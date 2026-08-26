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CHP'de 50 isim için ihraç talebi! Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var

CHP'de 50 isim için ihraç talebi! Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var Haber Videosunu İzle
CHP'de 50 isim için ihraç talebi! Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var
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Mahkemenin mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa döndüğü CHP'de ihraç dalgası sürüyor. CHP Parti Meclisi, önceki dönem partide çeşitli görevler üstlenen, CHP üyesi olmasına rağmen Yeni Parti propagandası yapan 50 ismi kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. İhracı istenen isimler arasında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner de yer alıyor.

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık görevine geldiği CHP’de ihraç hareketliliği sürüyor. Parti Meclisi, CHP üyesi olmalarına rağmen "Yeni Parti" lehine propaganda yaptıkları gerekçesiyle 50 ismi kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk etti.

50 İSMİN İHRACI İSTENİYOR

Sevk edilenler arasında önceki dönemlerde partide önemli sorumluluklar üstlenmiş olan kritik isimler de yer alıyor. Hazırlanan dosyaların YDK gündemine alınarak kısa süre içinde karara bağlanması bekleniyor. 

Gazeteci Barış Yarkadaş'ın haberine göre, kesin ihraç talebiyle disipline gönderilen isimler arasında Selin Sayek Böke, Ecevit Keleş, Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Hikmet Erbilgin ve Ali Abbas Ertürk de bulunuyor.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

İsabet olmuş. Truva atları gidiyor. CHP şimdi arındı gibi. Bir ohhhh çekmişlerdir.....

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Haber YorumlarıAlemi gezen:

Bu habere bir çay içilir

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Haber Yorumlarıdervis koc:

Haşhaşi taktiği, içeride bir kısmını bırak ki içeride ne olup bittiğini haber versin.

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