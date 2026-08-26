Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerbahçe, dev bir gelirin sahibi oldu
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Fransa'nın Olimpik Lyon takımını 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi. Fenerbahçe bu zaferle birlikte turnuvaya katılım bedeli olan 18.62 milyon Euro'luk gelirin sahibi oldu.
- Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Olimpik Lyon'u deplasmanda 2-1 yenerek turnuvaya katılmaya hak kazandı.
- Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne katılım bedeli olarak 18 milyon 620 bin Euro'yu garantiledi ve play-off turundan 4 milyon 300 bin Euro kazandı.
- UEFA'nın 2026/27 sezonu Şampiyonlar Ligi ödül sistemi; katılım 18.62 milyon, galibiyet 2.1 milyon, beraberlik 700 bin, son 16 play-off 1 milyon, son 16 turu 11 milyon, çeyrek final 12.5 milyon, yarı final 15 milyon, final 18.5 milyon ve şampiyonluk 6.5 milyon Euro'dur.
Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, Fransa'nın güçlü ekibi Olimpik Lyon’a konuk oldu. Kadıköy’deki ilk maçta 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, deplasmandaki mükemmel oyunuyla rakibini 2-1 mağlup ederek adını Şampiyonlar Ligi’ne yazdırdı.
TARİHİ BAŞARI VE DEV GELİR
Saha içindeki muazzam zafer, sarı-lacivertli kulübe finansal anlamda da dev bir katkı sağladı. Devler Ligi biletini cebine koyan Fenerbahçe, turnuvaya ayak basma ücreti olan 18 milyon 620 bin Euro’luk dev katılım bedelini kasasına koymayı garantiledi. Fenerbahçe, play-off turuna kalarak daha önce de 4 milyon 300 bin Euro kazanmıştı.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖDÜLLERİ
UEFA'nın açıkladığı verilere göre Şampiyonlar Ligi'nde 2026/27 sezonun ödül sistemi şöyle:
- Katılım: 18.62 milyon euro
- Galibiyet: 2.1 milyon euro
- Beraberik: 700 bin euro
- Son 16 play-off: 1 milyon euro
- Son 16 turu: 11 milyon euro
- Çeyrek final: 12.5 milyon euro
- Yarı final: 15 milyon euro
- Final: 18.5 milyon euro
- Şampiyonluk: 6.5 milyon euro