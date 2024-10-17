Bugün okul var mı? 17 Ekim Perşembe okullar tatil mi (DEPREM)?

Malatya merkezli gerçekleşen depremden çevre illerde etkilendi. Özellikle Diyarbakır ve Elazığ'da deprem paniğe sebep olurken birçok işyeri, okul gibi alan boşaltıldı. Bazı illerde de eğitime ara verildi. Peki, bugün okul var mı? 17 Ekim Perşembe okullar tatil mi (DEPREM)?

MALATYA'DA DEPREM OLDU

Malatya Kale merkezli 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada Malatya'nın Kale ilçesi 10:46'da 5.9 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi. Açıklamada, depremin 10.07 km derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

17 EKİM PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?

Yaşanan depremin ardından okullar Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Batman ve Elazığ'da tatil edildi.

DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 10,07 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

TATİL OLAN İLLER: