Van'da çığ faciası! İşte bölgeden servis edilen görüntüler

Van'ın Çatak ilçesinde çığ düşmesi sonucu bir kişinin kayıp olduğu bildirilirken, 22 ev ise boşaltıldı. Çığın altında kalan 61 yaşındaki Gülnaz Bitik yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, anne ve 2 çocuğu ise sağ olarak çıkarıldı. Bölgeden servis edilen görüntülerde ekiplerin karın altındaki vatandaşları kurtarmak için zamanla yarıştıkları anlar yer aldı.

Van'ın Çatak ilçesinde kar yağışı etkili olurken, sabah saatlerinde ilçenin Bahçelievler Mahallesi'nde bir evin üzerine çığ düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UKME, itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde çığ altında kalan bir kadının kurtarılması için ekipler çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kadın yaralı olarak kurtarıldı. Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın burada tedavi altına alındı.

20 EV BOŞALTILDI

Bölgedeki 22 ev çığ tehlikesine karşı tedbir amaçlı tahliye edildi. Van Valisi Ozan Balcı, evlerde oturan ailelerin, tedbir amaçlı ilçedeki okul pansiyonlarına yerleştirildiğini belirtirken, tedbir amaçlı ekiplerin bölgedeki çalışmalarında sürdürüldüğünü söyledi.

ANNE VE 2 ÇOCUĞU KURTARILDI

Hastaneye kaldırılan Gülnaz Bitik (61), doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Mahallede bulunan evler risk nedeniyle boşaltılmaya devam ediliyor. Şu ana kadar bölgede 113 kişi tahliye edildi. Vatandaşlar ilçedeki çeşitli yurt ve pansiyonlara yerleştiriliyor. Ayrıca Çatak'ta İlçe Kaymakamı Kadir Kılıç başkanlığında kriz masası oluşturuldu. Çığ altında kalan anne ve 2 çocuğu ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

İşte olay yerinden görüntüler;