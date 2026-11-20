Brisa, Lassa markasının ilk EV Ready kış lastiği Snoways 5’i Kemer Country Club’da düzenlenen lansmanla tanıttı. Yerli NextGen teknolojisiyle geliştirilen Snoways 5, önceki nesline göre kar performansında yüzde 11, ıslak zemin performansında yüzde 9 iyileşme ve aşınma direncinde yüzde 10 artış sunuyor. Yuvarlanma direnci etiket sınıfındaki bir basamaklık iyileşmeyle enerji ve yakıt verimliliğini de destekleyen ürünün performansı, bağımsız test kuruluşu TÜV SÜD tarafından gerçekleştirilen karşılaştırmalı testlerle değerlendirildi.

İçten yanmalı, hibrit ve elektrikli araçlarla uyumlu Snoways 5, 15 inçten 21 inçe uzanan 46 ebatlık ürün gamıyla pazara sunuluyor. Tüm ebatlarında EV Ready özelliği bulunan ürünün ebat portföyünün yaklaşık yüzde 40’ını 18 inç ve üzeri seçenekler oluşturuyor. Snoways 5 böylece farklı araç teknolojilerinin yanı sıra büyüyen jant ebatları ve değişen sürücü beklentilerine de yanıt veriyor.

Değişen araç parkına yeni nesil kış lastiği

Elektrikli ve hibrit araçların yaygınlaşması, SUV ve yüksek jantlı araçların payının artması; güvenlik, dayanıklılık, sessizlik ve enerji verimliliğini lastik seçiminde daha belirleyici hale getiriyor. Kış aylarında bu beklentilere, düşük sıcaklıklar ile ıslak ve karlı zeminlerin gerektirdiği performans ihtiyaçları da ekleniyor.

2026’nın ilk dokuz ayında 17 inç ve üzeri jantların yeni otomobillerdeki payı yüzde 72’ye ulaştı. Yüksek jantlı ve katma değerli ürünler segmenti ise yenileme lastik pazarının yaklaşık yüzde 35’ini oluşturuyor. Snoways 5, geniş ebat portföyü ve farklı araç teknolojileriyle uyumlu yapısıyla araç parkındaki bu dönüşüme karşılık veriyor.

Yeni ürün, Brisa’nın EV Ready portföyünü büyütme hedefinin de bir parçasını oluşturuyor. EV Ready ürünlerin Brisa’nın toplam binek lastik satışlarındaki payı, 2023’te yaklaşık yüzde 2 seviyesindeyken bugün yüzde 55’e ulaştı. Şirket, 2027’de bu oranı en az yüzde 65’e çıkarmayı hedefliyor. Snoways 5, Lassa’nın EV Ready ürün portföyünü kış lastiği kategorisine taşıyarak bu hedefi destekliyor.

Brisa, yüksek jant segmentindeki pazar liderliğini korurken 2026’nın ilk dokuz ayında bu segmentte pazarın iki katı büyüme elde etti. Aynı dönemde geliştirdiği 131 yeni ürünün yüzde 93’ünü premium segment ürünler oluşturdu.

Brisa Pazarlama ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı Cenk Koçdor, Snoways 5’in hem tüketici ihtiyaçları hem de Brisa’nın portföy dönüşümü açısından taşıdığı önemi şöyle değerlendirdi:

“Ürün geliştirme yaklaşımımızın merkezinde, araç parkındaki dönüşümü ve sürücülerin değişen ihtiyaçlarını doğru okumak yer alıyor. Bugün sürücüler lastikten güvenlik ve performansın yanı sıra dayanıklılık ve enerji verimliliği de bekliyor. Kış koşullarında ise yalnızca kar üzerinde değil, soğuk ve ıslak zeminde de güven veren bir sürüş arıyor. Snoways 5’i bu ihtiyaçlara yanıt vermek üzere geliştirdik. Önceki nesline göre kar ve ıslak zemin performansını iyileştirirken aşınma direncini artırdık. Lassa’nın ilk EV Ready kış lastiğiyle, farklı araç teknolojilerine uyumlu ürün portföyümüzü genişletiyoruz. Snoways 5, EV Ready ürünlerin satışlarımız içindeki payını 2027’de en az yüzde 65’e çıkarma hedefimizi ve yüksek jantlı, katma değerli ürünlerdeki büyüme odağımızı destekleyen önemli bir adım.”

Brisa Pazarlama ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı Cenk Koçdor

Kar ve ıslak zeminde gelişen performans, daha yüksek aşınma direnci

Lassa Snoways 5, önceki nesline göre kar performansında yüzde 11 ve ıslak zemin performansında yüzde 9 iyileşme sağlarken aşınma direncinde yüzde 10 artış sunuyor. Yuvarlanma direnci etiket sınıfındaki bir basamaklık iyileşme ise enerji ve yakıt verimliliğini destekliyor.

TÜV SÜD tarafından gerçekleştirilen karşılaştırmalı testler sonucunda TÜV Performance Mark almaya hak kazanan Snoways 5; test edilen rakip lastiklerin ortalamasına göre karlı zeminde hızlanma, frenleme ve yanal tutuşta daha iyi sonuçlar elde etti. Ürün, aynı testler kapsamında ıslak zeminde frenleme, yol tutuş ve suda kızaklama direncinde de test edilen rakip lastiklerin ortalamasının üzerinde performans gösterdi. (Rapor No. 713392472, 2026, ebat 225/40 R18 92W XL)

Snoways 5’in geliştirme sürecinde 52 farklı prototip üzerinde çalışıldı. Malzeme geliştirme ve desen tasarımından prototip üretimi ve test aşamalarına kadar Brisa’nın Türkiye’deki Ar-Ge ve üretim altyapısından yararlanıldı. Türkiye’de geliştirilen ürün, Brisa’nın İzmit ve Aksaray fabrikalarında üretilebiliyor.

Kış güvenliği kar yağmasını beklemiyor: Kış lastiği seçiminde ıslak zeminde fren mesafesi ilk sırada

Brisa’nın Ipsos ile gerçekleştirdiği kullanıcı tutum ve davranış araştırmasına göre, sürücülerin kış lastiği seçiminde ıslak zeminde fren mesafesi ilk sırada yer alıyor. Sağlamlık ve dayanıklılık, ıslak zeminde yol tutuş ile karlı zeminde yol tutuş ve frenleme de öne çıkan diğer kriterler arasında bulunuyor. Snoways 5’in geliştirilen kar ve ıslak zemin performansı ile artırılan aşınma direnci, bu beklentilere yanıt veriyor.

22 milyon adetlik Türkiye yenileme lastik pazarının yüzde 30’unu kış lastiği pazarı oluşturuyor. Brisa’nın Ipsos’la yaptırdığı araştırmada kış lastiği kullanım oranı ise yüzde 68 seviyesinde ölçülüyor. Bu sonuç, araştırma kapsamındaki yaklaşık her üç sürücüden birinin kış lastiği kullanmadığına işaret ediyor.

Oysa kış lastiği ihtiyacı yalnızca yollar karla kaplandığında ortaya çıkmıyor. Soğuk hava, yağış ve buzlanma riski; günlük sürüşte frenleme, yol tutuş ve araç kontrolünü etkiliyor. Hava sıcaklığının 7 derecenin altına düşmesi, kış lastiği kullanımı açısından yaygın bir referans noktası olarak kabul ediliyor.