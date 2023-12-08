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YARGITAY KARAR ARAMA EKRANI | Yargıtay kararı nasıl araştırılır, nereden bulunur? Yargıtay dosya içeriğini nasıl öğrenebilirim?

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Yargıtay, Türkiye'de hukuki sistemde önemli bir konuma sahip olan bir yargı organıdır. Yargıtay, ülkedeki genel mahkemelerin en üst mercii olarak faaliyet gösterir. Peki, Yargıtay karar arama ekranı nedir? Yargıtay kararı nasıl araştırılır, nereden bulunur? Yargıtay dosya içeriğini nasıl öğrenebilirim? İşte detaylar…

Yargıray'ın Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlar çerçevesinde belirlenen görev ve yetkileri bulunmaktadır. Peki, Yargıtay karar arama ekranı nedir? Yargıtay kararı nasıl araştırılır, nereden bulunur? Yargıtay dosya içeriğini nasıl öğrenebilirim? İşte detaylar…

YARGITAY KARAR ARAMA EKRANI

Yargıtay'ın vermiş olduğu kararlarına Yargıtay'ın resmi internet sitesinden ulaşılabilmektedir. Şu anda sistem üzerinde toplamda 8 milyon 172 bin 760 karar bulunmaktadır.

YARGITAY KARAR ARAMA SİTESİ (LİNK)

YARGITAY KARARI NASIL ARAŞTIRILIR, NEREDEN BULUNUR?

Yargıtay'ın resmi internet sitelerinden emsal kararları arayabilirsiniz. Ancak, tam metin arama özelliği bulunmamakla birlikte her arama için Captcha doğrulaması yapmanız gerekebilir. Yargıtay'ın kararları resmi web sitesinde yayınlanmaktadır.

YARGITAY KARAR ARAMA EKRANI | Yargıtay kararı nasıl araştırılır, nereden bulunur? Yargıtay dosya içeriğini nasıl öğrenebilirim?

YARGITAY DOSYA İÇERİĞİNİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Dosyanızın bulunduğu Yargıtay dairesi ve Yargıtay esas numarası bilinmiyorsa biliyorsanız "Daire Adı" kutusundan ilgili Yargıtay dairesi ve esas numarası yıl ile birlikte yazılarak dosya bilgilerine ulaşabilecektir.

Vatandaşlar, kurum ve kuruluşlar ve vekilleri internet sayfamızdan Yargıtay'da bulunan dosyalarının takibini yapabilmektedirler.

Dosyaya ilişkin yerel mahkeme bilgileri (Mahkeme Adı, Esas ve Karar numarası ölçütlerinden en az iki tanesi girilerek) ya da Yargıtay bilgileri (Daire Adı ve Esas Numarası) girilerek arama yapılabilir.

YARGITAY KARAR ARAMA EKRANI | Yargıtay kararı nasıl araştırılır, nereden bulunur? Yargıtay dosya içeriğini nasıl öğrenebilirim?https://karararama.yargitay.gov.tr

MAHKEME BİLGİLERİNİ KULLANARAK DOSYA SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Mahkeme bilgilerini kullanarak Yargıtay da var olan dosyanızı görebilmeniz için "Mahkeme", "Mahkeme Esas No", "Mahkeme Karar No" alanlarından en az ikisi doldurulmalı ve "Bul" düğmesine basılmalıdır. "Mahkeme"bilgisini seçebilmek için öncelikle dosyanın mahkemesine ait "İl" ve ardında "Mahkeme Türü" seçilmelidir (Örnek: Sulh Hukuk Mahkemesi vb...). bu işlem sonrasında Mahkeme seçim kutusunun İçeriği dolacaktır.

YARGITAY KARAR ARAMA EKRANI | Yargıtay kararı nasıl araştırılır, nereden bulunur? Yargıtay dosya içeriğini nasıl öğrenebilirim?

DAİRE BİLGİLERİNİ KULLANARAK DOSYA SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Eğer Dosyanızın bulunduğu Yargıtay dairesi ve Yargıtay esas numarası bilinmiyorsa biliyorsanız "Daire Adı" kutusundan ilgili Yargıtay dairesi ve esas numarası yıl ile birlikte yazılarak dosya bilgilerine ulaşabilecektir.

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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