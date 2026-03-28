Sarunas Jasikevicius'u delirten soru! Gazeteciyi rezil etti
EuroLeague'in 34. haftasında evinde Zalgiris'e mağlup olan Fenerbahçe Beko'nun koçu Sarunas Jasikevicius, basın toplantısında muhabirin sorusuna sert tepki gösterdi. Muhabirin uzun İngilizce sorusunu telefondan okuması üzerine sinirlenen Jasikevicius, "Bu tarz soruları telefondan sormak için mi gazetecilik okuluna gidiyorsun? Sence bu normal mi?" ifadelerini kullandı.
"BU NORMAL Mİ?"
Jasikevicius, duruma tepki gösterdi. Deneyimli koç, "Bu tarz soruları telefondan sormak için mi gazetecilik okuluna gidiyorsun? Sence bu normal mi?" ifadelerini kullandı.
SALONDA GERGİN ANLAR
Jasikevicius'un çıkışı salonda kısa süreli bir gerginliğe neden olurken, o anlar dikkat çekti. Yaşanan diyalog sosyal medyada da geniş şekilde paylaşıldı.