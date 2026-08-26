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Demirovic olmadı, Galatasaray bombayı bir başka yıldızla patlatıyor

Demirovic olmadı, Galatasaray bombayı bir başka yıldızla patlatıyor
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Victor Osimhen'in yanına bir golcü transfer etmek isteyen Galatasaray, Bayer Leverkusen forması giyen Patrik Schick'i gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların 30 yaşındaki Çekyalı santrfor için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ve Alman kulübüyle ilk teması kurmaya hazırlandığı belirtildi.

Forvet hattını Victor Osimhen'in yanına kaliteli bir isimle takviye ederek güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, transferde rotasını Almanya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılı yönetim, Bayer Leverkusen'in 30 yaşındaki Çek yıldızı Patrik Schick'i gündemine aldı.

DEMIROVIC ASKIYA ALINDI, BÜTÇE SCHICK'E AYRILDI

Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic için yapılan 15 milyon Euro'luk ilk teklifin reddedilmesi üzerine transferi askıya alan sarı-kırmızılılar, yeni bir teklif sunmama kararı aldı. Yönetim, bu bütçeyi doğrudan Patrik Schick transferinde kullanmayı planlıyor.

OKAN BURUK'UN TAKİBİNDEYDİ

Teknik direktör Okan Buruk'un uzun süredir performansını yakından izlediği 1.91 boyundaki golcü için Alman kulübüyle ilk temasların kısa sürede kurulması bekleniyor. Transfer için gözden çıkarılan bonservis bedelinin ise 15 milyon Euro seviyelerinde olduğu kaydedildi.

26 GOLE KATKI YAPTI

Geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen formasıyla çıktığı 42 resmi karşılaşmada 22 gol ve 4 asistlik bir performans sergileyen Çekyalı santrforun piyasa değeri 18 milyon Euro civarında gösteriliyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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