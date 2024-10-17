Üye Girişi
Haberler

Bugün okul var mı? 17 Ekim Perşembe okullar tatil mi (DEPREM)?

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kentte ve çevre illerde eğitime ara verildiği bildirildi. Peki, vYarın okul var mı? 17 Ekim Perşembe okullar tatil mi?

Malatya merkezli gerçekleşen depremden çevre illerde etkilendi. Özellikle Diyarbakır ve Elazığ'da deprem paniğe sebep olurken birçok işyeri, okul gibi alan boşaltıldı. Bazı illerde de eğitime ara verildi. Peki, bugün okul var mı? 17 Ekim Perşembe okullar tatil mi (DEPREM)?

MALATYA'DA DEPREM OLDU

Malatya Kale merkezli 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem çevre illerde de hissedildi.

Yarın okul var mı? 17 Ekim Perşembe okullar tatil mi (DEPREM)?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada Malatya'nın Kale ilçesi 10:46'da 5.9 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi. Açıklamada, depremin 10.07 km derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

Yarın okul var mı? 17 Ekim Perşembe okullar tatil mi (DEPREM)?

17 EKİM PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?

Yaşanan depremin ardından okullar Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Batman ve Elazığ'da tatil edildi.

Yarın okul var mı? 17 Ekim Perşembe okullar tatil mi (DEPREM)?

DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 10,07 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Yarın okul var mı? 17 Ekim Perşembe okullar tatil mi (DEPREM)?

TATİL OLAN İLLER:

  • Malatya
  • Şanlıurfa
  • Adıyaman
  • Batman
  • Elazığ
Bugün okul var mı? 17 Ekim Perşembe okullar tatil mi (DEPREM)?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Soğuk Haber Malatya Deprem Eğitim Yaşam

Kilis'te mayınlı bölgeye 2 havan mermisi düştü! MSB ve Valilik'ten art arda açıklamalar

Kilis'e 2 havan mermisi düştü! MSB ve Valilik'ten art arda açıklamalar

 Hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kılıçdaroğlu meydan okudu: Geri adım atarsam namerdim

 Rojin'in babasından dikkat çeken iddia: Kızım intihar etmedi, ona zarar vermişler

18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin'in babasından dikkat çeken iddia
ABD'de savaş uçağı düştü, mürettebat kayıp

Ülke şokta! Savaş uçağı düştü, mürettebat kayıp
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 17 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 17 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 17 Ekim Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 17 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? THAAD füze savunma sistemi nedir? THAAD özellikleri Astsubaylar günü ne zaman? 17 Ekim En güzel astsubaylar günü sözleri ve mesajları 2024! Ferhat Nasiroğlu kimdir? Ferhat Nasiroğlu kaç yaşında, nereli? Ferhat Nasiroğlu hayatı ve biyografisi! Başakşehir yangın söndü mü? Başakşehir yangın nerede çıktı? Bugün okul var mı? 17 Ekim Perşembe okullar tatil mi (DEPREM)? Adıyaman bugün okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe? Elazığ bugün okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.