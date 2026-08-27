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Maç sonunda çıkan olaylardan TRT de nasibini aldı

Maç sonunda çıkan olaylardan TRT de nasibini aldı
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon'u 2-1 yenen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Maç sonunda Lyon futbolcuları, teknik heyeti ve taraftarları tarafından başlatılan olaylar yayıncı kuruluş TRT'ye de sıçradı. TRT'deki canlı yayında yapılan açıklamaya göre Fransız güvenlik güçlerinin, maç sonunda yayının yapılacağı alanda güvenliğin sağlanamayacağını iddia ederek canlı yayın masası ve sandalyelerini o bölgeye getirtmediği belirtildi.

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turunda sahasında Fransız temsilcisi Olimpik Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, adını Devler Ligi gruplarına yazdırmayı başardı.

MAÇ BİTTİ OLAYLAR ÇIKTI

Sarı-lacivertlilerin zaferiyle tamamlanan kritik mücadelenin ardından saha içinde ve tribünlerde yaşanan gerginlikler yayına da yansıdı.

FRANSIZ GÜVENLİĞİNDEN YAYINCI KURULUŞA MÜDAHALE

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Lyonlu futbolcular, teknik heyet ve Fransız taraftarların çıkardığı olaylardan yayıncı kuruluş TRT de etkilendi. TRT canlı yayınında aktarılan bilgilere göre, Fransız güvenlik güçleri maç sonu yayın alanında güvenliğin sağlanamayacağını öne sürdü. Güvenlik yetkililerinin bu gerekçeyle canlı yayın masası ve sandalyelerinin ilgili bölgeye getirilmesine izin vermediği ve yayın ekibine zorluk çıkardığı belirtildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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