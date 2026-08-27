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Turu tek başına getirdi! Sen neymişsin be Ederson

Turu tek başına getirdi! Sen neymişsin be Ederson
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Fransız ekibi Lyon'u 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla, 18 yıl sonra adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, 5 kritik kurtarış yaparak takımına zaferi getirdi.

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Fransa’nın güçlü ekibi Lyon ile karşı karşıya geldi. Zorlu deplasmanda sergilediği üstün performansla rakibini 2-1 mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertliler, 18 yıllık dev hasrete son vererek adını Şampiyonlar Ligi’ne yazdırdı.

KALEDE EDERSON DUVARI

Tarihi zaferin en büyük mimarlarından biri ise Fenerbahçe’nin Brezilyalı file bekçisi Ederson oldu. Kalesinde adeta devleşen tecrübeli eldiven, Lyon hücumlarında kalesini gole kapatmak adına tam 5 kritik kurtarışa imza attı.  Fransız ekibinin beraberlik ve öne geçme çabalarını boşa çıkaran Ederson, yaptığı hayati müdahalelerle sarı-lacivertlilere zaferin ve Şampiyonlar Ligi vizesinin kapısını araladı.

TARAFTARIN GÜVENİNİ KAZANDI

Bu sezon tüm kulvarlarda 3 maça çıkan başarılı eldiven, geride bıraktığımız sezona kıyasla gösterdiği performansla taraftarının güvenini kazandı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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