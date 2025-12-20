Yeni Azra Akın! 2025 Türkiye Güzeli Sıla Saraydemir kimdir?

Miss Turkey Organizasyonu'nun bu yıl 43'üncüsü gerçekleştirildi. Binlerce genç kadının başvurduğu yarışmada yapılan ön eleme sonucunda 130 aday jüri karşısına çıkmaya hak kazandı. Değerlendirme sürecinin ardından bu isimler arasından yalnızca 20 finalist seçildi.

Sıla Saraydemir ve Azra Akın

Türkiye'yi uluslararası güzellik yarışmalarında temsil edecek ismin belirlendiği gecede, Miss Turkey 2025 tacının sahibi Sıla Saraydemir oldu. Yarışmanın birincisi; Can Sandıkçıoğlu, Sabit Akkaya, Demet Şener, Kerim Senayi, Nursena Say, Gürhan Sayar ve Yasin Soy'dan oluşan jüri tarafından belirlendi.

İLK TEBRİK EDEN İSİM ANNESİ OLDU

Büyük mutluluk yaşayan Sıla Saraydemir'i ilk tebrik eden kişi annesi oldu. Duygusal anların yaşandığı gecede, gözyaşlarını tutamayan anne kızını öperek sarıldı ve sevinçlerini birlikte paylaştı.

SILA SARAYDEMİR KİMDİR?

22 yaşındaki Sıla Saraydemir, Miss Turkey 2025 birincisi olarak seçildi. 1.80 boyundaki Saraydemir, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü 4. sınıf öğrencisi.

Güzellik yarışmasındaki başarısıyla Türkiye'yi uluslararası platformlarda temsil etmeye hazırlanan Saraydemir, sosyal medya hesabında paylaştığı iddialı pozlarla da dikkat çekiyor. Genç güzel, benzerliği nedeniyle Azra Akın'a benzetilmesiyle de gündeme geldi.

MİSS TURKEY NEDİR?

Miss Turkey, Türkiye'de düzenlenen ulusal çapta bir güzellik yarışmasıdır. Yarışmaya katılacak adayların T.C. vatandaşı olmaları, 18–27 yaş aralığında bulunmaları, çocuk sahibi olmamaları ve evli olmamaları şartları aranır. Yarışmada birinciliği elde eden isim, Türkiye'yi uluslararası güzellik yarışmalarında temsil etme hakkı kazanır.

İlk kez 1929 yılında düzenlenen Miss Turkey'de tacın sahibi Feriha Tevfik oldu. Yarışma, 1980'li yıllara kadar "Türkiye Güzellik Yarışması" adıyla anıldı; daha sonra Miss Turkey ismini aldı. 1980 yılında ise birincilik tacı Fahriye Funda Aydoğdu'ya verildi.