tasfiye edilmediği iddia edilmektedir.

Kitapları