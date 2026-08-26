Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerbahçe, dev bir gelirin sahibi oldu

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, Fransa'nın güçlü ekibi Olimpik Lyon’a konuk oldu. Kadıköy’deki ilk maçta 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, deplasmandaki mükemmel oyunuyla rakibini 2-1 mağlup ederek adını Şampiyonlar Ligi’ne yazdırdı.

TARİHİ BAŞARI VE DEV GELİR

Saha içindeki muazzam zafer, sarı-lacivertli kulübe finansal anlamda da dev bir katkı sağladı. Devler Ligi biletini cebine koyan Fenerbahçe, turnuvaya ayak basma ücreti olan 18 milyon 620 bin Euro’luk dev katılım bedelini kasasına koymayı garantiledi. Fenerbahçe, play-off turuna kalarak daha önce de 4 milyon 300 bin Euro kazanmıştı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖDÜLLERİ

UEFA'nın açıkladığı verilere göre Şampiyonlar Ligi'nde 2026/27 sezonun ödül sistemi şöyle: