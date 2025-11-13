Haberler

Veliaht neden yok, 10. bölüm yok mu? Veliaht yeni bölüm neden yayınlanmadı, bu hafta Veliaht yeni bölüm yok mu?

Veliaht neden yok, 10. bölüm yok mu? Veliaht yeni bölüm neden yayınlanmadı, bu hafta Veliaht yeni bölüm yok mu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Show TV, yeni yayın dönemine güçlü bir projeyle adım atıyor. Faro Yapım tarafından hazırlanan "Veliaht" dizisi, bu akşam saat 20.00'de seyirciyle buluşması bekleniyordu. Peki, Veliaht neden yok, 10. bölüm yok mu? Veliaht yeni bölüm neden yayınlanmadı, bu hafta Veliaht yeni bölüm yok mu?

Yeni sezonun en çok konuşulacak dizilerinden biri olması beklenen Veliaht, Show TV ekranlarında Faro Yapım ve Gold Yapım ortaklığında hazırlandı. Her perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanacak dizinin yeni bölümleri için izleyicilerheyecanla bekliyordu. Peki, Veliaht neden yok, 10. bölüm yok mu? Veliaht yeni bölüm neden yayınlanmadı, bu hafta Veliaht yeni bölüm yok mu?

VELİAHT DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Esenler Otogarı'nda geçen dramatik hikâyeyi ekrana taşıyan "Veliaht" dizisi, deneyimli ve genç oyuncuları bir araya getiriyor. Başrollerde Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer ve Bora Akkaş yer alıyor. Kadroda ayrıca Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi başarılı oyuncular da bulunuyor.

Veliaht neden yok, 10. bölüm yok mu? Veliaht yeni bölüm neden yayınlanmadı, bu hafta Veliaht yeni bölüm yok mu?

VELİAHT DİZİSİ CANLI İZLEME SEÇENEKLERİ

Veliaht neden yok, 10. bölüm yok mu? Veliaht yeni bölüm neden yayınlanmadı, bu hafta Veliaht yeni bölüm yok mu?

Yeni bölümleriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Veliaht, her Perşembe saat 20.00'de Show TV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. İzleyiciler, diziyi televizyon üzerinden takip edebildikleri gibi, Show TV'nin resmi dijital platformları aracılığıyla da aynı anda izleme imkânına sahipler.

Veliaht neden yok, 10. bölüm yok mu? Veliaht yeni bölüm neden yayınlanmadı, bu hafta Veliaht yeni bölüm yok mu?

VELİAHT DİZİSİNİN KONUSU

Yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından biri olan Veliaht, Esenler Otogarı'nda geçen bir aşk ve güç mücadelesini anlatıyor. Akın Akınözü'nün hayat verdiği Timur, borçlarla boğuşan bir seyyar tamircidir. Sağlığı giderek kötüleşen Zülfikar Karslı, otogardaki hâkimiyetini kaybetmeye başlayınca gözler, yurtdışında yaşayan oğlu Zafer'e çevrilir. Ancak Zülfikar'ın, beklenmedik şekilde Timur'u potansiyel veliaht olarak görmesi, aile içindeki dengeleri sarsar. Kudret, Derya, Cennet ve Zafer arasında başlayan çatışma, Reyhan'ın da dâhil olmasıyla daha karmaşık bir hal alır.

Senaryosu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt tarafından kaleme alınan dizinin yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor.

Veliaht neden yok, 10. bölüm yok mu? Veliaht yeni bölüm neden yayınlanmadı, bu hafta Veliaht yeni bölüm yok mu?

VELİAHT DİZİSİ KARAKTERLERİ

• Timur: Hayatını seyyar tamircilikle kazanan Timur, kaderin ona sunduğu veliahtlık ihtimaliyle yeni bir döneme adım atar.

• Reyhan: Karslı ailesinin öne çıkan isimlerinden biri olup Timur'un hikâyesinde kilit bir rol oynar.

• Zülfikar Karslı: Ailenin reisi, otogardaki gücüyle tanınır ancak hastalığı ilerledikçe otoritesi sarsılır.

• Yahya: Ailenin stratejik zekâsı olarak entrikaların tam merkezindedir.

• Derya Karslı: Zülfikar'ın kızı; aile içindeki güç savaşında aktif bir figürdür.

• Kudret Karslı: Sert görünümünün ardında duygusal bir karakter barındırır.

• Zafer Karslı: Gerçek varis olarak görülen Zafer, Timur'la büyük bir rekabete girer.

• Vezir: Ailenin iç dengelerinde söz sahibi, gizemli bir figürdür.

• Beyazıt: Sadakatiyle bilinen, Karslı ailesinin güvenilir destekçisidir.

Veliaht neden yok, 10. bölüm yok mu? Veliaht yeni bölüm neden yayınlanmadı, bu hafta Veliaht yeni bölüm yok mu?

VELİAHT NEDEN YOK

Veliaht bu hafta tekrar bölümü ile ekrana geldi. Yeni bölüm haftaya yayınlanacak.

Açıklama :

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen uçakta şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar dileriz.

Veliaht 10. bölüm yayını bu akşam gerçekleşmeyecektir.

Milletimizin başı sağ olsun…

Veliaht neden yok, 10. bölüm yok mu? Veliaht yeni bölüm neden yayınlanmadı, bu hafta Veliaht yeni bölüm yok mu?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Timur, Vezir ile büyük bir yüzleşme yaşar ve hem kendisini hem Reyhan'ı korumaya çalışır. Gülşah abisinin yaşadığını öğrenmesiyle gerçek ve yalan arasında savrulurken Timur'un kimliğinin açığa çıkması an meselesidir. Yahya ve Hemşinli Davut, Zülfikar'ın güvenli yollarına bir operasyon yapma planı yapar. Gönül'ün doğum günü kardeşler arasında kutlanırken Derya, hiç bilmediği, annesinin büyük sırrıyla karşı karşıya kalır. Reyhan Doğa'nın açık cezaevine geçişinde büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayken Timur'u Esenler'de büyük bir sürpriz beklemektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı

Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı
Şehit Emre Altıok'un babası: Şehit babası oldum ne mutlu bana

Şehit babasından kahreden paylaşım! Sözleri yürekleri dağladı
Yarı fiyatına satılıyor! Rakamı duyan koştu, metrelerce kuyruk oluştu

Yarı fiyatına satılıyor! Rakamı duyan koştu, metrelerce kuyruk oluştu
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
Sörloth ve Haaland'ın ortaklığı: Rakiplerine acımadılar

Sörloth ve Haaland'ın muhteşem ortaklığı: Rakiplerine acımadılar
Mehmet Ali Erbil'den servet açıklaması: Oturduğum ev 10 milyon dolar

'Maddi çöküş' iddiaları sonrası ilk kez servetini açıkladı
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Rafa Silva'nın arabasının önünü kesen Beşiktaşlı taraftar, yıldız isme ''Ne olur gitme'' diye yalvardı

Arabasının önünü kesti, ''Ne olur gitme'' diye yalvardı
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.