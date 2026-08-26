ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak

Öğretmen adayları için zorunlu hale getirilen Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-AGS) sonuçlarında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), hesaplamalarda yapılan sistemsel bir hata nedeniyle puanların güncellenerek bugün içerisinde yeniden açıklanacağını duyurdu.

HESAPLAMADA 2025 YILI AĞIRLIKLARI KULLANILMIŞ

Ösym tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, hesaplama sürecinde yaşanan teknik bir karışıklık sonucunda altı alt testin soru ağırlıklarında geçtiğimiz yılın, yani 2025'in değerleri baz alındı. Adayların puanlarını doğrudan etkileyen bu yanlışlık iddiaları üzerine hızla harekete geçen kurum, hatayı doğrulayarak puanlamaların yeniden yapılacağını belirtti. ÖSYM yetkilileri kamuoyunu bilgilendirdiği metinde, "Puan hesaplama işlemleri, 2026 yılına ait alt testlere göre soru ağırlıkları dikkate alınarak güncellenecek, sonuç açıklama belgeleri gün içerisinde erişimine açılacaktır" ifadelerini kullanarak mağduriyetin en kısa sürede giderileceğinin altını çizdi.

DOĞRU VE YANLIŞ SAYILARINDA HATA YOK

Kurum, adayların sınavda karşılaştığı seksen soru üzerinden elde ettiği toplam doğru ve yanlış sayılarında herhangi bir teknik hesaplama hatası bulunmadığını özellikle vurguladı. Sadece doğru ve yanlışların puana dönüştürülmesindeki katsayı formülünün güncelleneceğini belirten yetkililer, tüm adayların yeni sonuç belgelerine gün içerisinde Sonuç Açıklama Sistemi ekranı üzerinden ulaşabileceğini kaydetti.

GÖZLER YENİ ATAMA KONTENJANLARINDA

Öğretmen adaylarının ter döktüğü Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi oturumları geride bıraktığımız 26 Temmuz tarihinde gerçekleştirilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz yıl akademi bünyesine tam on bin öğretmen adayı alımı yapmış ve binlerce gence eğitim ordusuna katılma fırsatı sunmuştu.

Kaynak: Haberler.com