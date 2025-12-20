Haberler

Yeni Azra Akın! 2025 Türkiye Güzeli Sıla Saraydemir kimdir?

Yeni Azra Akın! 2025 Türkiye Güzeli Sıla Saraydemir kimdir?
Güncelleme:
1980'den bu yana düzenlenen Miss Turkey'nin 2025 birincisi, Azra Akın'a olan benzerliğiyle gündeme gelen Sıla Saraydemir oldu. Ünlü isimlerden oluşan jüri karşısında birinciliği elde eden Saraydemir'in hayatı ve kariyeri merak uyandırırken, sosyal medyadaki iddialı paylaşımları da dikkat çekti. İşte genç güzel hakkında merak edilen tüm detaylar...

  • Sıla Saraydemir, Miss Turkey 2025 birincisi olarak seçildi.
  • Sıla Saraydemir, 22 yaşında ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü 4. sınıf öğrencisi.
  • Miss Turkey birincisi, Türkiye'yi uluslararası güzellik yarışmalarında temsil etme hakkı kazanır.

Miss Turkey Organizasyonu'nun bu yıl 43'üncüsü gerçekleştirildi. Binlerce genç kadının başvurduğu yarışmada yapılan ön eleme sonucunda 130 aday jüri karşısına çıkmaya hak kazandı. Değerlendirme sürecinin ardından bu isimler arasından yalnızca 20 finalist seçildi.

Sıla Saraydemir ve Azra Akın

Türkiye'yi uluslararası güzellik yarışmalarında temsil edecek ismin belirlendiği gecede, Miss Turkey 2025 tacının sahibi Sıla Saraydemir oldu. Yarışmanın birincisi; Can Sandıkçıoğlu, Sabit Akkaya, Demet Şener, Kerim Senayi, Nursena Say, Gürhan Sayar ve Yasin Soy'dan oluşan jüri tarafından belirlendi.

Yeni Azra Akın! 2025 Türkiye Güzeli Sıla Saraydemir kimdir?

İLK TEBRİK EDEN İSİM ANNESİ OLDU

Büyük mutluluk yaşayan Sıla Saraydemir'i ilk tebrik eden kişi annesi oldu. Duygusal anların yaşandığı gecede, gözyaşlarını tutamayan anne kızını öperek sarıldı ve sevinçlerini birlikte paylaştı.

Yeni Azra Akın! 2025 Türkiye Güzeli Sıla Saraydemir kimdir?

SILA SARAYDEMİR KİMDİR?

22 yaşındaki Sıla Saraydemir, Miss Turkey 2025 birincisi olarak seçildi. 1.80 boyundaki Saraydemir, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü 4. sınıf öğrencisi.

Yeni Azra Akın! 2025 Türkiye Güzeli Sıla Saraydemir kimdir?

Güzellik yarışmasındaki başarısıyla Türkiye'yi uluslararası platformlarda temsil etmeye hazırlanan Saraydemir, sosyal medya hesabında paylaştığı iddialı pozlarla da dikkat çekiyor. Genç güzel, benzerliği nedeniyle Azra Akın'a benzetilmesiyle de gündeme geldi.

Yeni Azra Akın! 2025 Türkiye Güzeli Sıla Saraydemir kimdir?

MİSS TURKEY NEDİR?

Miss Turkey, Türkiye'de düzenlenen ulusal çapta bir güzellik yarışmasıdır. Yarışmaya katılacak adayların T.C. vatandaşı olmaları, 18–27 yaş aralığında bulunmaları, çocuk sahibi olmamaları ve evli olmamaları şartları aranır. Yarışmada birinciliği elde eden isim, Türkiye'yi uluslararası güzellik yarışmalarında temsil etme hakkı kazanır.

Yeni Azra Akın! 2025 Türkiye Güzeli Sıla Saraydemir kimdir?

İlk kez 1929 yılında düzenlenen Miss Turkey'de tacın sahibi Feriha Tevfik oldu. Yarışma, 1980'li yıllara kadar "Türkiye Güzellik Yarışması" adıyla anıldı; daha sonra Miss Turkey ismini aldı. 1980 yılında ise birincilik tacı Fahriye Funda Aydoğdu'ya verildi.

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıerman genç :

Maşallah Anneye Bak Tesettür çok güzel büyütüpü soyup yarışmaya soktuğu Kızına bak, ne hale geldi millet

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBörü 24:

Kınamamak lazım. müslüman olsalar bu şekilde vitrinde baldırı açık gezdirmezlerdi kendilerini.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıolmaz:

ben anlamıyorum, muhtemelen bende bi yanlışlık var...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

